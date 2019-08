Pet EISA nagrada za Canon

Danas je Canon Europe prepoznat kao vodeći u industriji, zahvaljujući tome što je udruženje European Imaging and Sound Association (EISA) odalo priznanje Canon-u kroz pet prestižnih nagrada. Nagrade za 2019 prikazuju Canon-ovu neprikosnovenu optičku izvrsnost i nasleđe, a nagrade su otišle aparatu EOS RP, kao i RF i EF objektivima. Od visokoprofilnog puštanja u prodaju EOS R sistema u septembru 2018, Canon je redefinisao granice fotografije, dizajnirajući tela i objektive kako bi proširio mogućnosti snimanja i za profesionalne i za amaterske fotografe – što se ogleda u ovogodišnjim nagradama.

Canon je ponosan što je nagrađen sledećim nagradama:

• Canon EOS RP proglašen za EISA Best Buy fotoaparat punog kadra za 2019-2020

• RF 28-70mm F 2L USM proglašen za EISA inovaciju u objektivima za 2019-2020

• RF 50mm F 1.2L USM proglašen za EISA standardni prajm objektiv za 2019-2020

• RF 24-105mm F 4L IS USM proglašen za EISA standardni zum objektiv za 2019-2020

• EF 600mm f/4L IS III USM proglašen za EISA super-telefoto prajm objektiv za 2019-2020

Decenijama je Canon razvijao osnovne komponente za snimanje, koristeći istraživanje i razvoj u okviru firme za celokupnu liniju proizvoda, od tela bez ogledala do EF objektiva. Implementirana stručnost i tehničko znanje kreiraju inovativne i nagrađivane proizvode – razvijen u skladu sa tehnološkim naprecima i povratnim informacijama krajnjih korisnika, EOS R sistem usvaja najbolje iz originalnog EOS sveta. Kratak fokus zadnjeg plana RF nosača objektiva i široki prečnik nosača od 54 mm omogućili su Canon-ovim optičkim inženjerima stepen slobode kako bi stvorili novu generaciju optike – pružajući balans između smanjivanja veličine sistema, slika visokog kvaliteta i performansi visokih specifikacija.

Ranije ove godine, Canon je potvrdio svoju posvećenost budućnosti EOS R sistema prikazivanjem robusnog plana proizvodnje objektiva, koji se sastoji od šest RF objektiva koji će biti pušteni u prodaju tokom 2019. i proširene ponude planirane za 2020. godinu. Tu su i ažuriranja EOS R sistema koja se očekuju u budućnosti, uključujući tih, brz i ravnomeran automatski fokus i konstantan otvor blende. Uz snažan fokus na razvijanje novih tehnologija, Canon stvara alatke za budućnost snimanja – iskorišćavajući EOS R sistem, proširujući mogućnosti i pružajući svestrane proizvode u okviru cele linije proizvoda, od aparata punog kadra bez ogledala do DSLR-a.

„Canon ima dugotrajnu reputaciju pružanja proizvoda koji su najbolji u svojoj klasi, izgrađenu na temeljima tri osnovne komponente za snimanje: objektivima, senzorima i procesorima. Ovi revolucionarni proizvodi obuhvataju celokupnu liniju – od fotografije do bioskopa i emitovanja – čime smo mi veoma ponosni,“ prokomentarisao je Yuko Tanaka, direktor marketinga za proizvode u kompaniji Canon Europe. „Naša želja je da konstantno inoviramo, zbog čega Canon ostaje na čelu optičke izvrsnosti dok naša ekspertiza oblikuje industrijske standarde za razvoj objektiva. Ove nagrade koje smo dobili od udruženja EISA potvrđuju da smo 100% posvećeni pružanju izvanrednog grafičkog iskustva za svakog od naših klijenata – srećni smo što EISA prepoznaje vrednost našeg EOS R sistema, tela i objektiva. Naše optičko nasleđe nastavlja da utire put budućih inovacija u okviru industrije.“

Pogleda usmerenog u budućnost, Canon će nastaviti da ulaže u neprikosnoveni EOS svet, kroz niz fotoaparata i RF i EF objektiva, postavljajući nove maksimume u kvalitetu slike, optičkoj izvrsnosti i performansama – a sve to istovremeno zadovoljavajući stalno rastuće zahteve svojih klijenata.

Glasovima uglednog i poznatog saveta sastavljenog od 55 urednika međunarodno priznatih časopisa o potrošačkoj elektronici iz 29 zemalja, EISA nastavlja da odaje priznanje proizvodima koji kombinuju najnaprednije tehnologije i najpoželjnije karakteristike u svojoj klasi. U obrazloženju

nagrada koje je dodelio Canon-ovim proizvodima, EISA žiri naveo je sledeće:

EISA standardni prajm objektiv za 2019-2020: Canon RF 50mm F1.2L USM

Canon RF 50mm F1.2L USM je standardni objektiv bez kompromisa i velikog otvora blende koji demonstrira potencijal novog EOS RF nosača objektiva. Kombinujući veoma prosvetljen maksimalan otvor blende sa impresivnom oštrinom od f/1.2, objektiv takođe pravi atraktivan boke zahvaljujući otvoru blende sa 10 listića. Praktičan prsten za kontrolu objektiva omogućava fotografu da podešava parametre snimanja. Konstrukcija prefinjene optike napravljena je za intenzivno korišćenje i tako da izdrži izazovne uslove snimanja, istovremeno pružajući zadivljujuće rezultate u širokom spektru tema, uključujući portrete i svadbenu fotografiju.

Saznajte više ovde: https://www.canon.rs/lenses/canon-rf-50mm-f-1-2l-usm-lens/

EISA standardni zum objektiv za 2019-2020: Canon RF 24-105mm F4L IS USM

Ovaj visokokvalitetni univerzalni zum objektiv savršen je kao svakodnevni pratilac Canon-ove nove klase EOS R fotoaparata punog kadra bez ogledala. On pruža izuzetno svestran opseg zuma koji pokriva sve, od širokougaonih pejzaža do uskih telefoto portreta, istovremeno dosledno pružajući visok kvalitet slike pri svim otvorima blende i razdaljinama fokusa. Canon-ovo Nano USM fokusiranje pruža tih i precizan automatski fokus kako za fotografije tako i za video zapis, upotpunjeno izuzetno efikasnom optičkom stabilizacijom slike zbog koje su slike oštre i čak i kada se snima uz duge brzine zatvarača. Robusna konstrukcija koja je zaptivena protiv vremenskih prilika kompletira ovaj impresivno svestran paket.

Saznajte više ovde: https://www.canon.rs/lenses/canon-rf-24-105mm-f-4l-is-usm-lens/

EISA inovacija u objektivima za 2019-2020: Canon RF 28-70mm F2L USM

Canon RF 28-70mm F2L USM je prvi standardni zum objektiv za fotoaparate punog kadra bez ogledala koji može da održi konstantan otvor blende od f/2 kroz ceo opseg razdaljine fokusa. To omogućava fotografima da ograniče dubinsku oštrinu na stepen koji je ranije bio moguć samo sa prajm objektivima, a omogućava i brže brzine zatvarača u uslovima slabog osvetljenja. Kvalitet slike i oštrina su izvanredni u celokupnom opsegu zuma, a USM motor pruža brz i pouzdan automatski fokus. Ovaj objektiv je spektakularna demonstracija šta je moguće postići EOS R nosačem.

Saznajte više ovde: https://www.canon.rs/lenses/canon-rf-28-70mm-f-2l-usm-lens/

EISA Best Buy fotoaparat punog kadra za 2019-2020: Canon EOS RP

Pomoću modela EOS RP, Canon je pružio impresivno pristupačnu ulaznicu na tržište aparata punog kadra bez ogledala. Zasnovan na senzoru od 26,2 megapiksela i moćnom DIGIC 8 procesoru, on je u stanju da pruži izvanredan kvalitet slike. Još jedan adut je veoma osetljiv hibridni sistem automatskog fokusa sa 4779 tačaka, koji omogućava pouzdano fokusiranje pri izuzetno slabom svetlu. Kompaktno i lagano telo može da se koristi kako sa izvanrednim novim RF objektivima, tako i sa svim postojećim EOS EF i EF-S objektivima pomoću Canon-ovog EF-EOS R adaptera za nosač objektiva. Optimizovan raspored kontrola i potpuno pokretan LCD ekran osetljiv na dodir takođe olakšavaju korišćenje fotoaparata.

Saznajte više ovde: https://www.canon.rs/cameras/eos-rp/

EISA super-telefoto prajm objektiv 2019-2020: Canon EF 600mm f/4L IS III USM

Kao i njegov manji brat, EF 400mm f/2.8L IS III USM, ovaj super-telefoto objektiv koristi potpuno nov optički dizajn kako bi pružio izvanredan kvalitet slike, kao i konstrukciju od magnezijumske legure i titanijuma kako bi se smanjila težina bez kompromisa po pitanju jačine ili kvaliteta. Ultrazvučni motor pruža izuzetno brz automatski fokus, dok ugrađena tehnologija stabilizacije slike omogućava slikanje iz ruke uz brzine zatvarača koje su do četiri koraka sporije nego što je uobičajeno. Zahvaljujući otvoru blende od f/4, ovaj objektiv može da se kombinuje sa ekstenderom Canon Extender EF 2.0x III kako bi se dobila fokusna dužina od 1200 mm uz istovremeno održavanje automatskog fokusa.

Saznajte više ovde: https://www.canon.rs/lenses/ef-600mm-f-4l-is-iii-usm/specifications/

Zvanična ceremonija dodele EISA nagrada će se održati u Berlinu 6. septembra 2019.