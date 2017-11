Novi Sony α7R III fotoaparat – ultimativna kombinacija visoke rezolucije i brzine

Kompanija Sony predstavila je fotoaparat α7R III (ILCE-7RM3), novi impresivni model serije fotoaparata punog formata bez ogledala.

Objedinjujući pozadinsko osvetljenje Exmor R CMOS senzora punog formata rezolucije 42,4 megapiksela[i] sa impresivnim brzinama snimanja do 10 kadrova u sekundi[ii], uz puno AF/AE praćenje, širok dinamički opseg od 15-9 stopa, kao i veliku osetljivost sa smanjenjem šuma do skoro 4 stopa, novi α7R III omogućava snimanje živopisnih fotografija i 4K6 video zapisa visokog kvaliteta.

Ove performanse zajedno sa kompaktnim, laganim telom čine ga idealnim alatom za fotografe, snimatelje, multimedijalne stvaraoce i sve one profesionalce koji zahtevaju pouzdanost, fleksibilnost i svestranost.

Novi nivo kvaliteta slike

Sony α7R III fotoaparat odlikuje i novi prednji LSI čip koji efikasno udvostručuje[iii] brzinu čitanja senzora slike, kao i unapređeni BIONZ X™ procesor koji povećava brzinu obrade za približno 1,8 puta u odnosu na model α7R II. Ove komponente zajedno omogućavaju velike brzine fotografisanja, kao i impresivan ISO opseg od 100 – 32000 (koji se može proširiti na ISO 50 – 102400 za fotografije) i masivni dinamički opseg od 15 stopa[iv] pri postavkama niske osetljivosti, što osigurava izuzetne performanse u svim postavkama i uslovima snimanja.

Novi model punog formata kreiran je bez optičkog niskopropusnog filtera kako bi se maksimalno povećala rezolucija, pružajući mogućnost snimanja u 14-bitnom RAW formatu, čak i pri snimanju u nečujnom ili kontinuiranom režimu. Na raspolaganju je i inovativna stabilizacija slike po pet osa koja je fino podešena da podrži kapacitet snimanja visoke rezolucije, omogućavajući unapređenje brzine okidača od 5.5 koraka[v], što predstavlja najvišu[vi] svetsku kompenzaciju za sistem stabilizacije slike. Fotoparat je opremljen i novim elektronskim zatvaračem koji smanjuje vibracije i zamućenje fotografija u svim režimima, uključujući i brzinu snimanja do 10 kadrova u sekundi, donoseći unapređenje i u preciznim reprodukcijama tonova kože.

AF sa visokim performansama i AF/AE praćenjem do 10 kadrova u sekundi

Inovativni α7R III fotoaparat opremljen je impresivnim sistemom za obradu slike koji omogućava snimanje fotografija u 42,4 megapiksela, do 10 kadrova u sekundi, sa kontinuiranim, preciznim AF/AE praćenjem za do 76 fotografija u JPEG ili RAW formatu, ili 28 nekomprimiranih fotografija[vii] u RAW formatu.

Brzina fotografisanja do 10 kadrova u sekundi dostupna je zahvaljujući mehaničkom zatvaraču ili opciji snimanja u sasvim tihom režimu[viii], što doprinosi izuzetnoj fleksibilnosti fotoaparata. Ovaj model može snimati neprekidno do 8 kadrova u sekundi[ix] u režimu prikaza uživo uz minimalno zaostajanje u tražilu ili LCD ekranu. Ove opcije obezbeđuju pouzdano i detaljno praćenje i snimanje čak i najbržih subjekata.

Kao dodatna pogodnost, tokom snimanja velikog broja fotografija na memorijsku karticu, mogu da se koriste mnoge funkcije fotoaparata, uključujući stavke „Fn“ (funkcija) i „Meni”, reprodukciju fotografije, kao i nekoliko drugih menija i parametara[x], uključujući ocenjivanje i sortiranje fotografija.

Pored toga, ukoliko je u okruženju u kome se snima prisutno fluorescentno ili veštačko osvetljenje, korisnicima je na raspolaganju funkcija Anti-flicker[xi] koja omogućava da fotoaparat automatski detektuje frekvenciju osvetljenja i potrebno vreme zatvarača da umanji taj efekat na fotografije, čime se omogućava smanjenje bilo koje ekspozicije ili anomalije boja koje se mogu pojaviti na vrhu i dnu fotografija snimljenih pri velikim brzinama.

Nadograđeni sistem fokusiranja čine 399 AF tačke sa detekcijom faze koje pokrivaju približno 68 odsto[xii] površine slike u horizontalnom i vertikalnom pravcu. Postoje i 425 AF tačke sa detekcijom kontrasta, što je povećanje od 400 poena u odnosu na α7R II. Ovaj napredni sistem obezbeđuje AF akviziciju za oko pola vremena kao α7R II u uslovima slabog osvetljenja, uz praćenje koje je oko 2 puta preciznije. Prepoznatljiva Eye AF funkcija je takođe približno 2 puta efikasnija i dostupna prilikom upotrebe Sony A-mount objektiva sa adapterom. [xiii]

Dodatna poboljšanja uključuju AF dostupnost u režimu povećanja fokusa, kao i AF podršku sa detekcijom faze prilikom korišćenja A-mount objektiva[xiv], dugmeta „AF On”, višestrukog selektora ili džojstika za brzo pomeranje fokusnih tačaka.

Snimanje 4K video materijala za profesionalce

Novi fotoaparat je istovremeno i odlična kamera koja nudi mogućnosti snimanja 4K (3840×2160 piksela) video materijala duž celog opsega senzora. Pri snimanju u popularnom formatu Super 35mm, uređaj koristi puno očitavanje piksela bez spajanja piksela kako bi prikupio informacije u 5K[xv] formatu, oversemplovao ih i proizveo 4K snimke visokog kvaliteta, izuzetnih detalja i dubine.

Fotoaparat a7R III odlikuje i nova tehnologija HLG (Hybrid Log-Gamma)[xvi], koja podržava trenutni HDR tok rada, omogućavajući povezivanje sa HDR (HLG) kompatibilnim televizorima za uživanje u predivnim i realističnim 4K HDR fotografijama. Dodatno, S-Log2 i S-Log3 su dostupni za povećano profilisanje fleksibilnosti boja. Takođe, ovaj model može da snima i u Full HD formatu pri brzini od 120fps do 100Mbps[xvii], pa su mogući i pregled i eventualno montiranje materijala u četvorostruko ili petostruko usporeniji snimak[xviii] u Full HD rezoluciji sa AF praćenjem.

Dizajniran i prilagođen za profesionalce

Novi Sony fotoaparat sa punim kadrom opremljen je brojnim unapređenim funkcijama koje su naročito od koristi profesionalnim fotografima. Poseduje slotove za dual kartice, uključujući jedan koji podržava UHS-II memorijsku karticu. Korisnicima su na raspolaganju razne mogućnosti za čuvanje sadržaja, uključujući odvojeno snimanje u JPEG i RAW formatu, odvojeno snimanje fotografija i video materijala, relay snimanje i još mnogo toga. Uređaj se može pohvaliti i Sony baterijom Z serije, koja ima približno 2,2 puta veći kapacitet od serije W korišćenoj u modelu α 7R II.

Model α7R III odlikuje i unapređeno Quad-VGA OLED Tru-Finder™ tražilo, visoke osvetljenosti i rezolucije sa približno 3.686 tačaka za izuzetno preciznu i živopisnu reprodukciju detalja. Tru-Finder tražilo, koje se takođe nalazi u renomiranom Sony α9 fotoaparatu, koristi ZEISS® T* premaz za značajno umanjenje refleksije, kao i prelaz od fluora na spoljašnjoj strani objektiva koji odbija prljavštinu. Brzina tražila može da se podesi na 50 ili 100 kadrova[xix] u sekundi, kako bi najbolje odgovarala akciji. LCD ekran je takođe unapređen, sa rezolucijom od 1,44M tačaka i tehnologijom WhiteMagic™, koja unapređuje pregled fotografija u osvetljenim uslovima na otvorenom. Podešavanja kvaliteta prikaza „Standard“ ili „High“ su takođe dostupna i za tražilo i za ekran. Opcija „High“ koristi prednost velike količine podataka pročitanih sa senzora rezolucije od 42,4 megapiksela i pruža kvalitetno izoštravanje i prirodniji prikaz i na tražilu i na ekranu. Fotoaparat nudi i džojstik sa više opcija, omogućavaju brzo i efikasno pomeranje fokusnih tačaka, kao i AF ON dugme koje direktno aktivira autofokus pri fotografisanju ili snimanju.

Pored toga, α7R III omogućava praktičan prenos podataka na pametni telefon, tablet, računar ili FTP server preko WI-FI-ja, i nudi sinhronizacijski terminal za drektno povezivanje eksternih bliceva i kablova za pogodnu sinhronizaciju blica. SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ terminal je takođe dostupan za povećanu fleksibilnost u napajanju ili povezivanju dodatne opreme, kao i veću brzinu prenosa fotografija kada je fotoaparat priključen na računar.

Novi „Imaging Edge“ softver i Pixel Shift Multi Shooting režim snimanja

Novina kod α7R III fotoaparata je softverski paket pod nazivom „Imaging Edge“ koji proširuje kreativne mogućnosti čitavog procesa snimanja – od prethodne obrade do post-procesuiranja. „Imaging Edge“ softver obezbeđuje tri PC aplikacije pod nazivom „Remote“, „Viewer“ i „Edit“, dostupne za besplatno preuzimanje, koje podržavaju daljinsko snimanje u realnom vremenu i razvoj RAW formata.

Takođe, na svestranom α7R III debituje i novi Pixel Shift Multi Shooting režim snimanja, koji u potpunosti koristi naprednu stabilizaciju slike po pet osa za kompozitne fotografije stvarnog života u visokoj rezoluciji. U ovom režimu, fotoaparat precizno pomera senzor u koracima od 1 piksela kako bi snimio četiri odvojene fotografije koje sadrže ukupno 169,6 megapiksela[xx]. Ove četiri fotografije se mogu složiti zajedno i obraditi pomoću novog softvera „Imaging Edge”, što rezultira fotografijom sa velikom rezolucijom i preciznošću bez presedana, čineći ovaj fotoaparat idealnim za fotografisanje umetničkih dela, arhitektonskih zdanja ili ostalih objekata sa mnogo složenih detalja i boja.