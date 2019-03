Novi Sony 135mm F1.8 G Master Prime objektiv punog formata

Kompanija Sony predstavila je dugo očekivani dodatak njihovoj priznatoj GMaster™ seriji izmenjivih E-Mount objektiva punog formata 135mm F1.8, super telefoto Prime objektiv sa velikim otvorom blende (model SEL135F18GM).

Opremljen najnaprednijim optičkim tehnologijama kompanije Sony, novi objektiv je napravljen da zadovolji izuzetno visoke standarde G Master serije. Novi model FE 135mm F1.8 GM nudi izuzetno visoku rezoluciju i izvrstan bokeh efekat, dva glavna atributa vodeće Sony serije G Master objektiva. Novi objektiv kombinuje brzu AF akviziciju sa laganim, prenosivim dizajnom i raznim profesionalnim funkcijama, što ga čini svestranim, visokoučinkovitim alatom za profesionalne fotografe portreta, venčanja, sportske fotografe i entuzijaste.

„Posvećenost kompanije Sony usavršavanju FE i E-mount objektiva je veća nego ikada“, ističe Jan Salmon Legegner, direktor Odeljenja za marketing proizvoda za digitalno snimanje kompanije Sony Europe. „Naš 31. objektiv bez ogledala punog formata, dugo očekivani 135mm Prime objektiv dodaje čuvenoj G Master seriji kvalitet još jedne žižne daljine kako za profesionalce, tako i za entuzijaste. Ukupan broj Sony Alpha™ E-mount objektiva je 49. Nastavićemo da pokrećemo inovacije na tržištu u svim aspektima našeg poslovanja u oblasti fotografije, omogućavajući našim korisnicima da uhvate trenutak i fotografišu kao nikada pre“, dodaje Legegner.

Realizujući konstantno visoku rezoluciju u celom kadru, čak i na F1.8, model FE 135mm F1.8 GM ima inovativni optički dizajn koji odlikuje XA (ekstremno asferičan) element i Super ED (ekstra niska disperzija) stakleni element koji efikasno suzbijaju sve uobičajene aberacije telefoto objektiva. Takođe, Super ED element i jedan ED stakleni element su strateški pozicionirani tako da kompenzuju hromatsku aberaciju, minimiziraju obojenost i uvećavaju rezoluciju, što omogućava izuzetan kvalitet slike. Za impresivnu jasnoću, primenjuje se funkcija Nano AR premaz kompanije Sony kako bi se smanjio bljesak i senke koje se mogu pojaviti pri snimanju portreta sa pozadinskim osvetljenjem.

Novi telefoto Prime objektiv koristi XA element, koji je tokom proizvodnje unapređen najnovijim Sony tehnologijama simulacije bokeh efekta, kako bi kontrolisao sfernu aberaciju i postigao izuzetan bokeh efekat. Osim ovoga, mehanizam kružnog otvora blende sa 11 krilaca doprinosi postizanju izuzetno prirodne i prelepo defokusirane pozadine. Odličan novi model takođe ima dve grupe autofokusa sa plutajućom strukturom za unapređenje fotografisanja iz blizine, dozvoljavajući minimalnu udaljenost fokusa od samo 0,7 metara i maksimalno uvećanje od 0,25k.

Da bi se obezbedilo snimanje brzog kretanja subjekata i sportista, novi FE 135mm F1.8 GM objektiv je opremljen sa ukupno četiri XD linearna motora kompanije Sony – dva za svaku grupu – koji postižu brze, pouzdane i poboljšane performanse praćenja predmeta u pokretu. Postoji takođe i algoritam kontrole koji pomaže da se maksimizira kontrola i osigura tihi AF sa niskom vibracijom. Sve ove izuzetne performanse su upakovane u kompaktno, lagano telo težine 950g.

Objektiv FE 135mm F1.8 GM odlikuju brojne profesionalne kontrole kako bi se postigla lakoća tokom fotografisanja i snimanja. To uključuje prsten otvora blende koji dozvoljava direktnu, intuitivnu kontrolu otvora blende, kao i prsten za fokusiranje koji karakteriše Linear Response MF koji omogućava fin, responzivan ručni fokus. Objektiv sadrži i prekidač za ograničenje dometa fokusa, dva dugmića za prilagođavanje zadržavanja fokusa i prekidač režima fokusa koji omogućava brzo biranje automatskog ili ručnog fokusa u skladu sa promenljivim uslovima snimanja.

Novi kružni polarizacijski filteri

Osim novog modela objektiva FE 135mm F1.8 GM, Sony je takođe najavio novu liniju kružnih polarizacijskih filtera. Novi filteri, uključujući modele objektiva prečnika 49mm, 55mm, 62mm, 67mm, 72mm, 77mm i 82mm, čuvaju kvalitet fotografije i rezoluciju duplo efikasnije od postojeće linije cirkularnog polarizacijskog filtera kompanije Sony, što ih čini savršenim partnerom vodeće Sony serije G Master objektiva. Takođe poseduju ZEISS® T * premaz za minimiziranje bljeska i tanak dizajn filtera kako bi se sprečilo vinjetiranje i maksimizirale ukupne performanse.

Cene i dostupnost

Novi FE 135mm F1.8 GM objektiv biće dostupan u Evropi od aprila 2019. godine, po ceni od oko 2000 evra.

Novi kružni polarizacijski filteri biće dostupni u Evropi od aprila 2019. godine, po sledećim cenama:

49mm (model VF-49CPAM2) – 110 evra;

55mm (model VF-55CPAM2) – 120 evra;

62mm (model VF-62CPAM2) – 150 evra;

67mm (model VF-67CPAM2) – 170 evra;

72mm (model VF-72CPAM2) – 180 evra;

77mm (model VF77CPAM2) – 200 evra;

82mm (model VF82CPAM2) – 260 evra.