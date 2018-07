Predstavljen Sony 400mm F2.8 G MasterTM Prime objektiv

Kompanija Sony predstavila je dugo očekivani FE 400mm F2.8 GM OSS super telefoto Prime objektiv sa velikim otvorom blende (model SEL400F28GM).

Kao rezultat obimnog istraživanja i testiranja, novi Sony FE 400mm F2.8 GM OSS objektiv je prvi super telefoto Prime sa velikim otvorom blende koji se pridružio E-mount seriji. Ovaj uzbudljivi novi objektiv stvara fotografije neverovatnog kvaliteta, ima izvanrednu brzinu fokusa i preciznost uz najmanju težinu u svojoj klasi[i] i izuzetno uravnotežen dizajn.

Idealan je izbor za fotografisanje profesionalnih sportova, divljeg života i prirode. Savršena je dopuna širokoj liniji Sony E-mount kućišta velikih brzina u koje spadaju α9, α7R III i mnogi drugi.

Najlakši objektiv na svetu-400mm F2.8 Prime sa idealnom ravnotežom za Monopod i ručno snimanje

Sa težinom od samo 2.897 grama, novi FE 400mm F2.8 GM OSS objektiv omogućava nivo prenosivosti i manevrisanja prilikom ručnog snimanja kakav nikad ranije nije postignut u objektivu te klase. Izuzetno mala težina objektiva je postignuta inovativnim optičkim dizajnom koji uključuje tri elementa od fluorita, sa manjim brojem elemenata raspoređenih na prednjem delu barela, kao i slobodnom upotrebom izdržljivih delova od legure magnezijuma.

Dodatno, više puta ponavljani terenski testovi i procene profesionalnih fotografa širom sveta uticali su na dizajn objektiva koji nema težak prednji deo, smanjujući tako inerciju koja se opire rotaciji i do 50% u poređenju sa SAL500F40G[ii] . Na ovaj način osigurano je brže i preciznije panoramno snimanje bez obzira na to da li se snima ručno ili uz pomoć monopoda.

Brz i precizan autofokus

Kako bi se najbolje iskoristila prednost rastućih brzina snimanja i fokusiranja najnovijih Sony fotoaparata, FE 400mm F2.8 GM OSS objektiv karakterišu dva novorazvijena XD (extreme dynamic) linearna motora visoke brzine koja vode fokus grupu objektiva, postižući i do pet puta poboljšane[iii] performanse praćenja predmeta u pokretu.

Ove motore podržavaju posebno razvijeni algoritmi kretanja kako bi se minimizirao zaostatak i nestabilnost i kako bi se kontrolisali nivoi buke, što rezultuje izuzetno brzim, tačnim i tihim performansama autofokusa. Ovo omogućava objektivu da sa lakoćom snimi dinamične sportiste ili divlje životinje koje se brzo kreću.

G Master kvalitet fotografije i bokeh efekat

Član vodeće Sony serije G Master objektiva, novi super telefoto Prime objektiv velike blende karakteriše neverovatan nivo kvaliteta fotografije i detalja, sa izvanrednim kontrastom i rezolucijom koja se zadržava i na samim uglovima fotografije. Poseban optički dizajn uključuje tri elementa od fluorita koji pomažu da se smanji hromatska aberacija i potisne razlivanje boja. Objektiv je takođe premazan originalnim Sony Nano AR premazom koji suzbija sve neželjenje odsjaje i bljeskove.

Kao dodatak impresivnoj rezoluciji, objektiv ima i mehanizam kružnog otvora blende sa 11 segmenata za veoma prirodne i lepe efekte defokusiranja pozadine ili bokeh efekat. Svaki objektiv je, takođe, individualno testiran i podešen u fazi proizvodnje kako bi se dostigao najveći kvalitet fotografije, kao i bokeh efekat.

Novi FE 400mm F2.8 GM OSS objektiv je kompatibilan sa Sony 1.4c i 2.0x E-mount telekonvertorima, stvarajući izvanredne performanse fotografije na produženim žižnim daljinama[iv] zadržavajući brze i precizne AF performanse.

Izdržljivost, pouzdanost i kontrola

Kako bi izdržao teške uslove fotografisanja sportskih događaja ili divljih životinja, novi Sony objektiv FE 400mm F2.8 GM OSS je napravljen od izdržljive legure magnezijuma, i jakog, laganog oklopa od ugljeničnih vlakana. Objektiv je takođe otporan[v] na prašinu i vlagu, i njegov prednji element je premazan fluorom kako bi odoleo prljavštini i otiscima prstiju.

Takođe, prisutan je i veliki broj tvrdih kontrola na objektivu, uključujući i Full-Time DMF’prekidač koji istog trenutka aktivira ručni fokus. Takođe,dugmići za prilagođavanje zadržavanja fokusa na četiri različita mesta na barelu objektiva omogućavaju i lak pristup Eye autofokusu, a prsten za fokusiranje koji karakteriše Linear Response MF omogućava fin, responzivan ručni fokus. Novi objektiv takođe poseduje ugrađenu optičku stabilizaciju za dinamičku sportsku aktivnost i tri različita režimska podešavanja, uključujući i novo Mode 3[vi] podešavanje sa naprednim algoritmom koji obezbeđuje lakše kadriranje i prati subjekte u pokretu. Novi model poseduje funkcionalni prsten sa mogućnošću odabira Preset i Function[vii] podešavanja, što dodatno doprinosi prilagodljivosti jednog Sony objektiva po prvi put.

Objektiv FE 400mm F2.8 GM OSS ima i slot za filtriranje[viii] koji podržava ø 40.5mm ND i druge tipove filtera, kao i opcioni VF-DCPL1 Drop-in kružni polarizacijski filter. VF-DCPL1 filter može da se rotira kako bi se postigla željena polarizacija u objektivu.

α9 Sistemsko ažuriranje softvera za pružanje podrške FE 400mm F2.8 GM OSS

Najnovije sistemsko ažuriranje softvera (verzija 3.00) za α9 (ILCE-9) pruža podršku novom FE 400mm F2.8 GM OSS (SEL400F28GM) objektivu za optimizaciju performansi optičke stabilizacije fotografije i omogućava uzastopno snimanje sa praćenjem autofokusa čak i kad je blenda veća od F11.

Ažuriranje takođe obezbeđuje dodatnu opciju da se serijski broj fotoaparata unese u Exif podatke, što je mogućnost koju su profesionalni sportski fotografi i fotoreporteri zahtevali. Osim toga, nekoliko drugih aužuriranja α9 fotoaparata je implementirano sa novim firmverom, uključujući i unapređene brzine autofokusa u uslovima slabog osvetljenja, kao i performanse uzastopnog autofokusa kad se prati subjekt u pokretu, kao i smanjeni zaostatak kad je uključen blic.

Cena i dostupnost

Isporuka novog FE 400mm F2.8 GM OSS objektiva u Evropi će početi u septembru 2018. godine, po ceni od približno 12.000 evra, dok će opcioni Drop-in kružnog polarizujućeg filtera (model VF-DCPL1) stići u Evropu u decembru 2018. po ceni od približno 480 evra.