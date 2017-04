Oštrina, kompaktnost i brzina – novi Sony G Master super telefoto E-mount objektiv

Kompanija Sony predstavila je novi E-mount FE 100-400mm F4.5–5.6 GM OSS super telefoto zum objektiv punog formata (model SEL100400GM).

Ovaj uređaj odlikuje visoka rezolucija po kojoj je Sony premium G master serija prepoznatljiva, kao i veoma brz i precizan autofokus, mala težina i prenosivost, uz niz profesionalnih funkcija i opcija za prilagođavanje. Reč je o izuzetno moćnom alatu koji će koristiti kako entuzijastima, tako i profesionalcima, naročito onima koji se bave fotografisanjem sportskih događaja ili divljine.

Beskompromisan G Master dizajn i performanse

Novi super telefoto zum objektiv punog formata donosi izuzetnu oštrinu od ugla do ugla širom opsega uvećanja i fokusa, kao i prelepi bokeh efekat, čime se ističu najfiniji detalji svakog subjekta i scene.

Kompleksni dizajn odlikuju 22 elementa konfigurisana u 16 različitih grupa, uključujući jedan Super ED (super-niska disperzija) i dva ED staklena elementa, koji zajednički redukuju hromatsku aberaciju i obezbeđuju vrhunsku rezoluciju. Onima koji redovno fotografišu prirodu, utakmice ili slične manifestacije, naročito će značiti originalni Sony Nano AR premaz koji umanjuje neželjene refleksije.

Ovaj model je otporan na prašinu i vlagu, dok premaz od fluora na prednjem sočivu olakšava uklanjanje prašine ili masnoće. Na raspolaganju je i stalak za montiranje koji može da se skine.

Precizan i brz autofokus

Spoj dvostrukog linearnog motora i Direct Drive SSM aktuatora pruža istovremeno precizno i tiho fokusiranje, pa ovaj uređaj bez muke prati brzu akciju. Sistem sa dvostrukim motorom omogućava veće ubrzanje motora autofokusa kako bi se zabeležile iznenadne kretnje subjekta, dok izuzetno precizna kontrola pozicioniranja i novi, optimizovani AF algoritam obezbeđuju brzo detektovanje i izoštravanje subjekta.

Mala težina, veliko prilagođavanje

Kako bi ispunili očekivanja korisnika koji zahtevaju kompaktnije super telefoto objektive, novi model je dizajniran tako da teži samo 1.395 grama, pa je među najlakšim u svojoj klasi i idealan za niz Sony kompaktnih fotoaparata.

Iz perspektive funkcionalnosti, ovaj objektiv nudi prsten za prilagođavanje uvećanja sa obrtnom momentom – što je po prvi put prisutno kod Sony α objektiva – pa korisnici mogu da prilagode intenzitet obrtnog momenta prstena kako bi zumirali brže ili sporije, u zavisnosti od stila fotografisanja.

Na raspolaganju je i dugme za zadržavanje fokusa kome mogu biti dodeljene i druge funkcije, poput režima za izbor fokusa, izbor oblasti za fokusiranje ili popularna Eye AF opcija za zaključavanje fokusa.

Profesionalne funkcije i pouzdanost

Novi objektiv poseduje ugrađenu optičku stabilizaciju slike, zahvaljujući kojoj fotografije ne gube na oštrini i pri fotografisanju iz ruke. Takođe, minimalna fokusna distanca iznosi samo 0,98 metara, pa je ovaj uređaj veoma praktičan na terenu, dok kružna blenda sa devet krilaca proizvodi prelepi, meki bokeh efekat.

Objektiv je kompatibilan sa telekonvertorima od 1,4x (model SEL14TC) i 2,0x (model SEL20TC), koji daju fotografima i snimateljima mogućnost da snimaju fotoaparatima punog formata pri žižnoj daljini do 800mm i APS-C fotoaparatima pri 1200mm (ekvivalent 35mm punog formata).

Cena i dostupnost

Novi FE 100-400mm GM super telefoto zum objektiv će se isporučivati u Evropi od jula 2017. godine, po ceni od oko 2.900 evra. Zamenska zonerica za novi objektiv (model ALC-SH151) će takođe biti u ponudi.