Nikon slavi 100. rođendan uz ekskluzivni sadržaj povodom jubileja

Kompanija Nikon predstavlja ekskluzivni sadržaj povodom 100. godišnjice, 25. jula 2017. Sadržaj se nalazi na jubilarnom web sajtu kompanije Nikon, dok vas u narednom periodu očekuje još sadržaja.

U okviru tog sadržaja moći ćete da vidite najpoznatije slike, priče i savete fotografa širom sveta koji su učestvovali u stvaranju kreativnog sveta i bogate istorije ovog brenda tokom jednog veka. Takođe, moći ćete da uživate u virtuelnom obilasku muzeja kompanije Nikon u Tokiju.

Od samih početaka kompanije, od njenog osnivanja 1917. godine pod imenom Nippon Kogaku K.K., kompanija Nikon svetu nudi jedinstvene proizvode i stručne savete, a vodeća je u oblasti optičke tehnologije i tehnologije precizne mehanike.

Od uvida u rad industrije do pratilaca koji prate slavne osobe kompanije Nikon, ovaj sadržaj ima za zadatak nastavi da inspiriše fotografe i fanove.

Kolekcija sadržaja će biti predstavljena u šest glavnih kategorija:

100 godina u pričama

Tokom prethodnih 100 godina, Nikon je imao ključnu ulogu u transformaciji sveta fotografije. Od najpoznatijih prekretnica, predstavljanja raznih modela fotoaparata i inovativnih proizvoda, do pojedinačnih inspiracija profesionalnih fotografa, amatera i fanova, kompanija Nikon deli neke od najvažnijih, ličnih i prelepih priča koje nam dolaze sa raznih mesta širom Evrope i sveta.

Nikonov virtuelni muzej

Da bi predstavila svoje početke i nasleđe, kompanija Nikon je kreirala virtuelni obilazak svog svetski poznatog muzeja u Tokiju, sa prikazom od 360 stepeni. Gledaoci će kada zakorače u svet kompanije Nikon, dobiti uvid u tehnologije, proizvode i ključne prekretnice u istoriji kompanije Nikon – uključujući i događaje u kojima je kompanija Nikon pomogla u razvoju biologije, medicine, pa čak i u istraživanju svemira.

Icons with Nikons

Fotoaparate i objektive kompanije Nikon, koristile su osobe iz raznih životnih sfera. Niz fotografija prikazuje slavne ličnosti iz sveta muzike, televizije, filma ili sporta sa fotoaparatom kompanije Nikon u rukama.

100 godina podrške

Kompanija Nikon od 1917. godine podržava fotografe u njihovoj struci, otkriva im nova saznanja i savetuje kako da prošire granice mogućeg, a pored toga pomaže i amaterima i fanovima. U tu čast, kompanija Nikon je prikupila najbolje savete deljene tokom celog jednog veka, iz globalne baze fotografa samog brenda.

#LookBackAtNikon

Kompanija Nikon pokreće i Instagram konkurs za sve fanove kompanije Nikon i entuzijaste širom Evrope, a dobitnike očekuju lepe nagrade, uključujući i Nikon fotoaparate. Učesnici imaju zadatak da pošalju fotografiju koja će biti odraz njih samih i njihovog Nikon fotoaparata.

Učesnici koji budu snimili najbolji selfi ispred ogledala, odraza u staklu, barici ili budu predstavili neko drugo inventivno rešenje učestvuju u trci za mnoštvo nagrada, uključujući fotoaparate Nikon D500 ili D7500. Za više informacija pratite na Instagramu @NikonEurope.

Regionalni konkurs @JaSamNikon

Pozivamo sve zaljubljenike u fotografiju da svoje najbolje radove pošalju na regionalni konkurs „Ja sam Nikon“ i budu učesnici velike izložbe. U skladu sa stogodišnjim jubilejom izložba će predstaviti 100 odabranih fotografija a najbolja fotografija biće nagrađena Nikon D-SLR fotoaparatom.

Učesnici konkursa imaju jedini uslov koji moraju ispoštovati, a to je obavezno sačuvani originalni File Info (u koji je neophodno upisati i ime i prezime autora) i veličina fotografije od najmanje 3500 piksela po dužoj strani.

Žiri čine: iz Srbije Nikon ambasador Milan Živković, iz Hrvatske fotograf Mišo Lišanin, iz Bosne i Hercegovine fotograf Siniša Tomić i iz Makedonije fotograf Vladimir Arsovski. Fotografije slati na adresu: [email protected]

Da biste pronašli više informacija o 100. godišnjici kompanije Nikon i dobili pristup sadržaju objavljenom povodom jubileja, posetite jubilarnu veb-lokaciju.