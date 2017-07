Novi telefoto zum AF-P NIKKOR 70–300 mm ED VR

Kompanija Nikon pruža sportskim fotografima i onima koji fotografišu životinjski svet i prizore sa putovanja mogućnost da naprave bolje snimke iz ruke telefoto objektivom uz novi AF-P NIKKOR 70–300mm f/4.5-5.6E ED VR. Brži AF uz režim SPORT VR omogućavaju da pratite dešavanja ne narušavajući oštrinu slike.

Lakše telo, otporno na vremenske prilike može da se koristi na bilo kom mestu.

Od izraza lica pobednika, pa do jata ptica u letu, najnovije otelotvorenje ovog telefoto zuma za punu sliku snima izuzetne statične slike i filmove. Budući da je reč o AF-P NIKKOR objektivu, on ima koračni motor kompanije Nikon koji fokusira subjekte neverovatno brzo i izuzetno tiho.

Smanjenje vibracije (VR) je sada brže, tiše i efikasnije. A ovaj objektiv poseduje i režim SPORT VR, preuzet sa profesionalnih objektiva kompanije Nikon. Ovaj objektiv je omiljen među fotografima koji snimaju akciju jer im režim SPORT VR omogućava pouzdano praćenje subjekata koji se brzo kreću – čak i kada se kreću nepredvidljivo.

Dodatna funkcija koja je preuzeta sa profesionalnih objektiva kompanije Nikon je elektromagnetna blenda, koja obezbeđuje precizne ekspozicije pri velikom broju slika u sekundi. Kao i prekidači za A/M i M/A režime fokusiranja koji omogućavaju kontrolu prioriteta manuelnog izoštravanja slike jednostavnim okretanjem prstena za fokusiranje.

M/A režim, omiljena opcija sportskih fotografa, omogućava prebacivanje praktično bez vremenskog zaostatka. Režim fokusiranja A/M je manje osetljiv, čime se sprečava slučajno prebacivanje na manuelni režim.

Dirk Jasper, menadžer marketinga proizvoda u kompaniji Nikon Europe, izjavio je: „Novi objektiv AF-P 70–300 mm otvara neverovatno obilje mogućnosti za snimanje telefoto objektivom iz ruke. Kompanija Nikon je poznata po tome da odavno integriše dokazanu profesionalnu tehnologiju u objektive koji su pristupačniji, a ovaj novi zum objektiv predstavlja najnoviji takav spoj. Profesionalne funkcije, kao što su SPORT VR i M/A prioritet manuelnog izoštravanja slike, doneće veliku prednost fotografima koji fotografišu u zahtevnim uslovima.”

Značajna promena na bolje – nove funkcije ob jektiva AF-P NIKKOR 70–300mm f/4.5-5.6E ED VR

Veća fleksibilnost: ovaj telefoto zum od 70–300 mm (105–450 mm kada se koristi uz Nikon SLR fotoaparat DX formata) sada ima minimalnu razdaljinu fokusa od 1,2 m u celom opsegu zuma i maksimalno uvećanje slike od 0,25x.

AF-P koračni motor: pruža neverovatno brz i izuzetno tih autofokus. Možete da snimite segment filma uz praktično nečujan pogon.

Napredno smanjenje vibracije (VR): omogućava fotografisanje pri brzinama zatvarača koje su do 4,5 stepena manje nego što bi u suprotnom bilo moguće.¹

Režim SPORT VR: pruža stabilniju sliku u tražilu, što je korisno kada snimate veoma brza dešavanja ili prilikom panoramiranja.

Telo otporno na vremenske prilike: svaki pokretni deo tela objektiva je zaptiven da bi se objektiv zaštitio od prašine i kapi vode.

Elektromagnetna blenda sa devet lamelica: omogućava stalnu automatsku kontrolu ekspozicije, čak i pri rafalnom snimanju velike brzine. Zaobljene lamelice blende pružaju jednako, prirodno zamućenje pozadine.

Superiorna kontrola: prekidači za A/M i M/A režime fokusiranja. Prsten za fokusiranje, kao i prsten zuma imaju površinu sa izbočinama koja omogućava čvrsto držanje.