Objavljen uzi izbor kandidata za Sony World Photography Awards 2019

Svetska organizacija za fotografiju objavila je spisak fotografa koji su ušli u uži izbor Otvorenog takmičenja i Takmičenja za mlade konkursa Sony World Photography Awards 2019, prepoznajući najbolje pojedinačne fotografije iz 2018. Kao jedno od najvećih i najprestižnijih svetskih takmičenja, Sony World Photography Awards svake godine slavi i promoviše najbolju savremenu fotografiju iz prethodne godine iz širokog spektra fotografskih žanrova.

Najveći broj prijava do sada je pristiglo na četiri takmičenja za Sony World Photography Awards 2019, preko 326,000. Žiri je bio impresioniran visokim standardom pristiglih radova i primetio je široku lepezu kreativnih pristupa, uticaja i tehnika u radovima kandidata koji su ušli u uži izbor.

Na svim takmičenjima, najveći broj prijava imali su fotografi iz Velike Britanije, Italije i Sjedinjenih Američkih Država, a primećen je i veliki porast u broju prijava iz Meksika, Indije, Koreje i Velike Britanije. Kategorije Pejzaž i Portret su kao i uvek dokazale svoju popularnost, a one novije, kao što je Kreativna kategorija, pružile su fotografima pravu priliku da pomere granice onoga što fotografija može da uradi.

Uži izbor Otvorenog takmičenja i Takmičenja za mlade prikazuje očaravajuće i raznolike fotografije koje su napravili fotografi iz celog sveta tokom 2018. Uži izbor kandidata za Profesionalnu kategoriju biće proglašen 26. februara.

Spisak kandidata koji se nalaze u užem izboru Otvorenog takmičenja sastoji se od očaravajućih radova koji su izabrani u deset različitih kategorija. Obrađene teme u užem izboru variraju od upečatljivih podvodnih fotografija do veličanstvenih portreta, od urbanih scena do magičnih pejzaža. U okviru Otvorenog takmičenja predstavljena je i nova Kreativna kategorija, a njenim partnerima, kompanijama Culture Trip i Eurostar, je iskazana dobrodošlica na Sony World Photography Awards 2019. Culture trip je partner kategorije Kultura, dok je Eurostar partner kategorije Putovanja.

Svi fotografi iz užeg izbora Otvorenog takmičenja takmičiće se da postanu pobednici svojih kategorija i imaće šansu da ponesu titulu Fotograf godine u Otvorenoj kategoriji koji će osvojiti 5.000 američkih dolara.

Uži izbor Takmičenja za mlade čini osam najboljih, pojedinačnih fotografija koju su napravili fotografi uzrasta od 12 do 19 godina na temu „Raznolikost“. Fotografi koji su ušli u uži izbor dolaze iz celog sveta, od Kine i Zimbabvea do Bangladeša i Moldavije, pokazujući istinski međunarodni karakter dolazećih talenata. Jedan od mladih fotografa će u aprilu osvojiti titulu Mladi fotograf godine.

Osnovano od strane Svetske organizacije za fotografiju, međunarodno priznato Sony World Photography Awards takmičenje jedno je od najvažnijih na globalnom fotografskom kalendaru. Ovo takmičenje sada beleži dvanaest godina saradnje sa glavnim sponzorom – kompanijom Sony i sastoji se od ukupno četiri takmičenja: Profesionalnog (najbolja serija radova od 10 fotografija), Otvorenog (najbolja pojedinačna fotografija), Studentskog (za akademske institucije) i Takmičenja za mlade (za fotografe uzrasta od 12 do 19 godina).

Sudije Otvorenog takmičenja i Takmičenja za mlade

Radovi pristigli na Sony World Photography Awards anonimno ocenjuju međunarodno priznati profesionalci, uključujući i predstavnike internacionalnih muzeja, izdavačkih kuća i medija.

Ovogodišnji predsednik žirija Otvorenog i Takmičenja za mlade je Rebeka Mekliland (Rebecca McClelland), direktorka fotografije i šefica umetničke produkcije za Saatchi Saatchi & Prodigious (Velika Britanija).

„Bila sam oduševljena raznolikošću radova koji su prijavljeni na Otvoreno i Takmičenje za mlade. Nagrada predstavlja demokratsko uvažavanje fotografije, od tradicije do savremenih trendova kroz sve kategorije, od prirode do mode“, istakla je Mekliland, dodajući da ocenjivanje pojedinačnih fotografija nikada nije lako, kao i da je važno nepristrasno oceniti fotografiju bez obzira na to koji je žanr u pitanju, a kako bi se omogućio fer ishod.

„Radujem se što ću videti ove upečatljive, savremene fotografije na ovogodišnjoj izložbi u galerijskom prostoru Somerset House“, dodala je ona.

Komentarišući ovogodišnje prijave, kao i one koje su dospele u uži izbor, direktor i osnivač Svetske organizacije za fotografiju Skot Grej (Scott Gray) izjavio je:

„Sony World Photography Awards su kreirane kao globalna platforma, gde fotografi svih sposobnosti mogu da pokažu svoj rad. Lično sam oduševljen, jer Svetska organizacija za fotografiju kandidatima sa užeg spiska Takmičenja za mlade i Otvorenog takmičenja može da ponudi vidljivost i priznanje koje zaslužuju. Fotografija je živ i energičan medij koji je lako dostupan i koji se koristi u svakodnevnom životu. Kandidati sa ovogodišnjeg užeg spiska uspeli su da pokažu visok kvalitet fotografskog umeća koji moraju da dostignu kako bi se našli u selekciji, i ja im čestitam na tome“.

Nagrade

Prvoplasirane i fotografije iz užeg izbora biće deo 2019 Sony World Photography Awards izložbe u galerijskom prostoru Somerset House u Londonu. Izložba će obuhvatiti i poseban deo posvećen selekciji radova dobitnika nagrade za Izuzetni doprinos fotografiji za 2019. godinu. Izložba će trajati od 18. aprila do 06. maja 2019.

Dobitnici nagrada u svim takmičenjima biće proglašeni na ceremoniji u Londonu, 17. aprila. Dobitnici priznanja Fotograf godine, Fotograf godine u Otvorenoj kategoriji, Mladi fotograf godine, dobitnici u Profesionalnim kategorijama, kao i deset fotografa sa užeg spiska sa Studentskog takmičenja prisustvovaće Sony World Photography Awards ceremoniji u Londonu. Pobednike u svim kategorijama očekuje Sony oprema za digitalno snimanje i naći će se u godišnjoj knjizi Sony World Photography Awards takmičenja.

Važni datumi

· 26. februar 2019. – Proglašenje pobednika u kategorijama Otvoreno takmičenje i Nacionalna nagrada

· 05. mart, 2019. – Dodela Nagrade za izuzetan doprinos fotografiji

· 26. mart 2019. – Uži izbor kandidata u Profesionalnoj i Studentskoj kategoriji

· 17. april 2019. – Fotograf godine, pobednici u Profesionalnoj kategoriji i pobednici u Otvorenom, Studentskom i Takmičenju za mlade.

· 18 april – 06. Maj 2019. Sony World Photography Awards izložba (Somerset House, London)