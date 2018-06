Nikon najavljuje razvoj modela AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR

Nikon je danas najavio razvoj modela AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR – supertelefoto objektiva fiksne žižne daljine koji će biti kompatibilan sa Nikon-ovim digitalnim SLR fotoaparatima FX formata.

Objektiv AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR visokih performansi znatno je manji i lakši od drugih objektiva iste žižne daljine zahvaljujući usvajanju istog tipa PF sočiva (Phase Fresnel, fazno Frenelovo sočivo) koje se koristi u modelu AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR, puštenom u prodaju u januaru 2015.

Ovaj kompaktan objektiv olakšava fotografisanje iz ruke, a zbog svoje prenosivosti pogodan je za širok spektar situacija – od snimanja brzih subjekata na sportskim događajima do nepredvidljivih divljih životinja.

Datum puštanja objektiva u prodaju i preporučena maloprodajna cena biće objavljeni naknadno.

O Nikon-ovom PF (Phase Fresnel) sočivu

Nikon-ovo PF sočivo (Phase Fresnel, fazno Frenelovo sočivo) postiže izvanrednu korekciju hromatske aberacije kada se kombinuje sa uobičajenim staklenim elementom. Korišćenjem PF sočiva može se konstruisati izuzetno kompaktan i lagan objektiv koji u sebi ima manje elemenata.