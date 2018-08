Nikon objavljuje tri NIKKOR Z objektiva serije S, bajonet adapter FTZ i razvija 58mm f/0.95 S Noct

Kompanija Nikon sa zadovoljstvom predstavlja tri nova objektiva kompatibilna sa fotoaparatima bez ogledala punog formata (Nikon FX format) sistema sa Z bajonetom i novi bajonet adapter FTZ.

Standardni zum objektiv NIKKOR Z 24-70mm f/4 S, širokougaoni objektiv NIKKOR Z 35mm f/1.8 S sa fiksnom žižnom daljinom i standardni objektiv NIKKOR Z 50mm f/1.8 S sa fiksnom žižnom daljinom funkcionisaće sa novim bajonetom većeg prečnika ovog sistema.

Objektivi NIKKOR Z dostižu novu dimenziju optičkih performansi. Oni koriste prednosti vrhunske fleksibilnosti dizajna koju omogućava kombinacija većeg Z bajoneta sa unutrašnjim prečnikom od 55 mm i mala obodna žižna daljina od 16 mm. Objektivi pružaju oštru rezoluciju kod snimanja fotografija i filmova i opremljeni su funkcijama koje uključuju: kompenzaciju za neželjenu promenu žižne daljine pri fokusiranju (pomak vidnog ugla pri podešavanju fokusa), tihi rad, ravnomernu kontrolu ekspozicije, kontrolni prsten i performanse koje odgovaraju snimanju filmova.

NIKKOR Z 24 70mm f/4 S, NIKKOR Z 35mm f/1.8 S i NIKKOR Z 50mm f/1.8 S su zamenljivi objektivi serije S. Serija S je novodizajnirani nivo NIKKOR Z objektiva koji postavljaju nove standarde u optičkim performansama, iznova definišući kvalitet i dizajn. Ovi objektivi postižu performanse prikazivanja koje premašuju konvencionalne objektive f/4 i f/1,8.

Osim toga, bajonet adapter FTZ je dizajniran tako da korisnicima Nikon SLR fotoaparata omogućava da koriste postojeće NIKKOR objektive sa F bajonetom uz sistem sa Z bajonetom i da iskoriste prednosti objektiva različitih karakteristika na svojim fotografijama.

Razvoj objektiva NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noct

Kompanija Nikon trenutno razvija NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noct, standardni objektiv sa fiksnom žižnom daljinom i manuelnim fokusom. Težiće vrhunskim optičkim performansama i biće glavna uzdanica serije S.

Osim ovog objektiva, kompanija Nikon planira da plasira na tržište i mnoštvo novih objektiva. Nikon će i dalje širiti svoju liniju atraktivnih NIKKOR Z objektiva visokih performansi koji proširuju kreativan izraz fotografa.

Glavne funkcije objektiva NIKKOR Z 24-70mm f/4 S

Standardni opseg žižne daljine od širokougaonih 24 mm do srednjih telefoto 70 mm može efikasno da pokrije različite scene i subjekte uz performanse prikazivanja koje će promeniti percepciju zum objektiva sa maksimalnim otvorom blende od f/4

Optički dizajn koji umanjuje varijacije u aberacijama sa razdaljina fotografisanja od krupnog plana do beskonačnosti, uz oštru rezoluciju čak i u perifernim oblastima slike pri maksimalnom otvoru blende; minimalna razdaljina fokusa od 0,3 m u celom opsegu zumiranja i fina reprodukcija slika u tački

Usvajanje ED stakla, asferičnog ED sočiva i tri asferična sočiva

Sloj nano kristala usvojen radi suzbijanja duh efekta i odbleska

Ima veličinu potrebnu za pružanje izuzetno visokog standarda optičkih performansi, pri čemu pruža i izvanrednu prenosivost; koristi mehanizam uvlačenja koji se može uključiti/isključiti bez pritiskanja dugmeta i smanjuje ukupnu dužinu kompaktnog objektiva koji lako može svuda da se nosi

Dizajniran je tako da bude otporan na prašinu i kapanje vode; prednja površina objektiva je premazana slojem fluora

Glavne funkcije objektiva NIKKOR Z 35mm f/1.8 S

Performanse prikazivanja koje menjaju percepciju objektiva f/1,8

Oštra rezolucija čak i u perifernim oblastima slike pri maksimalnom otvoru blende. Efikasno smanjenje zamrljanih odblesaka svetala koje omogućava vrhunsku reprodukciju slika u tački pri snimanju tačkastih izvora svetlosti na noćnim pejzažima i meke, prirodne karakteristike zamućenja pozadine koje se očekuju od svetlosno jakog objektiva

Usvajanje novog višestrukog fokusnog sistema omogućava tihu, brzu i preciznu AF kontrolu, kao i visoke performanse formiranja slike pri bilo kojoj razdaljini fokusa

Usvajanje dva elementa od ED stakla i tri asferična sočiva

Sloj nano kristala usvojen radi suzbijanja duh efekta i odbleska

U svrhu zaštite od prašine i kapanja vode, ceo objektiv je zaptiven, uključujući pokretne delove

Glavne funkcije objektiva NIKKOR Z 50mm f/1.8 S

Vrhunska vizuelizacija za izvanrednu izražajnost slika koja iznova definiše percepcije mogućnosti objektiva od 50 mm i f/1,8

Sveobuhvatno suzbijanje aksijalne hromatske aberacije omogućava vrhunsku rezoluciju uz vernu reprodukciju finih tekstura kod subjekata uz maksimalan otvor blende

Oštro i jasno prikazivanje detalja iz centralnog dela slike na periferne ivice, bez obzira na razdaljinu fotografisanja

Meke i predivne karakteristike zamućenja pozadine pri bilo kojoj razdaljini fotografisanja koje su moguće samo uz svetlosno jak objektiv

Usvajanje dva elementa od ED stakla i dva asferična sočiva

Sloj nano kristala usvojen radi suzbijanja duh efekta i odbleska

Usvajanje novog, snažnog koračnog motora (STM) omogućava tihu i preciznu AF kontrolu kod snimanja fotografija i filmova

U svrhu zaštite od prašine i kapanja vode, ceo objektiv je zaptiven, uključujući pokretne delove

Osnovne funkcije FTZ bajonet adaptera

Fotografisanje uz funkciju AE ili AF/AE dostupno je uz približno 360 NIKKOR F objektiva od modela AI nadalje*

Jedinstvene karakteristike NIKKOR objektiva sa F bajonetom mogu se primeniti na kvalitet slike sistema sa Z bajonetom

Funkcija VR (smanjenje vibracije) ugrađena u fotoaparat dostupna je kada se NIKKOR F objektiv montira bez ugrađenog sistema za smanjenje vibracije; funkcija VR ugrađena u fotoaparat dobro funkcioniše i uz snimanje filmova

Kada montirate NIKKOR F objektiv sa ugrađenom funkcijom VR, VR objektiva i funkcija VR ugrađena u fotoaparat rade zajedno na kompenzovanju podrhtavanja fotoaparata omogućavanjem funkcije VR sa 3 ose

Različiti delovi su efikasno zaptiveni kako bi se osigurala istovetna otpornost na prašinu i kapanje vode kao kod NIKKOR F objektiva

Dizajniran je tako da bude lagan i istovremeno čvrst uz vrhunsku funkcionalnost kao deo celog sistema

*Fotografisanje uz funkciju AF/AE nije moguće sa nekim objektivima

Razvoj novog objektiva NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noctkoji sledi vrhunske optičke performanse

NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noct koji Nikon trenutno razvija biće standardni, objektiv sa fiksnom žižnom daljinom, velikim otvorom blende i manuelnim fokusiranjem od 58 mm kao glavna uzdanica serije S. Biće simbol nove dimenzije optičkih performansi u Nikonovom sistemu sa Z bajonetom.

Nasledio je koncept dizajna originalnog standardnog objektiva sa fiksnom žižnom daljinom AI Noct-Nikkor 58mm f/1.2 koji je na tržište plasiran 1977. godine i nazvan je prema „nokturnu“ (muzička kompozicija inspirisana noću) i poznat je zbog sposobnosti fine reprodukcije tačkastih izvora svetlosti kao slika u tački. Novi objektiv Noct koji je trenutno u fazi razvoja iskoristiće prednosti fleksibilnosti naprednog dizajna koje pruža Z bajonet, pri čemu sledi vrhunske optičke performanse. Razvoj se nastavlja sa ciljem postizanja izuzetno velikog maksimalnog otvora blende od f/0,95 koji pruža najbolje performanse prikazivanja NIKKOR objektiva uz zadivljujuće detalje i oštrinu. Osim toga, cilj je postizanje predivnih i kontinuiranih karakteristika efekta zamućenosti ili zamućenja pozadine i osiguravanje izvanrednih sposobnosti formiranja slika u tački za upečatljivije trodimenzionalne slike.