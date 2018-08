Nikon najavljuje novi D3500, kompaktni D-SLR fotoaparat namenjen početnicima od 24,2 MP koji predstavlja spoj premijum kvaliteta izrade i neverovatnih performansi. U važnim i u svakodnevnim trenucima, korisnici mogu da snimaju fotografije i filmove koji bacaju u senku mogućnosti telefona. Sa lakoćom.

Zadivljujući D3500 snima slike bogate detaljima u svim uslovima osvetljenja. Veliki senzor i širok opseg osetljivosti na svetlost pružaju fotografije i Full HD filmove pune detalja koji se ne mogu postići telefonom. Mogućnosti prikazivanja NIKKOR objektiva pružaju kristalno jasne rezultate. S druge strane, čvrst bajonet ovog fotoaparata olakšava istraživanje lepote različitih NIKKOR objektiva: mogu se koristiti čak i teži telefoto objektivi bez brige o habanju.

Početnicima u D-SLR fotografiji ovaj fotoaparat olakšava snimanje svakog važnog trenutka – i svih svakodnevnih avantura. Poboljšan ergonomski dizajn obuhvata novi duboki rukohvat i prostraniji raspored dugmadi. Fotoaparat istog trenutka prijatno leži u ruci, a korisnik ima sasvim dovoljno prostora za palac na zadnjem delu fotoaparata. Rukovanje fotoaparatom je stabilno i jednostavno.

Nikonov popularni režim vodiča podiže snimanje na viši nivo, pokazujući korisniku kako tačno da podesi postavke kako bi preneo željeni utisak putem fotografija i filmova. Osim toga, dug radni vek baterije omogućava korisnicima snimanje od sumraka do svitanja – i duže.

Jordi Brinkman, menadžer proizvoda u ogranku Nikon Europe, kaže: „D3500 je savršen izbor za korisnike koji tek ulaze u svet fotografije. Njegov prijatan dizajn i praktični režimi fotografisanja olakšavaju snimanje fotografija i filmova na koje možete biti ponosni. Pri tom, sa čvrstim i pouzdanim bajonetom možete da povežete ceo niz NIKKOR objektiva. Nikada nećete morati da prestanete sa istraživanjem novih načina za fotografisanje sjajnih slika, a pomoću aplikacije SnapBridge lako možete da delite omiljene fotografije, ma gde se nalazili.“

Pregled ključnih karakteristika

D-SLR kvalitet slike. Veliki senzor DX formata od 24,2 MP i širok ISO opseg od 100–25.600 omogućavaju fotografije i Full HD filmove pune detalja. Čak i kada fotografišete u uslovima slabog osvetljenja.

Uvek najbolji snimak. Zahvaljujući izuzetno oštrom autofokusu subjekti su uvek savršeno oštri. Velike kontinualne brzine fotografisanja od 5 fps omogućavaju korisnicima da snime pet predivnih slika u sekundi.

Napravljen za uživanje. Izdržljiv metalni bajonet omogućava korisnicima da iznova i iznova menjaju objektive – od telefoto zum objektiva do širokougaonih objektiva sa fiksnom žižnom daljinom.

Napravljen za držanje. Zahvaljujući dubokom rukohvatu ovaj fotoaparat istog trenutka prijatno leži u ruci. Između dugmadi ima dovoljno prostora, što omogućava lako rukovanje. Dug radni vek baterije omogućava korisnicima da snimaju koliko žele.

Toliko dobro da morate da podelite. Aplikacija SnapBridge za iOS i Android omogućava stalnu vezu između ovog fotoaparata i pametnog telefona/tableta. To vam omogućava da istog trenutka lako delite fotografije D-SLR kvaliteta.

Avantura počinje sad. Ovaj D-SLR fotoaparat kompanije Nikon je deo proširivog fotografskog sistema koji prati napredak svakog korisnika. Proširiće njihovu kreativnost zahvaljujući čuvenim NIKKOR objektivima, Nikon Speedlight blicevima i mnogo čemu drugom.