Novi Nikon D7500

Nikon najavljuje fotoaparat D7500, dizajniran da proširi kreativne mogućnosti fotografa dok prate svoju strast za fotografijom. Moćan, okretan i potpuno povezan, fotoaparat D7500 nudi isti kvalitet slike kao i D500 – Nikonov vodeći DSLR DX formata, kao i performanse koje prevazilaze najizazovnije uslove.

Sa moćnom tehnologijom slike spakovanom u kućište spremno za putovanje, D7500 je idealan za fotografe koji uvek teže ka najboljim mogućim slikama. Kao i kod fotoaparata D500, CMOS senzor DX formata od 20,9 MP u fotoaparatu D7500 pruža ISO opseg koji je proširen do ekvivalenta neverovatnih ISO 1640000.

Angažovan je procesor EXPEED 5 kompanije Nikon koji pruža bržu, jasniju obradu slike. A znatno povećana rezolucija na RGB senzoru od 180.000 piksela omogućava poboljšanu tačnost merenja. Video snimatelji mogu da snimaju 4K/UHD filmove, a Nikonovo elektronsko smanjenje vibracije u fotoaparatu sprečava efekte neželjenih pokreta fotoaparata.

Poboljšanja ergonomije uključuju novi nagibni monitor koji podržava rad ekrana osetljivog na dodir, dok duboki rukohvat omogućava stabilno, izrazito udobno držanje. A ovo je i prvi Nikon DSLR sa ugrađenim blicem koji podržava radio kontrolisano napredno bežično osvetljenje.

Jordi Brinkman, menadžer proizvoda u kompaniji Nikon Europe, izjavio je: „D7500 je savršen poboljšani fotoaparat za fotografe amatere koji se dive onome što D500 može da učini, ali im ne treba toliko profesionalnih funkcija. Dobićete isti kvalitet slike koji je najbolji u klasi, kao sa D500, ali u manjem kućištu kojim se lakše rukuje.

Mogućnost snimanja brzinom do 8 fps sa punim AF/AE praćenjem znači da postižete brzinu i preciznost za dobijanje sjajnih snimaka akcije. A SnapBridge omogućava snimateljima da dele te vrhunske slike gde god da se nalaze.“

Pregled ključnih karakteristika

Kvalitet slike vodećeg modela D500: senzor DX formata sa 20,9 megapiksela. EXPEED 5. RGB senzor za merenje od 180.000 piksela.

Zapanjujuća osetljivost na svetlost: bez premca pri slabom osvetljenju sa ISO 100-51200, proširivo do ISO 1640000 (ekvivalentno).

Fenomenalno prepoznavanje subjekta: RGB senzor za merenje od 180.000 piksela i napredni sistem za prepoznavanje scene. Pravite fotografije sa preciznom ekspozicijom i dinamičkom kompozicijom.

Merenje sa prioritetom svetlijeg dela: daje prioritet najsvetlijim elementima u kadru, čime se izbegavaju slike sa „pregorelim“ svetlijim delovima.

Ekstremna AF preciznost: AF sistem sa 51 tačkom je precizan do impresivnih -3 EV. Pratite, zaključajte i održavajte subjekte u fokusu – čak i ako je jedino svetlo mesečina.

Kinematografski 4K/UHD video snimci: snimajte 4K/UHD 30p segmente filma ili Full HD (1080p) video pri broju slika do 50p/60p.

„Intervalski film“: lako generišite besprekorne, dobro osvetljene 4K/UHD i Full HD intervalske filmove u fotoaparatu u punom DX formatu.

8 fps sa punim AF/AE praćenjem: snimite 50 NEF (RAW) ili 100 slika u formatu „JPEG fino (velika)“ u jednom rafalu velikom brzinom.

Ekran sa mogućnošću nagiba i kontrole dodirom: tanki nagibni monitor veličine 8 cm. Upravljajte funkcijama automatskog fokusiranja i okidanja pomoću kontrola dodirom kada fotografišete u živom prikazu slike.

Optičko tražilo u obliku pentaprizme: pruža pokrivanje slike od približno 100%.

Automatski Picture Control: Sistem Picture Control ugrađen u fotoaparat sadrži osam kontrola, uključujući novu kontrolu Automatski Picture Control, koja optimizuje boju, kontrast i osvetljenje u skladu sa scenom. Automatski prilagođava promenljive veličine pri snimanju više kadrova.

DX fleksibilnost: kućište fotoaparata teži samo 640 g (približno), sadrži dubok rukohvat i zaštićeno je od vremenskih uslova. DX NIKKOR objektivi su kompaktni, a faktor isecanja od 1,5x DX senzora fotoaparata pruža telefoto efekat pri fotografisanju pomoću FX objektiva.

Proširiv sistem: kompatibilan sa Nikon Speedlight blicevima, kao i sa Nikon ME-1 stereo mikrofonom i ME-W1 bežičnim mikrofonom.

SnapBridge kompatibilnost

Bluetooth® i Wi-Fi® mogućnosti fotoaparata su dostupne samo kada koristite SnapBridge. Aplikaciju SnapBridge kompanije Nikon morate da instalirate na kompatibilnom pametnom uređaju da biste mogli da je koristite sa ovim fotoaparatom.