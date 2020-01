Novi Nikon superzoom COOLPIX P950

Nikon proširuje impresivni asortiman poluprofesionalnih fotoaparata uvođenjem modela COOLPIX P950 sa izvanrednim optičkim zumom od 83x. Ovaj robusni fotoaparat sa superzumom nadopunjuje COOLPIX P900 nizom traženih funkcija koje omogućavaju izuzetno jednostavno snimanje udaljenih subjekata do najsitnijih detalja – na zadivljujućim slikama u krupnom planu i izuzetno oštrim filmovima u 4K rezoluciji.

Zahvaljujući velikom dometu, COOLPIX P950 je idealan prateći fotoaparat za fotografe koji žele da fotografišu ptice i divlje životinje ili za ljubitelje posmatranja aviona. Optički zum od 83x pruža opseg žižne daljine od 24–2000 mm¹, dok funkcija Dynamic Fine Zoom od 166x digitalno proširuje gornju granicu na izvanrednih 4000 mm².

Fotografi divljih životinja ili ptica koji fotografišu po prvom svetlu ili u sumrak dobijaju sjajne rezultate zahvaljujući svetlosno jakom NIKKOR objektivu sa velikim maksimalnim otvorom blende od f/2,8. Kvalitet slike je izuzetno visok, čak i kada fotografišete pri velikom zumu. Snimatelji video zapisa mogu da beleže veličanstvene 4K segmente filma teško uhvatljivih subjekata i korisnici mogu da prilagođavaju ključna podešavanja ekspozicije tokom snimanja, što je savršeno pri promenljivoj svetlosti. COOLPIX P950 podržava i snimanje slika u RAW (NRW) formatu, pa korisnici mogu maksimalno da iskoriste mogućnosti naprednih programa za obradu/uređivanje. Osim toga, šina za blic u punoj veličini omogućava upotrebu dodatne opreme kompanije Nikon, poput mikrofona ili durbina.

Ines Bernardes, menadžer proizvoda u kompaniji Nikon Europe, navodi: „COOLPIX P950 predstavlja napredniju verziju fotoaparata COOLPIX P900 opremljenu mnoštvom funkcija, koja je svojim optičkim zumom od 83x promenila tržište za fotoaparate sa superzumom. Ovaj novi fotoaparat zadržava impresivan opseg zumiranja svog prethodnika, uz dodatak mnogih funkcija koje su korisnici tražili, uključujući: filmove u 4K rezoluciji, podršku za RAW format i šinu za blic za dodatnu opremu. To je sjajan dodatak Nikon porodici fotoaparata sa superzumom: korisnici mogu da biraju između optičkog zuma od 83x i izuzetnog optičkog zuma od 125x fotoaparata COOLPIX P1000, u zavisnosti od njihovih potreba.“

Pregled ključnih karakteristika

Neverovatan zum. Optički zum od 83x (24–2000 mm) i Dynamic Fine Zoom od 166x (4000 mm).¹ ²

Svetlosno jak NIKKOR objektiv. Sa maksimalnim otvorom blende od f/2,8 i super ED staklom koje smanjuje distorziju pri velikom zumu.

Upečatljivi snimci. CMOS senzor sa pozadinskim osvetljenjem od 16 MP, brzi EXPEED procesor slike i optičko smanjenje vibracije (VR) sa dvostrukom detekcijom.

Podrška za RAW format. Čuvajte i izvozite nekomprimovane slike u RAW (NRW) formatu u programe za obradu/uređivanje.

Filmovi u 4K rezoluciji. Lako snimajte stereo 4K/UHD 30p segmente filma ili Full HD (1080p) video snimke sa do 60p slika u sekundi. Snimajte sa stereo zvukom i ručno prilagođavajte ključna podešavanja ekspozicije tokom snimanja.

Ugrađena funkcija intervalskog filma. Snimajte intervalske filmove trajanja približno 10 sekundi koji se reprodukuju brzinom od 25 fps ili 30 fps.

Delimično pokretni LCD monitor. Svetao LCD monitor od 8.1 cm sa 921.000 tačaka može da se naginje i okreće u gotovo svakom smeru.

Jasno elektronsko tražilo. Veliko OLED elektronsko tražilo od 1 cm sa 2.360.000 tačaka i senzorom oka.

Laka kontrola zuma. Veliki rukohvat, bočna kontrola zuma i zum dugme za smanjivanje zuma u koracima omogućavaju stabilno rukovanje.

SnapBridge. Sinhronizujte fotografije sa pametnim uređajem ili koristite pametni uređaj za daljinsko fotografisanje.

Šina za blic u punoj veličini. Montirajte dodatnu opremu kompanije Nikon, poput Speedlight bliceva i mikrofona. Možete da isprobate i optički nišan za kadriranje DF-M1 kompanije Nikon, sklopivi nišan koji olakšava praćenje čak i ptica koje se brzo kreću.

SnapBridge kompatibilnost

Aplikaciju SnapBridge za iOS i Android kompanije Nikon morate da instalirate na kompatibilnom pametnom uređaju da biste mogli da je koristite sa ovim fotoaparatom.