Novi NIKKOR 120-300mm f/2.8E i NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 objektivi

Nikon predstavlja dva nova profesionalna telefoto zum objektiva. AF-S NIKKOR 120-300mm f/2.8E FL ED SR VR za D-SLR fotoaparate i NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S za Nikon Z fotoaparate bez ogledala. Ovi izdržljivi telefoto zum objektivi postavljaju nove standarde u pogledu dizajna objektiva i pružaju optičke performanse ekvivalentne objektivu sa fiksnom žižnom daljinom.

Bilo da fotografišete u sportskim dvoranama ili noću na otvorenom, AF-S NIKKOR 120-300mm f/2.8E FL ED SR VR briljira zahvaljujući izvanrednoj rezoluciji i AF performansama. Ovaj izvanredni objektiv označava i uvođenje dugo očekivanog opsega žižne daljine. Sada fotografi koji koriste D-SLR fotoaparate i žele da fotografišu sa 300 mm više ne moraju da se vezuju za jednu žižnu daljinu. Ne moraju ni da izlažu optičke performanse riziku korišćenjem zum objektiva sa montiranim telekonverterom.

Svetlosno jak NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S punog formata je drugi objektiv u Nikon trojci objektiva za fotoaparate bez ogledala koji se objavljuje. Bilo da fotografišete sportske akcije, događaje ili reportaže, ovaj telefoto zum objektiv serije S zadovoljiće sve vaše potrebe kada je reč o statičnim slikama i video zapisima. Fokusiranje je brzo, ujednačeno i bešumno. Oštrina je izuzetna na celoj slici – čak i kada se fotografiše pri najvećem otvoru blende. Prilikom snimanja video zapisa, neželjena promena žižne daljine pri fokusiranju je potpuno uklonjena.

Kao korak napred u pogledu optičkih performansi, oba ova profesionalna objektiva koriste novo SR staklo kompanije Nikon, kao i ED staklo radi suzbijanja hromatske aberacije. Zahvaljujući tome, oivičenost bojom je znatno smanjena, a plavo svetlo koje se teže kontroliše (spektar kratke talasne dužine) je u potpunosti kompenzovano. Slike su oštrije nego ikada ranije, a kontrast je izvanredan.

Dirk Jasper, menadžer proizvoda u kompaniji Nikon Europe, izjavio je: „Sa najnaprednijim optičkim dizajnom od svih zum objektiva kompanije Nikon koji su do sada viđeni, ovi novi telefoto zum objektivi postavljaju novi standard kada je reč o performansama profesionalnih objektiva. Nikonove inteligentne ergonomske karakteristike i ojačana zaptivka za sve vremenske uslove upotpunjuju sliku: šta god da fotografišete, bićete spremni za sve okolnosti.“

AF-S NIKKOR 120-300mm f/2.8E FL ED SR VR

Profesionalni telefoto zum objektiv sa F bajonetom. Pokriva svestrani opseg žižne daljine od 120–300 mm sa konstantnim maksimalnim otvorom blende od f/2,8.

Ujednačen, precizan AF. Performanse ekvivalentne objektivu sa fiksnom žižnom daljinom omogućavaju praćenje subjekata koji se brzo ili nepredvidljivo kreću. Elektromagnetna blenda obezbeđuje precizne ekspozicije pri fotografisanju sa velikim brojem slika u sekundi.

Napredni optički dizajn. 25 elemenata u 19 grupa, sa ED i SR staklom kompanije Nikon, kao i ARNEO slojem i slojem nano kristala. Hromatska aberacija, „koma“ aberacije, duh efekat i odblesak se u potpunosti suzbijaju.

Fantastično smanjenje vibracije. Smanjenje vibracije (VR) kompanije Nikon pruža prednost svojim podešavanjem u četiri koraka, čak i kada se aktivira telekonverter.

Čuveni ergonomski dizajn kompanije Nikon. Dodeljiva dugmad funkcija, jednostavno prebacivanje između horizontalne i vertikalne orijentacije i još mnogo toga.

Integrisana stopica za stativ. Okrenuta je ka prednjoj strani objektiva, što omogućava optimalnu ravnotežu i lakše nošenje.

Čvrsta izrada. Zahvaljujući čvrstoj konstrukciji i dobroj zaptivci ovaj objektiv je spreman za snimanje sportskih akcija u svim vremenskim uslovima.

NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S

Profesionalan telefoto zum objektiv sa Z bajonetom. Pokriva svestrani opseg žižne daljine od 70–200 mm sa konstantnim maksimalnim otvorom blende od f/2,8.

Vrhunske performanse. Oštrina i kontrast su izvanredni na celoj slici. Fokusiranje je ujednačeno, brzo i bešumno.

Napredni optički dizajn. 17 elemenata u 15 grupa, sa ED i SR staklom kompanije Nikon, kao i antirefleksivnim ARNEO slojem i slojem nano kristala. Hromatska aberacija, „koma“ aberacije, duh efekat i odblesak se u potpunosti suzbijaju.

Spreman za video zapise. Neželjena promena žižne daljine je gotovo otklonjena, a stabilna kontrola blende pruža prirodne promene ekspozicije u čitavom kadru.

OLED panel sa informacijama na objektivu. Brzo potvrdite otvor blende, razdaljinu fokusa, tačnu žižnu daljinu, ISO osetljivost i dubinsku oštrinu na samom objektivu.

Fn dugme. Dodelite čak 21 različitu funkciju Fn dugmetu na objektivu, od AF zaključavanja do merenja, bracketinga i još mnogo toga.

Za sve prilike: robusna i kompaktna izrada sa dobrom zaptivkom za zaštitu od prašine i vlage.