Nova Sony Cyber-shot linija Travel High Zoom fotoaparata DSC-HX99 i DSC-HX95.

Dizajnirani za korisnike koji žele nenametljive fotoaparate koje mogu poneti sa sobom bilo kad, novi modeli smešteni su u najmanje kućište na svetu i nude istinski svestran raspon zuma od 24mm na širem kraju do 720mm super-telefoto.

Osim zadivljujućeg 4K video snimka, u srcu oba modela nalazi se moćan BIONZ X procesor fotografije kombinovan sa LSI procesorom na prednjoj strani, koji pruža visoku brzinu uzastopnog fotografisanja od 10 kadrova po sekundi sa ograničenjem bafera od 155 fotografija. Dodatno, ovi modeli poseduju veoma brz autofokus od 0,09 sekundi.

Neke od novih funkcionalnosti su Eye AF, RAW format fotografisanja, funkcija touch focus/touch shutter, kao i prikupljanje podataka o lokaciji preko Bluetooth® tehnologije.

Zum ZEISS® Vario-Sonnar T* 24-720mm sa visokim uvećanjem i objektiv visokog kvaliteta fotografije

Veliki raspon zuma koji nude modeli HX99 i HX95 čini ih izuzetno pogodnim za raznovrsne zahteve fotografisanja na putovanjima i tokom beleženja svakodnevnog života. Stabilizacija fotografije se kontroliše preko Optical SteadyShot™ tehnologije koja uspešno sprečava zamućenje koje nastaje kao posledica pomeranja aparata prilikom ručnog ili telefoto snimanja. Modeli su takođe opremljeni Zoom Assist funkcijom koja omogućava korisniku da privremeno zumira i prikaže širu oblast prilikom snimanja subjekata telefoto delom objektiva.

Moć obrade slike/fotografija

Modeli HX99 i HX95 mogu da zabeleže 4K video snimke sa punim očitavanjem piksela i bez njihovog spajanja. Ovo znači da se sitni detalji lepo prikazuju, a pojava talasa i nazubljenih ivica je značajno smanjena. Novi modeli mogu da fotografišu subjekte koji se brzo kreću uz pomoć opcije HD fotografisanja sa visokom stopom od 100 kadrova po sekundi[ix] i tako kreiraju impresivne usporene snimke tokom montaže.

Kako se savršena fotografija često dogodi neočekivano, fotografi moraju da budu sigurni da će njihov fotoaparat reagovati brzo. Sa Fast Intelligent brzinom autofokusa od 0.09 sekund, unapređenim BIONZ X procesorom[xi] i LSI procesorom na prednjem delu objektiva, HX99 i HX95 savršen su spoj. Oba modela obećavaju velike brzine uzastopnog fotografisanja do 10 kadrova po sekundi (ograničenje bafera do 155 fotografija). Za prelepo fokusirane portrete, novi modeli nasledili su veoma hvaljenu Eye AF tehnologiju α™ modela. Za fotografe koji preferiraju da usavrše fotografije softverom za obradu slika, HX99 i HX95 modeli nude RAW opciju fotografisanja. Izbledelo svetlo? Maksimalni standard ISO6400[xiii] znači da nema mesta zabrinutosti.

Intuitivno i udobno rukovanje

Prihvatajući predloge korisnika modela HX90 serije, kompanija Sony je primenila Touch Focus i Touch Shutter funkcionalnost na novom HX99. Stoga, fotografi mogu direktno da odaberu subjekat i fotografišu dok istovremeno koriste Touch Pad funkciju za neprimetnu promenu tačke fokusa i OLED Tru-Finder™ koji se izvlači. Za one koji žele da upravljaju svojim podešavanjima, Control Ring modela HX99 može biti prilagođen preko funkcije ručnog fokusa ili stepenastog zumiranja. Oba modela, HX99 i HX95, takođe nude My Meny personalizaciju za trenutni opoziv do 30 stavki i mogućnost kreiranja prilagođenih menija.

LCD ekran koji se može pomerati za 180 stepeni, omogućava lako kadriranje selfija i grupnih fotografija dok unapređena drška za snimanje[xiv] nudi čvrsto držanje i veću stabilnost tokom fotografisanja. Uz pomoć Bluetooth® tehnologije podaci o lokaciji mogu biti sakupljeni i zabeleženi sa mobilnog uređaja[xv] (Location Information Link), a proxy snimci male veličine omogućavaju brz prenos na mobilne telefone ili deljenje na internet.

Novi Sony Cyber-shot HX99 i HX95 modeli biće dostupni od polovine septembra 2018. godine.