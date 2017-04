Poziv na učešće u proslavi stogodišnjice Nikona

Kao što možda već znate Nikon ove godine slavi 100 godina postojanja, 25.jula. Kako bismo proslavili ovaj jubilej i neverovatan uspeh koji je Nikon oprema dostigla u prošlom veku, Nikon je odlučio da sakupi 100 priča koje će biti prikazane na godišnjici, kao i na društvenim medijima Nikon stranica širom Evrope.

Kao strastveni korisnik Nikon foto opreme, pozivamo vas da se priključite ovom bitnom događaju i šansi da se vaš rad nađe na samoj proslavi stogodišnjice Nikon brenda. Sve što treba da uradite je da podelite sa Nikonom fotografije ili video koji ste snimili sa Nikon opremom, sa opisom od nekoliko rečenica šta se dešavalo “iza scene”, poželjno i na engleskom jeziku.

Možete poslati fotografije na bilo koju temu, a mi ćemo posebnu pažnju obratiti na sledeće kategorije:

Fotografija decenije (koje fotografije po vama najbolje definišu jednu dekadu i jasno predstavljaju fotografski stil tog vremena)

Fotografija koja pomera granice (kako ste “vaš rad pomerili korak napred” ili “podigli svoje sposobnosti/kreativnost na viši nivo”)

Moj najbolji Nikon snimak (vaša najbolja fotografija, možda neka zanimljiva npr. Nikon tetovaža…)

Refleksija (fotografije koje opisuju aktualan fotografski trend , ključne činjenice i figure koje čine Nikon Istoriju, važne prekretnice na našem tržištu)

U nepoznatom (kako ste istražili neke nove fotografske tehnike ili neku lokaciju, fotografije koje pokazuju nešto što možda do sad nismo videli)

Momenti (ikone fotografske umetnosti, “momenti” ili “akcije” snimljeni Nikon foto opremom)

Molimo vas povedite računa da ste napisali naziv naše fotografije ili video snimka, kao i naravno koju ste Nikon opremu koristili i koji Nikkor objektiv. Kada budu predstavili odabrane radove na sajtu i na društvenim medijima, bićete naravno potpisani.

Imajte u vidu da neće koristiti sadržaj koji im budete poslali bez vaše dozvole.