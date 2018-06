Nikon predstavlja dvoglede MONARCH HG prečnika 30 mm

Nikon danas najavljuje proširenje serije MONARCH HG – najnaprednije serije u istoriji MONARCH dvogleda – novim laganim i kompaktnim modelima prečnika 30 mm (8 x 30 i 10 x 30).

Model prečnika 30 mm je i kompaktan i lagan budući da težina njegovog tela od legure magnezijuma iznosi samo oko 450 g. On obezbeđuje oštar i jasan pogled sve do periferije sočiva, a održava i široko vidno polje sa prirodnom jasnoćom boja – što su sve funkcije modela MONARCH HG prečnika 42 mm, ali ovog puta upakovane u manje telo.

Kao što je to slučaj i kod drugih modela iz serije MONARCH HG, i ove nove dvoglede krasi isti elegantan dizajn i iste nenadmašne performanse. Široko prividno vidno polje dvogleda (60,3° za 8 x 30 i 62,2° za 10 x 30) omogućava savršeno gledanje, dok sistem sočiva za smanjenje iskrivljenosti polja obezbeđuje oštar i jasan pogled sve do periferije sočiva. Upotreba stakla sa izrazito niskim nivoom disperzije (ED) ispravlja hromatsku aberaciju, koja može dovesti do pojave oivičenosti bojom, kako bi se pružio prikaz velikog kontrasta i visoke rezolucije.

Sva sočiva i prizme su oplemenjeni visokokvalitetnim višeslojnim premazom. Krovne prizme su oplemenjene dielektričnim višeslojnim, visoko reflektivnim premazom prizme i premazom za korekciju faze, čijom se kombinacijom postiže svetla slika sa prenosom svetlosti od 92 procenta ili više, uz dodatak prirodne jasnoće boja.

Kompaktno telo od legure magnezijuma pruža zaštitu od vode/magljenja (do 5 m tokom 10 min.). Visokim performansama sprečava se zamagljivanje unutar optičkog sistema čak i u uslovima niskog pritiska do visina od 5000 m.

Ovaj novi model isporučuje se sa kaišem za oko vrata, kojim se smanjuje opterećenje na vratu korisnika, kao i sa polutvrdom torbicom za zaštitu dvogleda tokom prenosa. Nikonovi dvogledi MONARCH HG sa prečnikom od 30 mm idealno su rešenje za zaljubljenike u posmatranje ptica ili prirode, kao i za one koji vole da uživaju u drugim aktivnostima na otvorenom a koji žele da putuju neopterećeno.

Ključne karakteristike

Široko prividno vidno polje (60,3° za 8 x 30 i 62,2° za 10 x 30). Pružajući široko vidno polje, sistem sočiva za smanjenje iskrivljenosti polja obezbeđuje oštar i jasan prikaz sve do periferije sočiva

Staklo sa izrazito niskim nivoom disperzije (ED) ispravlja hromatsku aberaciju, koja dovodi do pojave oivičenosti bojom, kako bi se pružio prikaz velikog kontrasta i visoke rezolucije

Sva sočiva i prizme su oplemenjeni visokokvalitetnim višeslojnim premazom, dok je krovna prizma oplemenjena dielektričnim višeslojnim, visoko reflektivnim premazom prizme, čime se postiže svetla slika sa prenosom svetlosti od 92 procenta ili više, kao i prirodna jasnoća boje

Oplemenjene krovne prizme sa ispravljanjem faze za visoku rezoluciju i veliki kontrast

Premaz otporan na grebanje se nanosi na sočivo objektiva i površine okulara

Velika udaljenost oka od okulara obezbeđuje jasno vidno polje čak i za osobe koje nose naočare

Za sva sočiva i prizme koristi se staklo bez olova i arsenika

Gumene okretno-klizne školjke okulara, koje mogu da se višestepeno podešavaju, olakšavaju usaglašavanje sa odgovarajućim rastojanjem oka od okulara tražila

Sistem za zaključavanje prstena za podešavanje dioptrije sprečava nenamerno okretanje

Robusno, lagano telo od legure magnezijuma (pribl. 450 g)

Nenadmašne performanse vodootpornosti/otpornosti na magljenje sa telom ispunjenim azotom, koje je otporno na pritisak vode do dubine od 5 m tokom 10 minuta i koje sprečava zamagljivanje unutar optičkog sistema čak i u uslovima niskog pritiska do visina od 5000 m

Mekani kaiš za oko vrata

Poklopci objektiva su ugrađeni kako bi se sprečio gubitak. Isporučuju se izmenjivi gumeni prstenovi za objektiv bez poklopaca, koji mogu da se zamene u skladu sa primenom

Opcioni adapter stativa omogućava postavljanje na stativ [TRA-3/adapter H (čvrsti tip)]