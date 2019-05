Nikon objavljuje verziju firmware 2.0 za Nikon Z 7 i Nikon Z 6

Kompanija Nikon je danas najavila objavljivanje verzije firmware 2.0 koja će dodatno poboljšati performanse njenih fotoaparata bez ogledala punog formata, Nikon Z 7 i Nikon Z 6.

Sledeće glavne funkcije, uključene u nadogradnju, dodatno će proširiti mogućnosti vizuelnog izražavanja:

1. Autofokus sa detekcijom očiju (AF) u režimu za statične slike

2. Proširenje opsega AF detekcije za uslove slabe osvetljenosti

3. Dodavanje mogućnosti praćenja automatske ekspozicije (AE) u režimu kontinualnog (produženog) okidanja velike brzine

Glavne funkcije verzije firmware 2.0

1. Autofokus sa detekcijom očiju (AF) u režimu za statične slike

Nova funkcija AF-a sa detekcijom očiju automatski detektuje i fokusira ljudske oči u režimu automatske AF oblasti (AF-S, AF-C). Kada se detektuju oči više osoba, pomoću višenamenskog birača ili pomoćnog selektora možete da izaberete oko koje će fotoaparat fokusirati, čak i kada gledate kroz elektronsko tražilo. Kada se fotografija snimi, korisnik može lako da proveri da li je slika u fokusu pritiskom na dugme „OK” kako bi se zumiralo oko koje je trebalo da bude u fokusu.

Prošireni opseg AF detekcije za uslove slabe osvetljenosti

Novi firmware omogućava još brži autofokus prilikom snimanja mračnih ili nedovoljno osvetljenih scena, bilo da se radi o snimanju filmova ili statičnih slika. Proširuje opseg AF detekcije* od -1 EV do -2 EV na fotoaparatu Z7 i od -2 EV do -3,5 EV na fotoaparatu Z 6. Kada je na fotoaparatu Z6 omogućena funkcija AF-a za uslove slabe osvetljenosti, dostupan opseg AF detekcije za uslove slabe osvetljenosti* biće proširen** sa -4 EV na -6 EV, što će omogućiti autofokus u još mračnijim uslovima. 3. Praćenje automatske ekspozicije (AE) u režimu kontinualnog (produženog) okidanja velike brzine

Ranije se ekspozicija zaključavala prilikom pravljenja prvog snimka kod rafalnog, kontinualnog fotografisanja velike brzine. Međutim, verzija firmware 2.0 pruža dodatnu podršku za AE praćenje u režimu kontinualnog (produženog) okidanja velike brzine, omogućavajući fotoaparatima da prate ekspoziciju, isto kao i fokus (AF praćenje). Time se obezbeđuje da sve slike snimljene tokom rafalnog, kontinualnog fotografisanja velike brzine budu ne samo u fokusu, već i snimljene sa optimalnom ekspozicijom, čak i ako se svetlina scene menja tokom rafalnog okidanja. Novi firmware može da se preuzme (besplatno) u centru za preuzimanje kompanije Nikon: https://downloadcenter.nikonimglib.com/