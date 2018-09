Novi Canon XF705 kamkorder donosi revoluciju u oblasti emitovanja

Kompanija Canon Europe predstavila je najnoviji model XF linije kamkordera – XF705. Opremljen XF-HEVC formatom sledeće generacije, kamkorder XF705 omogućava 4K UHD 50P 4:2:2 10-bitno snimanje na SD kartice, uz impresivan kvalitet slike i nenadmašne detalje.

U kombinaciji sa CMOS senzorom tipa 1.0 i DIGIC DV6 procesiranjem, XF705 pruža izuzetno poboljšane performanse po pitanju šuma, osetljivosti i kinematografske dubinske oštrine. Zahvaljujući nizu poboljšanih HDR mogućnosti, uključujući napredni 12G-SDI interfejs i IP strimovanje, XF705 je spreman da izazove revolucionarne pozitivne pomake u oblastima UHD HDR produkcije.

Raznovrsni formati koji transformišu rad

Koristeći High Efficiency Video Codec (HEVC) video kompresiju kao osnovu i upotrebu Material eXchange Format (MXF) standarda, Canon je razvio XF-HEVC format datoteke. HEVC omogućava noviju tehnologiju enkodovanja, dva puta efikasniju u odnosu na standardni H.264/AVC. Korišćenjem XF-HEVC kodeka, XF705 optimizuje upotrebu 4K UHD podataka, omogućavajući snimanje 4K UHD 50P 4:2:2 10-bitnih datoteka visokog kvaliteta direktno na svuda dostupne SD kartice.

XF705 može da snima HDR datoteke interno koristeći kako Hybrid Log Gamma (HLG) tako i Perceptual Quantisation (PQ) HDR formate. Ovaj kamkorderima i brojne funkcije za HDR asistenciju, zahvaljujući kojima pomaže korisnicima prilikom kontrolisanja ekspozicije.

XF705 omogućava istovremenu HDR/SDR produkcijupošto može da emituje SDR signal u isto vreme sa snimanjem HDR datoteke interno na SD karticuOpremljen je naprednim 12G-SDI interfejsom, koji šalje UHD nekompresovani 50P signal visokog kvaliteta kroz pojedinačni SDI kabl, a poseduje i mogućnost strimovanja u 4K UHD HDR standardu koristeći HEVC format preko mreže. XF705 ispunjava zahteve svakog korisnika kojem je potrebno da zabeleži 4K UHD HDR video, te je savršen za primenu kod emitovanja i video produkcije.

Snimajte sa samopouzdanjem

Da bi kritično fokusiranje bilo lakše sa većim CMOS senzorom tipa 1.0, XF705 takođe ima Canon-ov jedinstven Dual Pixel CMOS AF. On omogućava precizno i brzo automatsko fokusiranje pomoću kontrole fokusa na dodir, automatskog fokusiranja uz prepoznavanje lica (Face Detection AF) i praćenja objekata. Dual Pixel Focus Guide takođe pruža grafički vodič kako bi podržao precizno fokusiranje prilikom manuelnog podešavanja fokusa.

Beleženje snimaka počinje izvanrednim optičkim sistemima, a XF705 pruža izuzetnu svestranost u kombinaciji sa lakoćom upotrebe. On daje 4K kvalitetan objektiv L-serije koji ima 15x optičko uvećanje, maksimalni otvor blende od f/2.8, široki ugao od 25,5 mm i efikasnu stabilizaciju slike u cilju maksimalne kontrole za stabilne 4K UHD snimke. Sve ovo kombinovano je sa tri nezavisna prstena za kontrolu sa zaustavljanjem na krajevima, kako bi se postigao nivo manuelne kontrole koju profesionalci očekuju.