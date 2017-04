Nikon osvojio četiri TIPA nagrade za 2017: Nikon D5600, Coolpix W100, PC Nikkor 19mm f/4E ED i KeyMission 360

Nikon sa zadovoljstvom objavljuje da su četiri proizvoda dobila prestižne TIPA nagrade za 2017. godinu, pod pokroviteljstvom Technical Image Press Association (TIPA), organizacijom koja u fotografskoj industriji, predstavlja svetski priznati autoritet.

Nagradu za “Najbolji DSLR entri level fotoaparat” osvojio je Nikon D5600, za “Najbolji robustan fotoaparat” proglašen je COOLPIX W100, dok je PC Nikkor 19mm f/4E ED je proglašen za “Najbolji profesionalni objektiv”. U kategoriji “Najbolji 360° fotoaparat” nagradu je dobio Nikon KeyMission 360.

Nagrade su odabrane između fotografskih i ostalih uređaja za snimanje koji su se pojavili u prodaji između 1. aprila 2016. i 31. marta 2017. godine u brojnim kategorijama, a za najbolje su širom sveta glasali urednici prestižnih časopisa posvećenih foto i video tehnici.

TIPA komentari za Nikon D5600 – pobednik u kategoriji “Najbolji DSLR Entri Level”

Nikon D5600 DX formata 24.2 MP ima ugrađenu Nikon SnapBridge aplikaciju, koja se može koristiti za daljinsko snimanje i automatski prenos fotografija sa fotoaparata na pametne telefone ili tablete pomoću Bluetooth konekcije. Video snimak takođe možemo preneti na druge uređaje preko Wi-Fi konekcije sa fotoaparatom. U kontinuiranom režimu ovaj fotoaparat snima brzinom od 5 fps i uz korišćenje AF sistema sa 39 tačaka.

Nikon D5600 ima ISO raspon od 100-25,600, pokretan LCD ekran od 8.1 cm/3.2 inča, sa 1. 037.000 piksela. Ekran je takođe osetljiv na dodir što omogućava brojne kreativnosti funkcije koje se mogu koristiti sa brojnim specijalnim efektima, kao i modove za standardnu ekspoziciju. Kada je video u pitanju Nikon D5600 snima Full HD video sa 60 frejmova u sekundi dok za snimanje fotografija koristi Nikonov NEF (RAW) format.

TIPA komentari za Nikon COOLPIX W100 – pobednik u kategoriji “Najbolji robustan fotoaparat”

Fotoaparat je vodootporan do dubine od 10 metara, otporan na padove sa visine do 1,8 metara, otporan na hladnoću do -10°C i prašinu. Nikon W100 ima ugrađen CMOS senzor od 13,2 MPx i snima fotografije brzinom od 11 fps dok je kvalitet video zapisa Full HD 30p. Ugrađen Nikkor objektiv sa 3x optičkim zumom daje fokusni raspon 30-90mm (35 mm format ekvivalentno) a ima i ugrađenu elektronsku stabilizaciju slike – VR.

LCD Ekran od 2,7 inča sa 230.000 piksela ima mogućnost kontrole podešavanje osvetljenja na 5 nivoa. Postoje brojni kreativni režimi scene, kao i kompenzacija +/- 2 EV ekspozicije. Posebno dizajnirano dugme za snimanje omogućava lako korišćenje i u komplikovanom vremenskom i podvodnom okruženju dok Nikon SnapBridge aplikacija omogućava lako deljenje i skladištenje na sve smartphone uređaje.

TIPA komentari za PC Nikkor 19mm f/4E ED – pobednik u kategoriji “Najbolji profesionalni objektiv”

Profesionalci koji snimaju arhitekturu i tesne zatvorene prostore biće oduševljeni kvalitetom i karakteristikama tilt-shift objektiva koji pruža potpunu kontrolu nad prikazom perspektive. U objektiv su ugrađena 3 ED elementa, dva asferična elementa dok su sočiva zaštićena nanokristalnim i Super Integrated premazima. Objektiv može da se nagne do +/- 7.5 stepeni i pomera do +/- 12 mm uz rotaciju do 90 stepeni.

Objektiv nudi maksimalnu kontrolu perspektive: naginjanje i pomeranje može biti podešeno nezavisno i bez zaključavanja, dok naginjanje može biti paralelno ili perpendikularno u odnosu na pomeranje. Objektiv je otporan na vodu, prašinu, prljavštinu i masnoću koju odbija zahvaljujući fluornom premazu na prednjem i zadnjem elementu. Pored svega objektiv ima elektromagnetnu kontrolu mehanizma blende uz minimalni otvor od f/32.

TIPA komentari za KeyMission 360 – dobitnik u kategoriji “Najbolji 360 ° fotoaparat”

Snimanje i deljenje neverovatno realističnih fotografija i video zapisa od 360 stepeni korisnicima omogućava KeyMission 360. Ovaj uređaj je bez dodatnog kućišta vodootporan, otporan na udarce i hladnoću. Može da snima 4K HD video, 23.9MP fotografije, Time-Lapse sekvence, a poseduje i SnapBridge aplikaciju za bežično deljenje. Najmanja udaljenost fokusiranja iznosi oko 30 cm sa uglom gledanja od 8,2 mm (35 mm ekvivalent). Kompaktan (61.1 x 65.7 x 60.1mm) i lagan (198 g), uz dostupne brojne dodatke za montažu svojim korisnicima pruža brojne mogućnosti snimanja u velikom broju najrazličitijih situacija.