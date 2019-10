Otvaranje izlozbe fotografija Fernanda Francisa

Otvaranje izložbe fotografija Fernanda Francisa Prošireni vidici – Expanding horizons održaće se u Galeriji RTS-a , Takovska 10, u četvrtak 10. oktobra u 19 časova.

Izložba radova australijskog novinara Fernanda Francisa predstavlja odabrana dela koja je snimio tokom poslednje decenije. Tokom svoje skoro četiri decenije duge novinarske karijere Fernando je svoje tekstove obogaćivao svojom fotografijom i bavio se i fotoreportažom. Objavljivao je u različitim publikacijama u mnogim zemljama sveta, od Evrope preko Bliskog istoka do Australije.

Njegov fotografski opus uključuje i impozantnu publikaciju Glimpses of the UAE o arhitekturi i urbanom okruženju Ujedinjenih arapskih emirata gde je radio, kao i korpus fotografija sa njegovih putovanja od kojih su neke izložene ovde. Mesta koja su ovde predstavljena (urbanim) pejzažom, florom i faunom uključuju predele Australije, Ujedinjenih arapskih emirata i Omana, Francuske, Britanije i Srbije.

Pojedinačne fotografije predstavljaju njegov pogled na mesta, ljude i dešavanja. Snimljene su u prolazu, pri susretu sa životom oko sebe, u trenutku kada prepoznaje određenu zanimljivost, fotografiše je i predstavlja publici. Njegova dela kod posmatrača izazivaju radoznalost, iznenađenje i prepoznavanje bez obzira na to da li je predmet fotografije svima poznat ili ne.

Na otvaranju će govoriti Nikola Mirkov, predsednik Saveta za likovno stvaralaštvo RTS, predstavnik ambasade Australije u Beogradu i autor.