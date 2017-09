Novi Sony RX0 fotoaparat

Kompanija Sony predstavila je novi fotoaparat RX0 (DSC-RX0) koji otvara potpuno nove mogućnosti snimanja i inspiriše na neverovatan opseg izražavanja bez obzira na veštine korisnika. Ovaj model daje odličan kvalitet slike po kome je prepoznatljiva Sony RX serija sa unapređenim foto i video opcijama, u robusnom i ultrakompaktnom telu.

Dizajniran sa ciljem da prevaziđe postojeće granice fotografskog i videografskog izražaja, ovaj uređaj je podjednako praktičan za fotografisanje, snimanje video zapisa, kao i u okviru postavke više uređaja, za beleženje spektakularnih serija slika, video materijala i super-usporenih snimaka iz različitih perspektiva. Pritom, pogodan je za korišćenje u svim uslovima – po kišovitom vremenu, pod vodom, kao i u peskovitom i prašnjavom okruženju.

Svojim dimenzijama od približno 59mm x 40.5mm x 29.8mm (ŠxVxD) i težinom od svega 110g[i], ovaj uređaj postavlja nove standarde u pogledu veličine i težine za premium kompaktne fotoaparate. Zahvaljujući tome, moguće je diskretno fotografisanje svakodnevnih odlučujućih trenutaka.

Osim ostvarivanja efekata bullet-time i time-slice, novi višenamenski fotoaparat otvara mogućnosti za raznovrsnu organizaciju snimanja. Pomoću bežičnog radio upravljača FA-WRC1M, možete aktivirati do 15[ii] RX0 fotoaparata, dok je preko mobilne aplikacije PlayMemories[iii] omogućeno bežično povezivanje do pet modela. Pritom, dizajn uređaja obezbeđuje jednostavno i pouzdano pričvršćivanje i pri otežavajućim uslovima snimanja.

Trenutno se razvija rešenje koje će omogućiti povezivanje i kontrolisanje dodatnih RX0 jedinica uz korišćenje pristupne tačke[iv], a biće dostupno uz ažuriranje firmvera u januaru 2018. godine. Za korisnike koji preferiraju povezivanje pomoću kabla, u toku je razvoj kontrolne kutije koja bi trebalo da bude dostupna u januaru 2018. godine.

Fotoaparat RX0 poseduje slojeviti Exmor RS CMOS tip 1.0 od 15,3MP[v], procesor BIONZ X i ZEISS Tessar T* 24mm[vi] F4 širokougaoni fiksni objektiv za slike visoke rezolucije bez izobličenja za RAW i JPEG formate, kao i za sve podržane video formate. Na raspolaganju je i okidač protiv distorzije (Anti-Distortion Shutter) od čak 1/32000s za fotografisanje brzinom do 16 kadrova u sekundi[vii], pa su objekti u pokretu prelepo i precizno obrađeni.

Ovaj model je vodootporan[viii] na dubini do 10 metara, dok se sa kućištem MPK-HSR1 može koristiti na dubini do neverovatnih 100 metara[ix]. Takođe, uređaj je otporan na udarce[x] pri padu sa 2 metara visine, kao i na lomljenje[xi] pri sili od 200kgf / 2000N, pa je dovoljno dugotrajan i izdržljiv prilikom otežavajućih uslova snimanja kojima konvencionalni fotoaparati ne mogu da se prilagode.

Ovaj fotoaparat pruža pregršt kreativnih mogućnosti i za snimatelje. Među njima je opcija za super usporeno snimanje brzinom do 1000 kadrova u sekundi[xii], za transformisanje sasvim običnih trenutaka u vizuelni spektakl. Zatim, na raspolaganju je 4K[xiii] Clean HDMI izlaz za beleženje nekompresovanog video zapisa na eksterni rekorder. Uz funkcije MF Assist i Peaking, možete preciznije podesiti fokus, dok opcije Picture Profile i S-Log2 nude kreativnu slobodu za postizanje upravo onakvih rezultata kakve ste zamislili. Za snimanje sa više uređaja i postprodukciju, naročito je praktična opcija prikaza vremenske oznake i korisničkog bita (Time Code / User Bit), dok opcija unapred nameštenog fokusa (Preset Focus) pruža dodatnu kontrolu tokom snimanja.

Za ostvarivanje potencijala fotoaparata RX0 u potpunosti, dostupna je i nova dodatna oprema, koja uključuje okvir VCT-CGR1 za više fleksibilnosti, pomenuto kućište MPK-HSR1 za korišćenje fotoaparata na 100 metara dubine, štitnik za kabl CPT-R1, rezervni zaštitni filter za objektiv VF-SPR1, komplet adaptera za filtere VFA-305R1 koji uključuje adapter za filtere, štitnik sa više slojeva i senilo za objektiv, punjiva baterija NP-BJ1 i komplet dodatne opreme ACC-TRDCJ.od 200kgf /2000N (na osnovu testiranja kompanije Sony).