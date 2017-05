Novi Sony E-mount objektivi punog formata

Kompanija Sony predstavila je dva noviteta svoje rastuće serije E-mount objektiva punog formata – model FE 16-35mm F2.8 GM (SEL1635GM) širokog ugla i velike blende i širokougaoni model FE 12-24mm F4 G (SEL1224G).

Objektiv SEL1635GM primenjuje visoku rezoluciju i prelepi bokeh efekat Sony premium serije G Master na široku žižnu daljinu od 16 do 35mm, za neverovatne pejzaže, panorame i portrete, dok Sony E-mount model SEL1224G, objektiv punog formata i najšireg ugla, nudi novu i dinamičnu perspektivu za sve korisnike Sony E-mount fotoaparata.

Sveukupno, Sony linija E-mount objektiva sada pokriva veoma širok opseg žižnih daljina, od 12mm do supertelefoto 800m (uz korišćenje telekonvertera).

Novi FE 16-35mm F2.8 GM zum objektiv širokog ugla pridružuje se Sony dvojcu F2.8 objektiva velike blende, modelima FE 24-70mm F2.8 GM i FE 70-200mm F2.8 GM OSS. Reč je o prvom G Master modelu širokog ugla, koji poseduje niz najnaprednijih Sony tehnologija i idealan je za različite tipove fotografisanja – pejzaže, arhitekturu, portrete izbliza, sport, akciju i mnoge druge. Takođe, izuzetno je lagan i kompaktan, što ga čini veoma praktičnim i prenosivim.

Novi model odlikuju impresivna oštrina od ugla do ugla, kao i optički dizajn sa pet asferičnih elemenata, od kojih su dva originalni Sony XA (ekstremno asferični) elementi koji redukuju aberaciju i pružaju optimalnu rezoluciju duž celog opsega zuma i otvora blende. Prednji XA element je najveći XA element ikada napravljen, a tu su i dva ED (ekstra-niska disperzija) staklena elementa koja zadržavaju nivo hromatske aberacije na minimum, pri čemu maksimalno uvećavaju rezoluciju, dok originalni Sony Nano AR premaz umanjuje interne refleksije i obezbeđuje jasnoću i kontrast.

Blenda približno kružnog oblika zadržava formu pri svim podešavanjima, dok spoj pomenutog XA elementa i 11 krilaca pružaju fotografije veoma izoštrenih subjekata i prelepo defokusirane pozadine. DDSS (Direct Drive Super Sonic Wave) motori koji čine „plutajući” sistem za fokusiranje obezbeđuju brz i tih autofokus, čineći ga idealnim kako za fotografisanje, tako i za snimanje video materijala.

Ovaj model je otporan na prašinu i vlagu[i], a poseduje i premaz od fluora na prednjem objektivu koji deluje kao prevencija od prašine i masnih fleka i olakšava njihovo uklanjanje. Na raspolaganju je i prilagodljivo dugme za zadržavanje fokusa, kao i dugme za skidanje zonerice.

Novi FE 12-24mm F4 G zum objektiv ultra-širokog ugla zaslužan je za visok kvalitet fotografije, a odlikuje ga kompaktan dizajn i težina od oko 566g. Reč je o Sony E-mount objektivu najšireg ugla koji nudi dinamičku perspektivu za beleženje pejzaža, arhitekture i enterijera, a pogodan je podjednako za fotografisanje i snimanje.

Inovativni optički dizajn sa četiri asferična elementa daje odličnu izoštrenost i visoku rezoluciju od ugla do ugla. Takođe, tri ED staklena elementa i jedan Super ED stakleni element redukuju hromatsku aberaciju na najmanju meru duž cele fotografije i koriste prednosti Sony originalnog Nano AR premaza.

Ovaj model poseduje i DDSS motor za brz, precizan i tih autofokus, kao i prilagodljivo dugme za zadržavanje fokusa i promene režima fokusa. Objektiv je takođe otporan na prašinu i vlagu[1].

Cene i dostupnost

Isporuke modela SEL1635GM u Evropi će početi od avgusta 2017. godine po ceni od približno 2.700 evra, dok će isporuke modela SEL1224G u Evropi početi u julu po ceni od približno 2.000 evra.

[i] Nije garantovana stopostotna otpornost na prašinu i vlagu.