Nove GoPro HERO 7 akcione kamere

Kompanije Gigatron i GoPro, Inc zvanično su predstavile novu seriju akcionih kamera GoPro HERO 7. Nova serija obuhvata vodeći model HERO7 Black, kao i modele HERO7 Silver i HERO7 White.

Na događaju organizovanom tom prilikom u Avantura parku na Adi Ciganliji, prikazane su neverovatne mogućnosti najnovijih GoPro akcionih kamera kroz zabavne individualne i timske igre na zemlji, akvarijum za ronjenje, simulaciju spasavanja životinja i još mnogo toga.

HERO7 Black postavlja nove standarde kada je u pitanju video stabilizacija, pomoću svoje glavne karakteristike – HyperSmooth, koja olakšava snimanje video snimaka profesionalnog kvaliteta, radi pod vodom, kao i pri udarcima i uslovima jakog vetra.

Tu je i novi video format, TimeWarp koji snimcima dodaje veliku brzinu. Ova opcija pretvara duža iskustva u kratke video snimke koji su veoma interesantni i jednostavni za deljenje. Zamislite snimke sa odmora i snimke svakodnevnih aktivnosti, kompresovane u stabilnu i ubrzanu verziju, gde se celo iskustvo reprodukuje u nekoliko sekundi.

„Live“ varijanta predstavlja najbrži način deljenja sadržaja. HERO7 Black je prvi GoPro koji može da radi streaming uživo, što omogućava korisnicima da automatski dele sadržaj u realnom vremenu na Facebook-u, Twitch-u, YouTube-u, Vimeo-u i drugim platformama širom sveta.

Pored HERO7 Black, tu su još dva modela, HERO7 Silver i HERO7 White, savršene kamere za aktivni stil života amatera i onih koji već imaju iskustva sa pravljenjem snimaka.

HERO7 Silver sa 4K i HERO7 White sa 1080p su robusne i male akcione kamere, vodootporne do 10 metara. Njima možete upravljati pomoću glasovnih komandi ili jednostavno pritisnite dugme zatvarača i kamera će se aktivirati ili će automatski uslikati trenutak. Naravno, ne bi to bio GoPro bez zapanjujućeg kvaliteta video snimaka i fotografija zbog kog je GoPro prodavac kamera broj jedan na Severno-Američkom kontinentu više od četiri i po godine u nazad. HERO7 Silver, kao i White imaju znatno poboljšanu video stabilnost, što olakšava da snimate ili slikate neverovatne kadrove u pokretu.