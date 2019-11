NIKON PREDSTAVLJA DVOGLEDE 20 x 120 IV / 25 x 120

Nikon danas predstavlja dvoglede 20 x 120 IV i 25 x 120, kao i kompatibilni stubni nosač sa adapterom. Ovi veliki dvogledi predstavljaju savršen alat za brojne profesionalne promene, kao i za aktivnosti u slobodno vreme poput, recimo, nadgledanja, komercijalnog ribarstva, astronomije ili astronomskih posmatranja.

Oba modela dvogleda 20 x i 25 x pružaju svetlu sliku visoke rezolucije sa velikim prečnikom objektiva od 120 mm. Nenadmašni optički sistem dvogleda 20 x 120 IV pruža oštru sliku i verne boje, uz efikasnu kompenzaciju različitih vidova aberacija. Dvogled 25 x 120 omogućuje dinamičko posmatranje velike snage sa nenadmašnom ujednačenošću prikaza, uz istovremeno pružanje širokog vidnog polja (prividno vidno polje od 64,7˚).

Telo dvogleda je zaptiveno i vodootporno kako bi se sprečilo prodiranje kiše ili kapi rose, a povrh toga je i napunjeno azotnim gasom, što ovaj dvogled čini otpornim na magljenje. Funkcije zaštite od korozije i otpornosti na vibracije garantuju vrhunsku izdržljivost, čime se obezbeđuju pouzdani rad tokom dugog radnog veka.

Oba modela mogu da se postave na opcioni stubni nosač sa adapterom radi stabilnijeg prikaza i lakšeg posmatranja.

Ključne karakteristike

Veliki prečnik objektiva od 120 mm pruža svetle slike visoke rezolucije.

Zahvaljujući nenadmašnom optičkom sistemu, dvogled 20 x 120 IV postiže oštru sliku uz efikasnu kompenzaciju različitih vidova aberacija.

Dvogled 25 x 120 omogućuje dinamičko posmatranje velike snage, uz istovremeno pružanje širokog vidnog polja (prividno vidno polje od 64,7˚) i nenadmašnu ujednačenost prikaza.

Velika udaljenost oka od okulara obezbeđuje jasno vidno polje, dok gumeni štitnik okulara u obliku roga omogućuje lakše posmatranje.

Zaptiveno i vodootporno telo sprečava prodiranje kiše ili kapi rose, dok azotni gas, kojim je telo napunjeno, čini ovaj dvogled otpornim na magljenje. Izvanredne funkcije zaštite od korozije i otpornosti na vibracije obezbeđuju pouzdani rad tokom dugog radnog veka.

Opremljen robusnim viljuškastim stativom koji omogućuje lako rukovanje zahvaljujući horizontalnoj rotaciji u 360˚ i nagibom pod -30˚ (nadole) do +70˚ (nagore).

Izdržljivi stubni nosač sa adapterom (opciono) olakšava posmatranje i obezbeđuje stabilniji prikaz.