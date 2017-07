Proglašeni pobednici Nikon Photo Contest-a 2016-2017

Nikon vam sa zadovoljstvom otkriva pobednike Nikon Photo Contest-a 2016-2017. Još od 1969. godine ovo je jedno od najvažnijih i najvećih internacionalnih i svetskih foto takmičenja.

Ove godine, specijalna nagrada dodeljena je u okviru teme “Proslava” a ustanovljena je povodom proslave 100. rođendana Nikona.

Ukupno 21.511 fotografa iz 170 zemalja i regiona učestvovalo je sa 76.356 radova što postavlja novi rekord u pogledu brojnosti zemalja učesnica I pristiglih radova.

Nikon Photo Contest 2016-2017 pobednici

Nikon 100th Anniversary Prize: Pozdrav suncu

Annamaria Bruni (Italy)

Grand Prize: 休 (Break Time)

Yuanyuan Tian (China)

Najpopularnija prijava prema glasovima učesnika / by Moken

Dorte Verner (U.S.A.)

Žiriranje je obavio međunarodni panel profesionalaca iz različitih oblasti, na čelu sa svetski poznatim grafičkim dizajnerom I umetničkim direktorom Neville Brody-jem, koji je rezimirao: “Prijave su se u velikoj meri razlikovale kako po temi tako i po interesovanju.

Neki radovi bili su vesele ili zanimljive opservacije, ali većina je pružala politički ili filozofski komentar na situaciju u svetu. Globalni problemi uoćeni su i prikazani jednostavnom realnošću – fotografije koje nam pomažu da bolje shvatimo ko smo i suočimo se s većim istinama sveta u kojem živimo.

Pored toga što je dodeljena nagrada posvećena 100. godišnjici Nikona, kao i po jedan Grand Prix u ostale dve kategorije sudije su dodelile i 1., 2. I 3. Nagradu za svaku kategoriju i format (pojedinačnu fotografiju/fotografiju/video). Prema broju glasova učesnika samog takmičenja dodeljena je i nagrada na najpopularniju prijavu.

Sve detalje takmičenja možete pogledati na:

http://www.nikon-photocontest.com/en/