Novi NIKON D780

Nikon danas predstavlja D-SLR visokih performansi koji kreativnim fotografima pruža sve što mogu da požele od fotoaparata punog formata – i više od toga. Pouzdan partner za smele kreatore ma gde bili, Nikon D780 sa istom lakoćom snima i statične slike i filmove.

Izdržljivi D780 poseduje brzi, namenski hibridni AF sistem za fotografisanje u živom prikazu slike i brzi, moćni AF sistem od 51 tačke sa detekcijom faze za fotografisanje pomoću tražila. Pri fotografisanju u živom prikazu slike, fotografi i snimatelji filmova koriste isti AF sistem koji ima i proslavljeni fotoaparat bez ogledala Nikon Z6. Korisnici mogu da fiksiraju izraze lica pomoću AF detekcije očiju i iskoriste prednosti koje pruža AF u uslovima lošeg osvetljenja, što omogućava pouzdano pronalaženje subjekta do -6 EV. Fotografi koji fotografišu kroz tražilo koriste prednosti vrhunskih performansi praćenja i brzog prebacivanja između naprednih AF režima.

Velike brzine rafalnog okidanja doprinose svestranosti ovog fotoaparata: do 7 fps pri fotografisanju pomoću tražila i 12 fps u režimu tihog fotografisanja tokom fotografisanja u živom prikazu slike. Druge istaknute funkcije uključuju neverovatno veliku maksimalnu brzinu zatvarača od 1/8000 s koja fotografima pruža fleksibilnost, omogućavajući sinhronizaciju sa Speedlight blicevima kompanije Nikon. Sa druge strane, mogu da otegnu vreme sve do 900 s, što je savršeno za beleženje dramatičnih tragova svetlosti i noćnih pejzaža.

Snimatelji filmova će biti oduševljeni kvalitetom segmenta filma koji mogu da dostignu uz D780. Zahvaljujući 6K rezoluciji senzora slike, ovaj fotoaparat proizvodi 4K/UHD segmente filma sa izuzetno visokom rezolucijom pri 30p/25p/24p bez faktora isecanja. Videografi mogu da koriste i spoljašnji rekorder filmova za snimanje bogatih HLG HDR segmenata filma koji mogu da se prikazuju direktno na kompatibilnom televizoru ili monitoru.

Jordi Brinkman, menadžer proizvoda u kompaniji Nikon Europe, izjavio je: „Mnogi fotografi vole D-SLR fotoaparate i čekali su da se pojavi model kao što je D780. Ako ste ljubitelj D-SLR fotoaparata i želite da snimate i filmove i statične slike, ovo je savršeno rešenje za vas. Ako želite da istražite fotoaparate bez ogledala, imamo sistem Z i za to! Koji god sistem da uzbuđuje fotografe, sa velikim zadovoljstvom pružamo raznovrsnost koja im omogućava kreiranje bez ograničenja.“

Pregled ključnih karakteristika

AF POMOĆU TRAŽILA. AF sistem od 51 tačke sa detekcijom faze je osetljiv do -3 EV. Dobijate nenadmašne mogućnosti praćenja i brzo prebacivanje između naprednih AF režima.

AF U ŽIVOM PRIKAZU SLIKE. Hibridni AF sistem sa 273 tačke je osetljiv do -4 EV ili do -6 EV kada se koristi AF u uslovima lošeg osvetljenja.¹ AF detekcija očiju je dostupna prilikom snimanja statičnih slika.

BRZINA RAFALNOG OKIDANJA DO 12 FPS. Fotografišite pri brzini i do 7 fps sa funkcijom AF/AE ili do 12 fps u režimu „Bešumna fotografija sa živim prikazom slike“. Korisnici dobijaju slike pune rezolucije, čak i kada fotografišu u RAW formatu.

OPTIČKO TRAŽILO I NAGIBNI EKRAN OSETLJIV NA DODIR. Optičko tražilo od 0,70x pruža široko vidno polje i 100% pokrivanja. Nagibni LCD monitor sa 2.359.000 tačaka pruža okidanje na dodir i AF.

IZVANREDAN KVALITET SLIKE. Objektivi sa F bajonetom. CMOS senzor punog formata od 24,5 MP. EXPEED 6 procesor slike. Isti RGB senzor od 180.000 piksela i napredni sistem za prepoznavanje scene kao i u fotoaparatu D850.

IZUZETNO ŠIROK ISO OPSEG. D780 ima širi ISO opseg u odnosu na proslavljeni D850. Radite sa ISO osetljivošću od 100 do 51.200, sa mogućnošću povećanja do 204.800 i smanjenja do ISO 50.

FILMOVI SNIMLJENI D-SLR FOTOAPARATOM PUNOG FORMATA. Snimajte 4K/UHD segmente filma sa izuzetno visokom rezolucijom pri 30p/25p/24p bez faktora isecanja. Snimajte u N-Log formatu ili beležite bogate Hybrid Log Gamma (HLG) segmente filma.

KREATIVNA SLOBODA. Ugrađena funkcija intervalskog filma. Statične slike od 2 MP pri neverovatnoj brzini od 120 fps. Ugrađeni meni za digitalizaciju. I još mnogo toga.

BRZ PRENOS SLIKA. Mogućnosti brzog prenosa podataka i bežičnog povezivanja ovog fotoaparata olakšavaju izbacivanje slika. Uz to, aplikacija SnapBridge omogućava korisnicima da dele datoteke u JPEG i RAW formatu sa bilo kojim pametnim uređajem.