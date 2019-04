Proglašeni pobednici Sony World Photography Awards 2019

Svetska organizacija za fotografiju proglasila je pobednike prestižnog takmičenja Sony World Photography Awards 2019. Laskava titula Fotografa godine, kao i novčana nagrada od 25.000 američkih dolara, dodeljena je na ceremoniji u Londonu italijanskom umetniku Federiku Boreli (Federico Borella) za seriju fotografija „Pet stepeni“. Žiri je pohvalio njegov rad zbog osetljivosti, tehničke izvrsnosti i umeća u osvetljavanju globalnih problema. Takmičenje Sony World Photography Awards predstavlja globalnu platformu za fotografiju i pruža uvid u savremenu fotografiju danas. Takmičenje omogućava i profesionalcima, i novim umetnicima izložbu njihovih radova na svetskom nivou.

Borela je izabran među deset pobednika kategorija u okviru Profesionalnog takmičenja, koji su danas objavljeni zajedno sa drugim i trećim mestom u svakoj kategoriji Profesionalnog takmičenja. Na prestižnoj ceremoniji dodele nagrada u Londonu proglašeni su i pobednici Otvorenog takmičenja (najbolja pojedinačna fotografija), kao i pobednici Studentskog takmičenja i Takmičenja za mlade, a dodeli je prisustvovao i umetnik Nadav Kander, kome je uručena Nagrada za izuzetan doprinos fotografiji. Svi pobednici su dobili Sony digitalnu opremu za snimanje, a njihovi radovi biće objavljeni u pobedničkoj knjizi i predstavljeni javnosti u okviru izložbe Sony World Photography Awards 2019 u galerijskom prostoru Somerset House u Londonu.

Žiri je pohvalio ovogodišnje pobednike zbog izražavanja i tumačenja života i problema s kojima se suočavaju ljudi širom sveta. Majk Trou (Mike Trow), predsednik žirija Profesionalnog takmičenja, istakao je da su ovogodišnje prijave izazvale mnogo debata i interesovanja među članovima žirija, pomeranjem granica fotografije i izazivanjem percepcija i očekivanja publike.

Stvoreno od strane Svetske organizacije za fotografiju, Sony World Photography Awards je jedno od najvećih i najprestižnijih fotografskih takmičenja na svetu. Na dvanaesto po redu takmičenje stiglo je rekordnih 326, 997 prijava fotografa iz 195 zemalja i teritorija, koji su predstavili najbolje savremene fotografije na svetu nastale tokom prošle godine.

Fotograf godine – Federiko Borela, Italija

„Pet stepeni“ je projekat italijanskog fotografa Federika Borele (35) iz Bolonje. Sa diplomom klasične književnosti i master diplomom iz fotožurnalizma, Borela je međunarodno priznat honorarni fotoreporter sa više od deset godina iskustva kao fotografski novinar, a takođe je i nastavnik fotografije i fotožurnalizma.

Serija „Pet stepeni“ fokusira se na samoubistvo muškaraca iz poljoprivredne zajednice Tamil Nadu, u južnoj Indiji, koja se suočava sa najvećom sušom u poslednjih 140 godina. Na osnovu studije Univerziteta Berkli, kada je uočena korelacija između klimatskih promena i povećane stope samoubistava među indijskim farmerima, Borela je istražio uticaj klimatskih promena na ovaj poljoprivredni region i njegovu zajednicu kroz dirljivu i snažnu kombinaciju fotografija koje prikazuju poljoprivredni pejzaž, uspomene pokojnika i portrete onih koji su ostali.

„Kako globalno zagrеvanje menja život sve brže – naročito u zemljama u razvoju i nerazvijenim zemljama – rad umetnika kao što je Borela je sve potrebniji,“ rekao je Majk Trou.

Pobednici i finalisti Profesionalnog takmičenja

Žiri je odabrao dela sledećih autora za najbolje serije od pet do deset fotografija na svetu, koji demonstriraju umetničku snagu i fotografsku ekspertizu, u deset kategorija:

Arhitektura: pobednik Stefan Zirves (Stephan Zirwes), Nemačka, serija „Prekidač – bazeni 2018“

Drugo mesto: Tomas Ušejmo (Tuomas Uusheimo), Finska

Treće mesto: Piter Frenk (Peter Franck), Nemačka

Brif: pobednik Rebeka Fertinel (Rebecca Fertinel), Belgija, serija „Ubuntu – ja sam jer mi smo“

Drugo mesto: Kristina Ston (Christina Stohn), Nemačka

Treće mesto: Edvard Tompson (Edward Thompson), Velika Britanija

Kreativna kategorija: pobednik Marinka Maseus (Marinka Masséus), Holandija, serija „(Ne) biti izabran“

Drugo mesto: Lea Šretentaler (Leah Schretenthaler), Sjedinjenje Američke Države

Treće mesto: Pol Kuruc (Pol Kurucz), Francuska

Otkriće: pobednik Žan Mark Saimi (Jean-Marc Caimi) i Valentina Picini (Valentina Piccinni), Italija, serija „Güle Güle“

Drugo mesto: Bojuan Zang (Boyuan Zhang), Kina Mejnlend

Treće mesto: Karina Bikbulatova (Karina Bikbulatova), Rusija

Dokumentarna kategorija: pobednik Federiko Borela (Federico Borella), Italija, serija „Pet stepeni“

Drugo mesto: Brent Stirton (Brent Stirton), Južna Afrika

Treće mesto: Mustafa Hasona (Mustafa Hassona), Palestina

Pejzaž: pobednik Jan Vang Preston (Yan Wang Preston), Velika Britanija, serija „Južno od šarenih oblaka“

Drugo mesto: Marko Kesler (Marco Kesseler), Velika Britanija

Treće mesto: Kjeran Dods (Kieran Dodds), Velika Britanija

Svet prirode i divljina: pobednik Džasper Doest (Jasper Doest), Holandija, serija „Sresti Boba“

Drugo mesto: Kristijan Vizl (Christian Vizl), Meksiko

Treće mesto: Mela Oana (Maela Ohana), Francuska

Portret: pobednik Alvaro Lais (Álvaro Laiz), Španija, serija „Ivica“

Drugo mesto: Masimo Đovani (Massimo Giovannini), Italija

Treće mesto: Letisija Vankon (Laetitia Vançon), Franuska

Sport: pobednik Alesandro Grasani (Alessandro Grassani), Italija, „Boksom protiv nasilja: ženski bokseri iz Gome“

Drugo mesto: Kohei Ueno (Kohei Ueno), Japan

Treće mesto: Tomas Nilsen (Thomas Nielsen), Danska

Mrtva priroda: pobednik Nikolas Žasparde (Nicolas Gaspardel) i Paulin Bert (Pauline Baert), Francuska, serija „Bljak“

Drugo mesto: Jiming Zang (Yiming Zhang), Kina Mejnlend

Treće mesto: Klet Nelson Nadik (Cletus Nelson Nwadike), Švedska

Fotograf godine Otvorenog takmičenja – Kristi Li Rodžers (Christy Lee Rogers), SAD

Otvoreno takmičenje slavi moć fotografija. Pobedničke fotografije se biraju zbog njihove sposobnosti da komuniciraju izvanrednu vizuelnu naraciju u kombinaciji sa tehničkom izvrsnošću. Izabrana kao fotografkinja najzaniljmivije fotografije, među deset pobednika kategorija Otvorenog takmičenja, Kristi Li Rodžers iz Nešvila proglašena je Fotografom godine Otvorenog takmičenja za svoj rad „Harmonija“ i dobija novčanu nagradu od 5,000 američkih dolara. Rodžers je međunarodno priznata umetnica poznata po tome da koristi vodu i osvetljenje u svojim fotografskim radovima kako bi stvorila dramatične efekte.

„Harmonija“ je fotografija iz serije „Muze“ koja je inspirisana lepotom i ranjivošću čovečanstva. Na ovoj slici Rodžers je koristila kontraste svetlih i tamnih boja, pokreta i kaskadnih podvodnih tela da bi stvorila eteričnu scenu koja podseća na barokno slikarstvo.

Govoreći o svojoj pobedi, Rodžers je istakla: „Čast mi je biti priznata kao fotografkinja, jer me je toliko godina većina ljudi nazivala slikarkom ili nekako neodređeno. I tako sam zahvalna što sam deo fotografske zajednice i osvajam ovu divnu nagradu!“

Fotograf godine Takmičenja za mlade – Zel Vestfol (Zelle Westfall), SAD, 18 godina

Američka studentkinja iz Atlante Zel Vestfol nagrađena je za fotografiju „Abuot“, upečatljivu jedinstvenu fotografiju koja je odgovor na temu „Raznolikost“. Govoreći o svojoj pobedničkoj fotografiji, Vestfol je rekla: „Abuot je moja drugarica iz škole i ona je jedna od najzabavnijih ljudi koje znam. U današnjem društvu, s proizvodima za izbeljivanje kože i koloritom koji preplavljuje medije, važno je naglasiti lepotu tamnoputih žena kojima se često kaže da su previše tamne“. Takmičenje za mlade bilo je za sve fotografe od 12 do 19 godina.

Fotograf godine Studentskog takmičenja – Serđi Vilanueva (Sergi Villanueva), Španija, Univerzitet Jaume I, 25 godina

Studentkinju iz Valensije Serđi Vilanuevu žiri je izabrao za njenu seriju fotografija „La Terreta“, kojima prikazuje njenu domovinu kroz lokalni uzgoj narandže i proces berbe. Villanueva je predstavljala Univerzitet Jaume I i osvojila je fotografsku opremu kompanije Sony vrednu 30, 000 evra za ovu instituciju.

Nagrada za izuzetan doprinos fotografiji – Nadav Kander

Kao jedan od najistaknutijih svetskih fotografa, Nadav Kander, umetnik iz Londona, smatra se jednim od najuspešnijih fotografa svoje generacije. Njegovi radovi obuhvataju širok raspon žanrova, od atmosferskih pejzaža do portreta slavnih osoba, a ovo Takmičenje odaje priznanje Kanderu za njegov svestran, snažan i promišljen doprinos fotografiji.

Vesti o sveukupnim pobednicima pridružuju se martovskom objavljivanju deset pobednika kategorija Otvorenog takmičenja 2019. godine i objavljivanju 62 dobitnika Nacionalnih nagrada. Sve pobedničke, fotografije uže kategorije i pohvaljene fotografije mogu se videti na Sony World Photography Awards 2019 u galeriji Somerset House, u Londonu, od 18. aprila do 6. maja pre nego što odu na globalnu turneju: www.worldphoto.org/2019exhibition.

Sony World Photography Awards

Cilj Sony World Photography Awards je uspostavljanje platforme za kontinuirani razvoj fotografske kulture. Takmičenje ovo postiže prepoznavanjem velikog napretka u fotografiji kroz Nagradu za izuzetan doprinos fotografiji, kao i pronalaženjem i promovisanjem novih budućih talenata u oblasti fotografije, bilo da se radi o Profesionalnom, Otvorenom, Takmičenju za mlade ili Studentskom takmičenju. Sony je posvećen pružanju podrške fotografiji na globalnom nivou. Ovo se demonstrira ne samo putem takmičenja, već i po značajnom programu grantova koji odabranim pobednicima Studentskog takmičenja nudi 3,500 američkih dolara, a pobednicima Profesionalnog takmičenja 7,000 američkih dolara za razvoj ličnih projekata. Prijave za Sony World Photography Awards 2020 biće otvorene od 1. juna 2019. godine i besplatne su na sajtu: www.worldphoto.org.