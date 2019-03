Nikonov sistem bez ogledala i COOLPIX P1000 sa optičkim tražilom DF-M1 dobili su nagradu „Red Dot Award: Product Design 2019“

Kompanija Nikon sa zadovoljstvom objavljuje da su i njen novi sistem bez ogledala i digitalni fotoaparat COOLPIX P1000 sa optičkim nišanom za kadriranje DF-M1 dobili nagradu „Red Dot Award: Product Design 2019“.

Komisija sastavljena od stručnjaka za dizajn ocenila je preko 5500 prijava po devet osnova uključujući inovativnost, funkcionalnost i izdržljivost.

Pregled proizvoda koji su dobili nagrade:

Nikonov sistem bez ogledala Z

Novi sistem bez ogledala dobio je priznanje jer se odlikuje inovacijama u optičkoj proizvodnji i tehnologiji bez ogledala. Sistem se sastoji od dva fotoaparata – Z 7 i Z 6 – koji imaju novi bajonet većeg prečnika i kompatibilne superiorne NIKKOR Z objektive serije S. FTZ bajonet adapter dopunjava komplet koji omogućava fotoaparatima serije Z da se koriste zajedno sa NIKKOR objektivima sa F bajonetom.

Kompaktni digitalni fotoaparat sa superzumom – COOLPIX P1000 i optički nišan za kadriranje DF-M1

COOLPIX P1000 je dobio priznanje zbog izvanrednih postignuća u optičkom inženjeringu. Njegov optički zum od 125x (ekvivalentan 24-3000 mm), najmoćniji zum u nekom kompaktnom fotoaparatu, istakao ga je među ljudima koji se hobistički bave fotografijom.

Optički nišan za kadriranje DF-M1 osvojio je ovogodišnju nagradu u kategoriji dizajna proizvoda zajedno sa modelom P1000. Ovaj priključak je dizajniran tako da pomogne fotografima koji koriste prednost dalekog dometa zumiranja na fotoaparatu P1000 da precizno prate objekte bez potrebe da oh gledaju kroz objektiv.

„Red Dot Design Award“ je prestižno međunarodno takmičenje u dizajnu čiji sponzor je nemački Design Zentrum Nordrhein Westfalen.

Nagrađeni proizvodi biće predstavljeni na specijalnoj izložbi koja će trajati od 8. jula 2019. do 30. juna 2020. godine u muzeju Red Dot Design Museum u Esenu, u Nemačkoj.