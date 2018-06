Novi Sony fotoaparat RX100 VI donosi najveću AF brzinu na svetu u izuzetno kompaktnom kućištu

Kompanija Sony predstavila je još jedan uzbudljiv model iz svoje popularne serije kompaktnih fotoaparata Cyber-shot RX100, pod nazivom RX100 VI (model DCS-RX100M6)

Inovativni novi RX100 VI fotoaparat je prvi od svih RX100 modela koji poseduje objektiv sa zumom visokog uvećanja – impresivni ZEISS® Vario-Sonnar T* 24-200mm[i] F2.8 – F4.5, koji pritom ne mora da žrtvuje prenosivost džepnog formata, brze reakcije i visok kvalitet fotografije koji je postao zaštitni znak Sony RX100 serije.

Veliki zum, upečatljiv kvalitet fotografije i prilagodljivost prilikom fotografisanja i snimanja videa čini ga idealnim izborom za prikazivanje svakodnevnog života, panorama gradova, sportskih događaja, divljine i svega između.

Novi model je opremljen Exmor RS™ CMOS senzorom za fotografije veličine 20,1 MP tipa 1,0 sa DRAM čipom i nadograđenim BIONZ X™ sistemom za obradu fotografija sa prednjim LSI-jem koji uvećava brzinu obrade i čini kvalitet fotografije optimalnim u svakom okruženju. Dodatno, RX100 VI poseduje neverovatno efikasan Fast Hybrid AF sistem sa 315 AF tačaka za detekciju faze na senzoru koji može da dostigne fokus za 0.03 sekunde[ii] , što je najkraće[iii] vreme na svetu za fotoaparate sa 1.0 tipom senzora. Takođe, može da snima i do 24 kadra[iv] po sekundi sa punom rezolucijom i uzastopnim AF/AE praćenjem, a proizvodi i prelepe 4K[v] snimke sa punim očitavanjem rezolucije i bez spajanja piksela.

Novi 24-200mm objektiv za zum i izvanredan kvalitet fotografije

Prvi u Sony RX100 seriji fotoaparata, novi objektiv ZEISS® Vario-Sonnar T* 24-200mm[vi] F2.8 – F4.5 kombinuje moć 24-70 mm i 70-200 mm[vii] žižne daljine u jedinstven kompaktni dizajn. To se postiže zahvaljujući posebnom dizajnu koji sadrži dva ED (izuzetno niska disperzija) elementa asferičnog stakla i osam elemenata asferičnog objektiva uključujući četiri AA (napredna asferična) objektiva. Svi delovi zajedno funkcionišu besprekorno kako bi postigli izvrsnu oštrinu od ugla do ugla na svim žižnim daljinama, zadržavajući prepoznatljiv kvalitet fotografije RX100 serije.

Impresivan novi objektiv modela RX100 VI zadržava veliki otvor blende kroz celokupni raspon zuma, osiguravajući da portreti budu kreirani sa prelepim bokeh efektom, a objekti koji se brzo kreću mogu biti snimljeni sa oštrim fokusom bez zamagljenja i još mnogo toga. Dodatno, objektiv ima ugrađenu Optical SteadyShotTM stabilizaciju slike koja je ekvivalentna većoj brzini otvora blende od 4.0-stop[viii] , što pomaže sprečavanju zamućenja pri manjoj brzini otvora blende dok se snima u uslovima niskog osvetljenja ili prilikom telefoto raspona zuma.

Munjevita AF performansa i brzina snimanja

Novi RX100 VI model sadrži Fast Hybrid AF sistem koji dozvoljava fotoaparatu da postigne fokus za 0,03 sekunde[ix] . Ovaj inovativni AF system kombinuje prednosti fazne detekcije 315-tačaka u ravni fokusa AF tačaka koje pokrivaju otprilike 65% senzora kao i detekcije kontrasta AF. Ova visoka brzina sistema fokusiranja upotpunjuje prilagodljivost objektiva 24-200mm[x] ranga objektiva, osiguravajući da svi objekti budu snimljeni sa preciznim detaljima i jasnoćom.

Dodatno, prvi put u RX100 seriji fotoaparata, model RX100 VI obuhvata naprednu High-density Tracking AF tehnologiju kompanije Sony, koja koncentriše AF tačke oko objekta kako bi se poboljšalo praćenje i preciznost fokusa. Popularna Eye AF tehnologija je takođe dostupna sa približnim 2x performansom praćenja trenutnog modela serije RX100[xi] . Osim toga, fotoaparat poseduje LCD fokusiranje na dodir i kontrolu tačke fokusa putem touchpad-a za korisnike koji bi želeli da prevlače prstima kako bi postigli idealne tačke fokusa po sopstvenom izboru.

Idealan dodatak AF sistemu, RX100 VI nudi uzastopno snimanje velikom brzinom do čak 24 kadrova[xii] po sekundi sa punim AF/AE praćenjem, sa impresivnim buffer ograničenjem od 233 fotografija[xiii] . Kašnjenje prikaza EVF-a je značajno smanjeno u poređenju sa prethodnim modelima, dozvoljavajući snimateljima da uhvate presudne trenutke sa potpunom pouzdanošću. Takođe, fotografije snimljene u kontinuitetu mogu biti grupno reprodukovane, umesto individualno, što je pogodnije za pregled.

RX100 VI takođe poseduje i veoma brz Anti-Distortion Shutter (maksimalna brzina otvora blende dostiže se za 1/32000 sekunde) koji smanjuje „rolling shutter” efekat koji se često javlja sa objektima koji se brzo kreću, i može da snima potpuno nečujno u svim režimima, uključujući uzastopno snimanje velikih brzina, kada je elektronski okidač angažovan. Režim mehaničkog okidača je takođe dostupan ukoliko korisnik to zahteva.

Napredne mogućnosti snimanja filmova uključujući 4K HDR

Džepni format modela RX100 VI je ispunjen različitim video mogućnostima koje će zadovoljiti i najzahtevnije video entuzijaste.

Sa Fast Hybrid AF, fazna detekcija u ravni fokusa tačaka AF obezbeđuje precizne performanse fokusiranja i praćenja, čak i za ozbiljne zahteve fokusiranja koje postavlja snimanje 4K[xiv] filmova. AF brzina i senzitivnost AF praćenja mogu takođe biti podešeni preko sistema menija, što snimateljima pruža dosta fleksibilnosti u zavisnosti od njihovih preferenci u vezi sa fokusiranjem.

U režimu 4K[xv] , novi RX100 VI koristi puno očitavanje rezolucije, bez spajanja piksela kako bi bilo osigurano da i najfiniji detalji 4K videa budu snimljeni sa minimalnim moareom i nazubljenim ivicama.

Po prvi put, jedan Cyber-shot fotoaparat, RX100 VI sadrži 4K HDR[xvi] kompatibilnost zahvaljujući novom HLG (Hybrid Log-Gamma) profilu slike koji nudi trenutno rešenje za tok rada HDR-a. Dodatne, karakteristike snimaka profesionalnog kalibra uključuju S-Log3/S-Gamut3, 120p Full HD režim, Picture Profile, snimanje preko proksija i još mnogo toga. RX100 VI je u mogućnosti da snimi izuzetno usporen snimak brzinama od 250, 500 ili 1.000 kadrova po sekundi[xvii] .

Premium dizajn, kontrola i pogodnost

Novi RX100 VI poseduje oštru rezoluciju XGA OLED Tru-FinderTM elektronskog tražila sa mogućnošću uvlačenja (ekvivalentna vrednosti od 2,35 miliona tačaka) sa ZEIZZ® T* premazom, osiguravajući verodostojan prikaz fotografija i funkcionalnost reprodukovanja. EVF se sam povlači unutar i van kućišta fotoaparata, po preferencama korisnika, i može biti aktiviran momentalno jednim pritiskom dugmeta.

Prvi put u Sony RX seriji, RX100 VI ima okidač koji se aktivira na dodir pozadinskog LCD ekrana, ručicu za zumiranje sa prilagodljivom brzinom zuma i LCD koji može biti rotiran nagore za oko 180 stepeni, nadole za oko 90 stepeni, nudeći različite opcije pri odabiru uglova. Takođe postoji Monitor Auto OFF funkcija koja povećava maksimalni broj fotografija za čak 30%, a fotoaparat je kompatibilan sa Wi-Fi®, NFC™ i Bluetooth® tehnologijama.

Cena i dostupnost

Novi Sony Cyber-shot RX100 VI kompaktni fotoaparat biće u prodaji od jula u Evropi, a cena će iznositi približno 1.300 evra.