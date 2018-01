Predstavljen novi Sony E-mount objektiv sa naprednim režimom uvećanja

Kompanija Sony, svetski lider u oblasti digitalne fotografije i najveći proizvođač vizuelnih senzora, predstavila je svoj 46. E-mount objektiv punog formata. Novi APS-C objektiv poseduje svestranu žižnu daljinu od 18-135 mm, opseg otvora blende F3.5-F5.6 i optičku SteadyShot™ stabilizaciju.

Novi model objektiva SEL18135 karakteriše kompaktan, lagan dizajn, dimenzija 67,2mm X 88mm i težine od samo 325g, kao i optički zum od 7,5x sa velikim uvećanjem koji pokriva širok opseg žižne daljine od 18-135mm na APS-C ili 27-202,5 mm u ekvivalentnoj žižnoj daljini od 35 mm.

Objektiv je idealan za popularne Sony APS-C senzorske fotoaparate uključujući α6500, α6300 i α6000, i izuzetno je koristan uređaj za fotografisanje u različitim prilikama, od svakodnevnog života do portreta, pejzaža, prirode i putopisne fotografije.

E 18-135mm F3.5-5.6 OSS objektiv stvara izvanrednu oštrinu od ugla do ugla kroz čitav opseg zuma zahvaljujući naprednom dizajnu koji sadrži jedan asferični objektiv i dva ekstra niska disperziona stakla koji smanjuju aberacije. Ovaj objektiv omogućava fotografima da slikaju krupne planove sa ugodnim bokeh efektom ili defokusom pozadine što je posledica maksimalnog odnosa uvećanja od 0,29x i minimalne udaljenosti fokusa od 0,45m. Takođe nudi ugrađenu optičku stabilizaciju slike kako bi se podržalo ručno snimanje.

Osim toga, 18-135mm F3.5-5.6 zum objektiv nudi brze, precizne i tihe performanse AF praćenja zahvaljujući linearnom motoru, što ga čini savršenim dodatkom za brzo snimanje sa impresivnim video mogućnostima za mnoge Sony fotoaparate bez ogledala.

Cene i dostupnost

Objektiv SEL18135 biće dostupan na evropskom tržištu od februara 2018. godine, po ceni od oko 650 evra.

Sony α6300 sada dostupan i u srebrnoj boji

Popularni Sony α6300 fotoaparat od sada je dostupan i u novoj srebrnoj boji. Elegantno novo srebrno telo fotoaparata biće dostupno u februaru 2018. godine kod odabranih prodavaca.