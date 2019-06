Objavljene nove kategorije na Sony World Photography Awards 2020 i najnoviji dobitnici Sony benefit programa

Prijave za 13. izdanje međunarodno priznatog takmičenja Sony World Photography Awards zvanično su otvorene i besplatne za sve učesnike na www.worldphoto.org .

Takmičenje 2020. godine obeležava uvođenje kategorije Životna sredina u okviru Profesionalnog takmičenja, čime se prepoznaje značaj predmeta za savremene umetnike, kao i novog formata u okviru Takmičenja za mlade, kako bi se angažovali i nagradili mladi fotografi širom sveta.

Objavljeni su i dobitnici Sony benefit programa za 2019. godinu. Izabrani među pobednicima i onih koji su bili u užem izboru na Sony World Photography Awards 2019, benefit program kompanije Sony daje umetnicima slobodu da stvaraju nova dela ili razvijaju dugoročne projekte.

Sony benefit program, uveden 2016. godine, otvoren je za pobednike i one koji su u užem krugu Profesionalnog i Studentskog takmičenja. Dobitnici profesionalnih benefit programa za 2019. godinu su Jan Vang Preston (Yan Wang Preston) iz Velike Britanije, Ed Tompson (Ed Thompson) iz Velike Britanije, Kohei Ueno (Kohei Ueno) iz Japana i Tomas Ušejmo (Thomas Uusheimo) iz Finske. Svako od njih dobija 7.000 američkih dolara i Sony digitalnu opremu za snimanje kako bi stvarali nove radove po izboru. Studentski benefit program za 2019. godinu dodeljen je Džoelu Dejvisu iz Velike Britanije, Semu Deleveru Sjedinjenih Američkih Država i Tobijasu Kristensenu iz Danske. Svako od njih dobija 3.500 američkih dolara i od njih je naručeno da kreiraju novu seriju fotografija, radeći kao tim.