Počela je prodaja modela napravljenih za proslavu 100 godina kompanije NIkon

Nikon sa zadovoljstvom najavljuje puštanje u prodaju serije modela i proizvoda napravljenih za proslavu svoje 100. godišnjice 25. jula 2017. godine.

Zvanične Nikon prodavnice će početi s primanjem narudžbina za modele i proizvode namenjene proslavi godišnjice počevši od danas, 15. juna. Narudžbine će se prihvatati sve do 31. avgusta 2017. godine.

Modeli za 100. godišnjicu

D5 100th Anniversary Edition

Ovu seriju modela D5, vodećeg digitalnog SLR fotoaparata iz kompanije Nikon, krasi metalno sivi završni sloj i pečat na dnu, kojim se obeležava doprinos kompanije Nikon proučavanju i istraživanju svemira. Brošura napravljena za proslavu godišnjice sa detaljima o ovim doprinosima je takođe uvrštena u pakovanje.

D500 100th Anniversary Edition

Pored posebnog dizajna osmišljenog za proslavu godišnjice, ovaj model fotoaparata D500 se isporučuje i s ekskluzivnim metalnim kućištem s pločicom na kojoj su ugravirani logotip i serijski broj godišnjice. Osim toga, logotip godišnjice je ugraviran i na poklopcu tela i na kožnom kaišu.

NIKKOR 70-200E 100th Anniversary Edition

AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR je svetlosno jak telefoto zum objektiv kog karakterišu nenadmašna fleksibilnost i vrhunske optičke performanse. Uz model iz serije Anniversary Edition isporučuje se i komplet pojedinačnih staklenih elemenata koji se nalaze unutar objektiva (u isporuku su uključeni i specijalni stalak za prikazivanje elemenata i torba za nošenje).

NIKKOR Triple F2.8 Zoom Lens Set 100th Anniversary Edition

NIKKOR Triple F2.8 Zoom Lens Set 100th Anniversary Edition sadrži širokougaoni objektiv AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED, normalni objektiv AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR i telefoto objektiv AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR. Isti serijski broj za proslavu godišnjice je ugraviran na sva tri objektiva.

WX 7×50 IF i WX 10×50 IF 100th Anniversary Editions

Serije namenjene proslavi 100. godišnjice kompanije karakteriše posebni logotip godišnjice i ekskluzivni serijski broj. Osim uobičajenog kaiša, ovi modeli se isporučuju i s kožnim kaišem WX u koji je ugraviran logotip godišnjice. Prodaja ovih modela je ograničena na ukupno sto komada (7×50 i 10×50 zajedno).

8×30 EII 100th Anniversary Edition

Elegantni model dvogleda Nikon 8×30 EII napravljenog za proslavu stote godišnjice ima ekskluzivni metalni sivi završni sloj i na njemu je ugraviran logotip godišnjice.

Specijalna kolekcija povodom proslave 100. godišnjice

Nikon 100th Anniversary Crystal Creation Nikon Model I

Prelepa kristalna reprodukcija prvog Nikon fotoaparata, Nikon Model I, iz 1948. godine, koju je napravio Swarovski®1, vodeći svetski proizvođač kristala.

Nikon 100th Anniversary Miniature Nikon F Camera

Nikon F, prvi vodeći model kompanije Nikon i fotoaparat koji je postavio standarde za jednooke refleksne fotoaparate širom sveta, dobio je vernu repliku u vidu ovog duplo manjeg modela.

Nikon 100th Anniversary Pin Collection

Ovom kolekcijom znački, kojom su predstavljeni najpopularniji i najznačajniji Nikon proizvodi kao i različiti logotipi kompanije, osvrćemo se na 100-godišnju istoriju kompanije Nikon.

Nikon 100th Anniversary Premium Camera Strap

Ovaj premijum kaiš fotoaparata u potpunosti je napravljen od najbolje italijanske kože koja je sve bolja što je više i duže koristite.