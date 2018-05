Nova vrhunska Canon Cinema EOS C700 FF kamera

Canon Europe je predstavio C700 FF, vrhunsku Cinema EOS kameru punog formata. Zahvaljujući Canon CMOS senzoru punog formata (38,1 x 20,1 mm) nove generacije, kamera ima mogućnost snimanja do 5,9K, dajući potpunu kreativnu slobodu i impresivan kvalitet.

EOS C700 FF podržava snimanje u više formata, kao i rad sa EF, PL i anamorfnim objektivima. Kada se koriste EF objektivi, C700 FF podržava Dual Pixel CMOS AF, Canon-ov inovativni sistem za automatsko fokusiranje (AF), koji je idealan za snimanje u punom formatu.

Nova senzorska tehnologija, režimi rada senzora i formati snimanja

Novorazvijeni CMOS senzor punog formata (38,1 x 20,1 mm) je stvoren za vrhunsku produkciju i omogućava kinematografima da zabeleže filmske slike uz neverovatno nizak nivo šuma, prirodnu boju kože, malu dubinu polju i sa širokim rasponom tonova koji nadmašuje 15 koraka dinamičkog opsega.

Ovo daje slobodu i fleksibilnost u doterivanju i postprodukciji, kao i pri snimanju HDR sadržaja. Novi senzor omogućava korisnicima da istraže različite režime rada senzora, uključujući puni format, Super 35 mm i Super 16 mm, a istovremeno nudi i snimanje u velikom broju formata, uključujući ProRes, XF-AVC (interno na CFast kartice) i Canon-ov nekompresovani Cinema RAW.

Korišćenjem namenskog CODEX CDX-36150, EOS C700 FF može da snima 5,9K 12/10-bitni RAW, a dostupne su i opcije za 4K i 2K 12-bitni RAW, kao i ProRes 4K. Ukoliko je potrebno snimanje sa velikim brojem sličica u sekundi, EOS C700 FF može da snima do 60 fps (5,9K), 72 fps (4K isečeno), kao i do 168 fps (2K isečeno). Korišćenjem 5,9K oversemplinga, kamera može da pruži 4K i 2K sadržaj boljeg kvaliteta, uz smanjeni moire i šum.

Izbor objektiva i dizajn

C700 FF kamera je dostupna u varijantama sa EF i PL sistemima za montažu, a kompatibilna je sa širokim spektrom Canon-ovih EF i Cinema objektiva. Zahvaljujući vertikalnoj dimenziji senzora od 20,1 mm, C700 FF omogućava korisnicima snimanje pomoću anamorfnih objektiva. Upotrebom Canon EF objektiva korisnici će tokom snimanja osetiti sve blagodeti senzora punog formata i Canon-ovog inovativnog Dual Pixel CMOS AF fokusiranja, koje omogućava fokusiranje i praćenjem objekta koji se kreće, što je ključno kod snimanja u visokoj rezoluciji.

EOS C700 FF je kompatibilna i sa postojećom dodatnom opremom za EOS C700, uključujući EVF-V70 tražilo, MO-4E/MO-4P B4 adapter za montiranje i OU-700 jedinicu za daljinsko upravljanje.

Ključne karakteristike EOS C700 FF kamere

5.9K CMOS senzor punog formata

15 koraka dinamičkog opsega

Različiti režimi senzora, uključujući puni format, Super 35 mm i Super 16 mm

Precizni i pouzdani Dual Pixel CMOS AF automatski fokus sa Canon EF sistemom za montažu

Podrška za nekoliko formata snimanja, uključujući Canon Cinema RAW, ProRes i XF-AVC