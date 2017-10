Novi Sony RX10 IV fotoaparat – brzina i preciznost u jednom uređaju

Kompanija Sony predstavila je novi RX10 IV fotoaparat (DSC-RX10M4), vodeći model cenjene Cyber-shot® RX10 serije. Objedinjujući najbrže svetsko auto focus vreme od 0.03 sekunde[ii] i mogućnost kontinuiranog fotografisanja do 24 fps[iii] sa punim AF/AE praćenjem i 315 AF tačaka fazne detekcije, ovaj model staje rame uz rame sa najbržim profesionalnim fotoaparatima sa prilagodljivim objektivima.

Sa izuzetno svestranim 24-600mm[iv] F2.4-F4 ZEISS® Vario-Sonnar T* objektivom, novi RX10 IV model pruža jedinstvenu kombinaciju pokretljivosti i brzine za entuzijaste i profesionalce koji traže ultimativno „sve u jednom“ rešenje.

Impresivni RX10 IV fotoaparat opremljen je sa najnovijim 1.0-inčnim 20.1 MP[v] Exmor RS CMOS složenim senzorom slike sa DRAM čipom i moćnim BIONZ X™ procesorom za sliku, kao i LSI prednjim delom. Ove ključne komponente zajedno omogućuju maksimalni efekat brzine rada i performansi, obezbeđujući najviši mogući kvalitet slike i video snimaka u dometu objektiva od 24-600mm.

Brzo fokusiranje – brzo fotografisanje

Prvi u RX10 seriji fotoaparata kompanije Sony, model RX10 IV poseduje Fast Hybrid AF sistem koji kombinuje odgovarajuće prednosti u pogledu 315 AF tačaka fazne detekcije, koje pokrivaju približno 65 odsto senzora i AF detekcije kontrasta, omogućavajući zaključavanje fokusa u svega 0.03 sekunde. Munjevitu brzinu fokusiranja dopunjuje i široki opseg objektiva od 24-600mm, za beleženje fotografija sa zapanjujućim nivoom detalja i jasnoće.

Osim toga, po prvi put u Cyber-shot fotoaparatu, RX10 IV model koristi High-density Tracking AF tehnologiju, koja je ranije bila dostupna u samo nekoliko odabranih serija fotoaparata kompanije Sony sa zamenljivim objektivima. Ova napredna tehnologija, koncentriše AF tačke oko objekta, kako bi poboljšala tačnost i preciznost fokusa, omogućavajući fotografisanje čak i najnepredvidljivijih subjekata u pokretu, poput sportista i ptica u letu.

Druga AF poboljšanja u novom RX10 IV fotoaparatu uključuju unapređenu verziju popularnih Eye AF, Touch Focus i Focus Range Limiter[vi] opcija. AF-ON podešavanja su takođe prenosiva, kao i višestruki AF modovi, uključujući AF-S, AF-C i AF-A, koji se lako podešavaju u odnosu na preferencije korisnika i okruženje u kom se fotografiše.

Kao idealna dopuna AF sistemu, RX10 IV nudi kontinuirano ultra-brzo fotografisanje do 24 fps sa punim AF/AE praćenjem i impresivnim ograničenjem bafera do 249 fotografija[vii]. Sa značajnim poboljšanjima u procesorskoj snazi fotoaparata, EVF ekspozicija značajno je smanjena tokom kontinuiranog fotografisanja, što omogućava korisnicima da „uhvate“ odlučujući trenutak. Takođe, uređaj pruža prikazivanje uslikanih fotografija u grupnom modu, što ovaj fotoaparat čini posebnim u praktičnom pogledu.

Model RX10 IV poseduje i ultra-brzi okidač protiv distorzije (Anti-Distortion Shutter), sa maksimalnom brzinom fotografisanja od 1/32000 sekunde, koja smanjuje efekat „roletne“, koji se najčešće ispoljava kod objekata koji se brzo kreću. Takođe, omogućeno je nečujno fotografisanje u svim režimima, uključujući i kontinuirano snimanje velikom brzinom, čak i kada je uključen elektronski zatvarač, dok je korisniku na raspolaganju i mehanizam automatskog zatvarača.

ZEISS® Vario-Sonnar T* 24-600mm F2.4-F4 objektiv

Još jedna odlika ovog fotoaparata je 24-600mmiv ZEISS® Vario-Sonnar T* objektiv, karakterističan po maksimalnom otvoru od F2.4-F4.0, koji omogućava odličan kvalitet slike kroz čitav opseg zuma, sve do ultratelefoto opsega. To podrazumeva izvanredni ED (ultra smanjenu disperziju) stakleni element i ED asferična sočiva radi smanjivanja hromatske aberacije, kao i ZEISS® T* premaz, kako bi se smanjio efekat „bljeska“ i zamućenja.

Objektiv poseduje i ugrađenu optičku stabilizaciju slike Optical SteadyShot™ koja pomaže u smanjenju potresanja fotoaparata i zamućenju slike. Kada se funkcija aktivira, ekvivalentna je približno 4.5 stepeni poboljšanja brzine zatvarača.

Pored toga, sa minimalnim fokusirajućim rastojanjem od 72 cm (2.36 ft) i uvećanjem od 0.49 puta pri potpunom rastojanju od 600mm, objektiv može da kreira neverovatno detaljne i precizne tele-macro fotografije.

Profesionalno video snimanje

Novi RX10 IV predstavlja najnoviju Cyber-shot RX kameru koja nudi prednosti 4K (QFHD 3840 x 2160) snimanja filma, dok njegov Fast Hybrid AF system ostvaruje približno dva puta veću brzinu fokusiranja u poređenju sa svojim prethodnikom RX10 III.

U 4K modu, model RX10 IV efektivno koristi čitanje piksela bez spajanja piksela, prikupljajući približno 1.7 puta više informacija, nego što je potrebno za izlaz 4K filmova, kako bi se osiguralo da su svi najfiniji detalji precizno snimljeni. Kamera koristi XAVC S™[viii] kodek, snimajući video sa visokom brzinom prenosa podataka do 100 Mbps u zavisnosti od načina snimanja. Korisnici imaju mogućnost fotografisanja 24p ili 30p u 4K modu (100 Mbps), ili u brzinama kadrova do 120p u Full HD modu.

Nova kamera poseduje i niz drugih profesionalnih video funkcija, uključujući Picture Profile, S-Log3/S-Gamut3, Gamma Display Assist, Proxy recording, Time Code / User Bit i mnoge druge, kao i ulaz za eksterni mikrofon i monitoring izlaz za slušalice.

Ultra usporeno[ix] snimanje video sadržaja je takođe dostupno, sa produženim trajanjem od oko 4 sekunde (u režimu kvaliteta prioriteta) i 7 sekundi (u režimu prioriteta vremena). Ova jedinstvena funkcija pruža korisnicima mogućnost da biraju između 1000fps, 500fps i 250fps frekvencije kadrova, kao i između 50p, 25p i 24p kad je reč o formatu reprodukcije[x].

Unapređeno rukovanje i podešavanje fotoaparata

Novi RX10 IV poseduje poseduje najnoviji 3.0 – inčni 1.44M LCD ekran sa Touch Focus i Touch Pad funkcijama – još jednu novinu u Cyber-shot RX seriji – za brzo i jednostavno fokusiranje, kao i WhiteMagic™ tehnologiju koja obezbeđuje da LCD prikaz bude svetao i čist, čak i u najnepogodnijim uslovima spoljašnjeg osvetljenja. Osim toga, fotoaparat je opremljen XGA OLED Tru-Finder tražilom sa približno 2,35 miliona tačaka koje omogućavaju visoki kontrast, verodostojan prikaz slike i playback funkciju. Na raspolaganju su i trostruki prstenovi objektiva za potpuno nečujno zumiranje i fokusiranje prilikom upotrebe, što ovaj aparat čini idealnim i za snimanje video materijala.

Kako bi se unapredilo rukovanje fotoaparatom, dodata je i funkcija „My Menu”, koja nudi 30 najčešće korišćenih opcija menija, prilagođenih svakom pojedinačnom korisniku. Meniji su označeni bojama za lakše prepoznavanje i navigaciju, a uveden je i novi Movie Settings meni za poboljšanje ukupnog kvaliteta snimanja video zapisa.

RX10 IV model je otporan na prašinu i vlagu[xi], i Wi-Fi®, NFC™ i Bluetooth® kompatibilan. Ovaj uređaj će biti dostupan na našem tržištu od sredine oktobra.