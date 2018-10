Otvoren konkurs za Nacionalnu nagradu za Srbiju i proglašen žiri Sony World Photography Awards 2019

Svetska organizacija za fotografiju sa zadovoljstvom je objavila da je otvoren konkurs za Nacionalnu nagradu za Srbiju. Kao dugogodišnji deo Sony World Photography Awards, Nacionalne nagrade pružaju jedinstvenu priliku učesnicima svih nivoa, iz više od 50 zemalja, da budu prepoznati na međunarodno poznatom fotografskom takmičenju.

Fotografi iz Srbije koji uđu u bilo koju od deset kategorija Otvorenog takmičenja Sony World Photography Awards automatski će se naći u izboru za Nacionalnu nagradu za Srbiju. Žiri je u potrazi za pojedinačnim fotografijama u okviru kategorija: Arhitektura, Putovanje, Kultura i Ulična fotografija (pogledajte kompletnu listu u nastavku teksta).

Dobitnik Nacionalne nagrade za Srbiju pored najsavremenije digitalne Sony opreme za fotografisanje, dobiće i priliku da njegova fotografija bude promovisana globalno i prikazana na godišnjoj izložbi Sony World Photography Awards u Londonu, u aprilu 2019. godine.

U svom dvanaestom izdanju, takmičenje Sony World Photography Awards 2019 slavi najbolju savremenu fotografiju u proteklih 12 meseci u svim žanrovima medija. Sve fotografije su besplatne i dostupne na veb stranici www.worldphoto.org/swpa. Dobitnici nagrada i kandidati koji se nađu u užem izboru na Sony World Photography Awards steći će međunarodno priznanje i prepoznatljviost, a pored novčanih nagrada i najnovije Sony digitalne opreme za fotografisanje, dobiće priliku da učestvuju i na svetskim izložbama.

„Čast mi je što sam odabran da budem predsedavajući žirija nа Sony World Photography Awards 2019.Ono što čini ovo takmičenje tako uzbudljivim je raspon tema i globalni doseg priča i odabranih fotografija. Moj savet svim učesnicima je da pažljivo odaberu kategoriju i da veruju u svoju priču. Pokažite kako vidite svet i izbegavajte klišee. Fotografske tehnike i stilovi postaju sve više avanturistički i dinamični, zbog čega je tehnička izvrsnost takođe neophodna. Da biste impresionirali ovaj svetski žiri, morate da date sve od sebe i da predstavite svoj rad tako da bude celovit, dinamičan i lep”, izjavio je Majk Trou, predsedavajući žirija.

Kako je ranije objavljeno, pobedničke radove će izabrati žiri sačinjen od vodećih međunarodnih stručnjaka iz oblasti fotografske industrije, kustosi muzeja, ljudi iz oblasti izdavaštva, medija i festivala. Otvorenim takmičenjem, u kojem se nagrađuju najbolje svetske pojedinačne fotografije u okviru deset kategorija, predsedavaće Rebeka Mekliland, direktorka fotografije i šefica umetničke produkcije za Saatchi Saatchi & Prodigious (Velika Britanija), koja će takođe predsedavati i Takmičenjem za mlade i Nacionalnim nagradama.

Kompletne biografije možete pogledati na: https://www.worldphoto.org/sony-world-photography-awards/judges

Predstojeći rokovi i najave

Rokovi za dostavljanje prijava za Sony World Photography Awards 2019 su:

novembar 2018. (13.00 GMT) – Studentsko takmičenje

januar 2019. (13.00 GMT) – Otvoreno, Takmičenje za mlade i Nacionalna takmičenja

januar 2019. (13.00 GMT) – Profesionalno takmičenje

Lista kandidata koji se nađu u užem izboru za dodelu nagrada na Otvorenom i Takmičenju za mlade biće objavljena 5. februara 2019. godine. Pobednici Otvorenog i Nacionalnog takmičenja biće proglašeni 26. februara 2019. godine. Lista kandidata koji se nađu u užem izboru na Profesionalnom i Studentskom takmičenju biće objavljena 2. aprila 2019. godine. Pobednici u kategorijama Fotograf godine, pobednici kategorija Otvorenog takmičenja, Studentskog, Takmičenja za mlade i Profesionalnog takmičenja biće proglašeni 17. aprila 2019. godine. Radovi pobednika Sony World Photography Awards 2019 biće izloženi u galerijskom prostoru Somerset House u Londonu od 18. aprila do 6. maja 2019. godine.

Proglašen žiri Sony World Photography Awards 2019

Svetska organizacija za fotografiju sa velikim zadovoljstvom objavila je imena članova žirija Sony World Photography Awards 2019, najraznovrsnijeg fotografskog takmičenja na svetu. Tom prilikom objavljena je i selekcija fotografija koje su pristigle na Otvoreno takmičenje, a predsedavajući žirija je delio savete potencijalnim učesnicima.

Pored toga Svetska organizacija za fotografiju objavila je i otvorenu listu zemalja učesnica na Takmičenju za Nacionalne nagrade 2019. godine. Dugogodišnji deo Sony World Photography Awards – Nacionalne nagrade, pružaju jedinstvenu priliku učesnicima svih nivoa, iz više od 50 zemalja, da budu prepoznati na međunarodno priznatom fotografskom takmičenju.

Stručni žiri u potrazi za najboljom savremenom fotografijom na svetu

Žiri koji je specijalno odabrala Svetska organizacija za fotografiju čine stručnjaci koji rade u fotografskoj industriji. Ovogodišnju komisiju, koja će ocenjivati serije fotografija u 10 kategorija Profesionalnog takmičenja, čine lideri fotografske industrije iz celog sveta:

Erin Barnet , direktorka Izložbi i Kolekcija, Međunarodni centar za fotografiju (SAD)

, direktorka Izložbi i Kolekcija, Međunarodni centar za fotografiju (SAD) Brendan Embser , urednik, Apertura (SAD)

, urednik, Apertura (SAD) Olivije Loren , inostrani urednik fotografije, dnevni list Vašington post (SAD)

, inostrani urednik fotografije, dnevni list Vašington post (SAD) Ema Luis , pomoćnik kustosa, Tejt galerija (Velika Britanija)

, pomoćnik kustosa, Tejt galerija (Velika Britanija) Izabela van Marle , šef odeljenja za odnose sa izlagačima, Unseen galerija (Holandija)

, šef odeljenja za odnose sa izlagačima, Unseen galerija (Holandija) Predsedavajući: Majk Trou, urednik, fotograf, producent (Velika Britanija)

Ovogodišnje Studentsko takmičenje ocenjivaće tri vodeća člana žirija iz međunarodne fotografske industrije – Džejson Baron, kreativni šef fotografije, BBC Creative agencija (Velika Britanija); Bruno Bajli, glavni urednik, Magnum Photos (Velika Britanija) i Džef Hamada, osnivač i urednik, BOOOOOOOM platforma (Kanada).

Kompletne biografije svakog člana žirija dostupne su na: https://www.worldphoto.org/sony-world-photography-awards/judges

Inspirativne fotografije Otvorenog takmičenja

Nakon rekordnog broja pristiglih prijava 2018. godine[i] , na Sony World Photography Awards 2019 već je pristiglo na hiljade različitih i izuzetnih fotografija širom sveta. I dok se u okviru Profesionalnog takmičenja ocenjuju serije fotografija, fotografije koje su već objavljene predstavljaju sve prijave iz 10 kategorija u okviru Otvorenog takmičenja. U izboru za najbolju pojedinačnu fotografiju u 10 kategorija pristigle su: fotografija ledenih bregova u zamrznutoj vodi na Svalbardu, autora Marka Gajotija iz Italije (kategorija Pejzaž); fotografija skakača u vodu ispred muzeja Gugenhajm u Bilbau, autora Pedra Luisa Ajuriagera Saiza iz Španije (kategorija Pokret); fotografija ljudi u podvodnom vrtlogu, autorke Kristi Li Rodžers iz SAD (kategorija Pokret).

Svetsko priznanje na svim nivoima kroz Nacionalne nagrade i Sony Grant

Svake godine Sony World Photography Awards slavi i nagrađuje sve nadarene fotografe, prepoznajući zadivljujuće radove na Profesionalnom i Studentskom takmičenju, kao i Takmičenju za najbolju pojedinačnu fotografijuna svetu u kategorijama Otvorenog takmičenja i Takmičenja za mlade. Nacionalne nagrade slave lokalne fotografske talente iz više od 50 zemalja. Lista zemalja koje ispunjavaju uslove i nagrada nalaze se na linku ispod, a sve dodatne informacije biće objavljene narednih meseci: https://www.worldphoto.org/2019-national-awards

Najbolji fotografi i svi oni koji su ušli u uži izbor uživaće u međunarodnoj slavi i izlaganju širom sveta, a pored novčanih nagrada, dobiće najsavremeniju digitalnu Sony opremu za fotografisanje, a dobiće priliku i da učestvuju na svetskim izložbama.

Nagrađeni dobitnici osiguraće Sony Grant stipendije za finansiranje budućih fotografskih projekata. Višestruke stipendije u iznosu od 7.000 (USD) biće dodeljene odabranim pobednicima Profesionalnog takmičenja, a brojne stipednije u iznosu od 3.500 (USD) biće dodeljene kandidatima koji se nađu u užem izboru Studentskog takmičenja kako bi zajedno radili na novoj fotografskoj komisiji kompanije Sony i Svetske organizacije za fotografiju.

