Objavljeni pobednici najvećeg svetskog takmičenja u fotografiji – Sony World Photography Awards 2017

Belgijski fotograf Frederik Bajks (Frederik Buyckx) proglašen je za Fotografa godine na takmičenju Sony World Photography Awards 2017, objavila je Svetska organizacija za fotografiju. Sudije su ove godine imale težak zadatak da odaberu najbolji set fotografija, ali impresionirala ih je lepota Bajksove serije Snežna oluja, nastale na Balkanu, u Skandinaviji i Centralnoj Aziji i inspirisane transformacijom prirode pred dolazak zime.

Skot Grej (Scott Gray), izvršni direktor Svetske fotografske organizacije, navodi da je naročito ponosan na ovogodišnji izbor Fotografa godine. „Čini mi se da je u mnogim slučajevima veoma jednostavno šokirati, ali je neverovatno teško uhvatiti sofisticiranu eleganciju, koja je zaista toliko lepa, i crpi najbolje od fotografije kao medijuma”, izjavio je on.

„Kada nailazi zima, dešava se neobična transformacija prirode, kad sneg i led počnu da dominiraju predelima i ljudi i životinje moraju da se nose sa ekstremnim vremenskim uslovima. Ove fotografije ilustruju tu borbu protiv nestanka”, objašnjava Bajks, inače honorarni fotograf belgijskih novina De Standaard. Njegove fotografije su objavljivane i izlagane na međunarodnom nivou, a bio je i u užem izboru za ZEISS fotografsku nagradu. Na Sony World Photography Awards, Bajks je, osim titule Fotografa godine, osvojio i novčanu nagradu u iznosu od 25.000 američkih dolara, koja mu je uručena na ceremoniji u Londonu kojoj su prisustvovali međunarodni eksperti iz ove oblasti.

Na istom događaju, proglašeni su i pobednici u kategorijama profesionalnog takmičenja, kao i pobednici otvorenog, studentskog i takmičenja za mlade. Svi pobednici su dobili avionske karte za ceremoniju u Londonu, kao i najnoviju Sony opremu za digitalno snimanje.

Pobednici i finalisti u profesionalnoj kategoriji

Arhitektura: Tangni (Dongni), Kina

Drugo mesto – Žulijen Šetlo (Julien Chatelin), Francuska

Treće mesto – Dijego Majon (Diego Mayon), Italija

Konceptualna fotografija: Sabin Kataneo (Sabine Cattaneo), Švajcarska

Drugo mesto – Đa Pong (Gao Peng), Kina

Treće mesto – Aleksandar Anufrijev (Alexander Anufriev), Ruska Federacija

Savremena pitanja: Tasnim Alsultan (Tasneem Alsultan), Saudijska Arabija

Drugo mesto – Li Soni (Li Sony), Kina

Treće mesto – Lorcenco Makota (Lorzenzo Maccotta), Italija

Aktuelni događaji i vesti: Alesio Romenci (Alessio Romenzi), Italija

Drugo mesto – Džo Redl (Joe Raedle), SAD

Treće mesto – Ajvor Priket (Ivor Prickett), Irska

Svakodnevni život: Sandra Hojn (Sandra Hoyn), Nemačka

Drugo mesto – Kristina Simons (Christina Simons), Island

Treće mesto – Alis Kanara Malan (Alice Cannara Malan), Italija

Pejzaž: Frederik Bajks (Frederik Buyckx), Belgija

Drugo mesto – Kurt Tong (Kurt Tong), Ujedinjeno Kraljevstvo

Treće mesto – Piter Frank (Peter Franck), Nemačka

Priroda: Vil Barard-Lukas (Will Burrard-Lucas), Ujedinjeno Kraljevstvo

Drugo mesto – Ejmi Vitali (Ami Vitale), SAD

Treće mesto – Kristijan Visel (Christian Vizl), Meksiko

Portret: Džordž Majer (George Mayer), Ruska Federacija

Drugo mesto – Romina Resija (Romina Ressia), Argentina

Treće mesto – Run Si Će (Ren shi Chen), Kina

Mrtva priroda: Henri Agudelo (Henry Agudelo), Kolumbija

Drugo mesto – Šinja Masuda (Shinya Masuda), Japan

Treće mesto – Kristofer Eskmejn (Christoffer Askman), Danska

Sport: An Pang (Yuan Peng), Kina

Drugo mesto – Iduard Kornijenko (Eduard Korniyenko), Ruska Federacija

Treće mesto – Džejson O’Brajan (Jason O’Brien), Australija

Fotograf godine u otvorenoj kategoriji: Aleksandar Vinogradov (Alexander Vinogradov), Ruska Federacija

Matilda, delo ruskog fotografa Aleksandra Vinogradova, izabrano je za najbolju pojedinačnu fotografiju na svetu, a autor je, uz titulu Fotografa godine u otvorenoj kategoriji, primio i novčanu nagradu od 5.000 dolara. Vinogradov je fotograf amater iz Moskve, a pobednička fotografija je portret mlade devojke, inspirisan francuskim filmom Profesionalac (Léon).

Mladi fotograf godine: Kejtlin Vang (Katelyn Wang), SAD

Šesnaestogodišnja Kejtlin Vang iz Los Anđelesa u Kaliforniji, ponela je titulu Mladog fotografa godine. Takmičenje za mlade, otvoreno za autore starosti između 12 i 19 godina, pozivalo je umetnike širom sveta da jednom fotografijom odgovore na temu Lepote. Pobednička fotografija Na vrhu sveta (On Top of the World) slikana je dok je autorka stajala iznad jezera Peho u nacionalnom parku Tores del Pajne (Torres del Paine) u Čileu, veličanstveno prikazujući predeo ispod nje.

Student fotograf godine: Mišel Dajana Jentile (Michelle Daiana Gentile), Argentina

Dvadesetjednogodišnja Mišel Dajana Jentile iz Škole fotografije Motivarte pobedila je na studentskom takmičenju za titulu Fotografa godine sa izuzetnom serijom nazvanom Jedina nada (Only Hope). Odgovarajući na temu takmičenja Osećanja, Jentile je predstavila moćan set fotografija nastao tokom 10 dana koje je provela sa radnicima stare fabrike papira u Argentini. Jentile je na ceremoniji dodele nagrada dobila Sony fotografsku opremu u vrednosti od 30.000 evra, kao i donaciju svom Univerzitetu.

Nagrada za izuzetan doprinos fotografiji: Martin Par (Martin Parr)

Britanski fotograf Martin Par, prepoznatljiv po jedinstvenom vizuelnom izrazu i pomeranju granica fotografije kao medijuma, ovogodišnji je dobitnik nagrade za izuzetan doprinos fotografiji. Ova nagrada je prethodno dodeljena Meri Elen Mark (Mary Ellen Mark), Vilijamu Eglstonu (William Eggleston), Ivi Arnold (Eve Arnold), Brusu Dejvidsonu (Bruce Davidson), Marku Ribou (Marc Riboud), Vilijamu Klajnu (William Klein), paru RongRong i Inri (RongRong & inri), Eliotu Ervitu (Elliott Erwitt) i Filu Sternu (Phil Stern).

Konkurs Sony World Photography Awards svake godine prepoznaje i nagrađuje izuzetne primere savremene fotografije iz prethodne sezone, a ove godine slavi deseti jubilej. Ovogodišnje izdanje najvećeg svetskog takmičenja u oblasti fotografije privuklo je više od 227.000 radova iz 183 zemalja. Izložba svih pobedničkih i radova koji su ušli u uži izbor, kao i retkih, crno-belih fotografija britanskog fotografa Martina Para, biće otvorena u galeriji Somerset House u Londonu od 21. aprila do 7. maja. U okviru izložbe izdata je i publikacija pobedničkih i radova iz užeg izbora. Prijave za Sony World Photography Awards 2018 biće otvorene 1. juna ove godine.