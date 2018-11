Nikon Photo Contest 2018/2019: Poziv za prijave

Nikon sa zadovoljstvom objavljuje da će se radovi za Nikon Photo Contest 2018–2019 prihvatati do 31. januara 2019 u 5:00 (svi datumi i vremena su po EST vremenskoj zovni).

Nikon Photo Contest je međunarodno takmičenje sa ciljem da pruži priliku profesionalnim fotografima i amaterima da prenesu kulturu fotografije i da je obogaćuju. Od prvog takmičenja održanog 1969. više od 410.000 fotografa je poslalo više od 1.620.000 radova. Prošlogodišnje 36. takmičenje oborilo je rekord sa 21.511 fotografa iz 170 zemalja koji su poslali više od 76.356 radova – a to je više nego na bilo kom prethodnom takmičenju.

Nevil Brodi još jednom izabran za glavnog sudiju

Nikon pozdravlja umetničkog direktora Nevila Brodija koji je već drugi uzastopni mandat izabran za glavnog sudiju za Nikon Photo Contest 2018–2019.

Brodijev rad traje duže od tri decenije i obuhvata sve od omota za albume, preko poslovnog brendiranja do globalnog biznisa, i ostvaruje uticaj na veliki broj različitih umetnika i fotografa. Još jednom je izabran za glavnog sudiju na osnovu svoje sposobnosti za saradnju sa raznolikim i međunarodnim žirijem, kao i zbog svoje popularnosti kod prošlogodišnjih učesnika.

Nevil Brodi navodi: „Uloga glavnog sudije za Nikon Photo Contest 2016–2017. predstavljala je neverovatno i inspirativno iskustvo. Radovi su bili fantastični, a strast sa kojom su sudije ulazile u raspravu o radovima bila je stvarno emotivna. Iskustvo je bilo veoma zahvalno i želim da se zahvalim svim takmičarima koji su poslali svoje radove prošle godine. Očekujem da ovogodišnji događaj bude još vatreniji i inspirativniji.“

Imena ostalih sudija će biti poznata po imenovanju.

Pregled kategorija takmičenja Nikon Photo Contest 2018–2019

Ovogodišnji 37. Nikon Photo Contest će se sastojati iz tri kategorije – Otvorenost, Nova generacija i Kratki film.

Tema kategorije Otvorenost je „Promena“. Pošto živimo u doba značajnih promena – od posla, preko stila života do klimatskih promena – Nikon pozva da šaljete radove koji izražavaju promene koje fotografi žele da podele sa svetom.

Tema kategorije Nova generacija, koja se odnosi na fotografe starosti do 25 godina, glasi „Identitet“. Nikon želi da vidi radove jedinstvene za mlađu generaciju koja istražuje sebe.

Tema kategorije Kratki film je „Nada“, i ovde Nikon očekuje radove koji bacaju svetlost nade na budućnost.

Uslovi i radovi

Takmičenje je otvoreno za sve profesionalne fotografe i amatere, bez obzira na starost, pol ili nacionalnost.

Više informacija o kategorijama, pravilima slanja, procesu žiriranja i nagradama potražite na veb-sajtu: http://www.nikon-photocontest.com/en/

Pobednici takmičenja Nikon Photo Contest 2018–2019. biće objavljeni na ceremoniji dodele nagrada u avgustu 2019.