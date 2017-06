Otvorene prijave za Sony World Photography Awards 2018

Počinje novi ciklus prijava za učešće na vodećem svetskom takmičenju u oblasti fotografije, Sony World Photography Awards 2018, na kome će umetnici širom sveta biti u prilici da predstave svoj rad i u dve nove kategorije Kreativnost (Creative) i Otkriće (Discovery). Ovogodišnje nadmetanje donosi još jedan novitet – Sony grant programe za takmičare u profesionalnoj i studentskoj kategoriji. Svoje radove autori mogu slati besplatno putem sajta www.worldphoto.org.

Sudije će prilikom ocenjivanja radova, naročito u dve nove kategorije, ceniti maštu, eksperimentisanje i originalnost, dok umetnička interpretacija, integritet i tehnička sposobnost ostaju ključni faktor uspeha u svim delovima takmičenja.

Dokazujući posvećenost kreiranju dobrih prilika za fotografe, Sony je pripremio i nagrade u vidu više grantova od 7000 dolara za izabrane umetnike među pobednicima profesionalne kategorije, kao podršku projektima po njihovom izboru. Osim toga, svi fotografi u studentskoj kategoriji koji budu ušli u uži izbor biće nagrađeni sa 3500 dolara, kako bi zajedno radili na novoj fotografskoj komisiji, koju su ustanovili Sony i Svetska fotografska organizacija.

Pobednike u svim kategorijama očekuje Sony oprema za digitalno snimanje, Fotograf godine dobiće i nagradu od 25 000 dolara, a sveukupni pobednik Otvorene kategorije osvojiće dodatnih 5000 dolara. Svi pobednici, kao i mnogi takmičari iz užeg izbora, imaće priliku da izlože svoje radove na godišnjoj Sony World Photography Awards izložbi u Londonu. Najbolji će dobiti medijski prostor kroz raznovrsne različite svetske kampanje, a njihovi radovi biće objavljeni i u godišnjoj publikaciji takmičenja.

„Titula Fotografa godine donela mi je više prostora za predstavljanje nego što sam mogao da zamislim. Ne samo da mi je nagrada otvorila mnoga vrata, već me je i ohrabrila da nastavim sa radom na sopstvenim projektima“, ističe prošlogodišnji dobitnik nagrade Frederik Bajks (Frederik Buyckx).

Prijave za studentsku kategoriju zatvaraju se 4. decembra 2017. godine, za otvorenu i kategoriju mladih prijave se završavaju 4. januara, dok kandidati u profesionalnoj kategoriji imaju rok do 1. januara 2018. Lista umetnika koji su ušli u uži izbor biće objavljena 27. februara. Pobednici u otvorenoj i kategoriji nacionalnih nagrada biće proglašeni 27. marta, dok će nagrade Fotografa godine i profesionalne kategorije biti poznati 19. aprila.

Listu svih kategorija i detaljnija objašnjenja istih možete pronaći na linku https://www.worldphoto.org/sony-world-photography-awards.