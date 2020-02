Nova MOBOTIX 7 Platforma

MOBOTIX je krajem oktobra predstavio novu Mobotix 7 platformu. Prva decentralizovana, modularana, individualna kamera sa tri modula koja pruža beskonačne mogućnosti. Novom platformom u pogledu tehnologije i mogućnosti naš portfolio je širi nego ikad, omogućavajući da se bilo koji zahtev za video-nadzorni sistem ispuni sa lakoćom.

MOBOTIX 7 ukazuje na fundamentalni pomak u pristupu video-nadzoru, sa MOBOTIX 7 platformom mogu se precizno pokriti svi zahtevi različitih industrijskih grana. Zahvaljujući prilagodljivim aplikacijama sistem je bezgranično skalabilan, inteligentan i modularan. S obzirom na decentralizovanu arhitekturu, MOBOTIX koristi aplikacije podržane veštačkom inteligencijom kako bi se otvorio potencijal koji prevazilazi uobičajene aplikacije za video-nadzornu bezbednost.

MOBOTIX M73 kamera

MOBOTIX M73 je elegantna, modularna, decentralizovana i inteligentna kamera neograničenih mogućnosti. Poseduje tri individualna modula koji se mogu menjati u zavisnosti od zahtevanog projekta. Ova kamera ima senzore od 8.2 megapiksela sa maksimalnom rezolucijom od 3840×2160 poksela (4K). Kombinacijom različitih uglova sočiva, B/W i sočiva u boji dobija se jedinstven sistem za optimalnu sliku u svim uslovima.

M73 ima ugrađenu funkciju DVR-a (snimanje na MicroSD karticu od 8GB koja je proširiva do 256 GB) odnosno nikakav eksterni DVR nije potreban. Kamera može posedovati 19 aplikacija koje su bazirane na veštačkoj inteligenciji i koje ovu kameru čine jedinstvenom. Aplikacije koje kamera može posedovati su: MxAnalytics AI, MxActivitySensor AI, AI-People, AI-Intrusion-PRO, AI-Heat, AI-Bio, AI-Fire, AI-Smoke, AI-Lost, AI-Loitering, AI-Crowd, AI-Overcrowd, AI-Occupancy, AI-Overoccupancy, AI-Parking, AI-Road3D, AI-Incident, AI-Incident, AI-Spill, Visage Technologies FaceRecognition.