Prvi Canon pušta RF objektiv i novi portretski objektiv za RF nosač

Canon Europe, svetski lider u proizvodnji objektiva, pušta u prodaju RF 70-200mm F2.8L IS USM i RF 85mm F1.2L USM DS, potvrđujući svoju posvećenost izbacivanju šest RF objektiva za EOS R sistem na tržište u toku 2019. godine. Kompletirajući Canon-ovu F2.8L seriju „trojstva“ za RF nosač, RF 70-200mm F2.8L IS USM najkraći i najlakši[i] izmenljivi objektiv na svetu sa žižnom daljinom od 70-200mm f/2.8 za fotoaparate sa izmenljivim objektivima[ii] sa 35-milimetarskim senzorom za sliku punog kadra.

RF 85mm F1.2L USM DS nalazi se u novoj RF liniji proizvoda kao dopunski objektiv za RF 85mm F1.2L USM. Zajednička im je ista optička izvrsnost, ali zahvaljujući dodatom Canon-ovom jedinstvenom DS premazu, RF 85mm F1.2L USM DS ne pravi kompromise po pitanju kvaliteta, istovremeno postižući željeni izgled mekanog bokea. Zahvaljujući svojim sposobnostima plitke dubine polja, on je savršen izbor za snimanje portreta sa blagim pozadinama koji privlače pažnju i fokus na subjekta.

Oba objektiva se pridružuju Canon-ovoj inovativnoj liniji RF objektiva, omogućavajući fotografima i videografima da zabeleže veoma kvalitetne fotografije i video zapise u okviru svih žanrova – od pejzaža i arhitekture do portreta i prirode ili sportova i medija. Pružajući neverovatan kvalitet, izdržljivost i svestranost, sada postoji objektiv za sve fotografe – od entuzijasta do profesionalaca – koji žele da prošire svoje veštine i da zabeleže zadivljujuće snimke pomoću EOS R sistema u bilo kojem scenariju snimanja.

RF 70-200mm F2.8L IS USM – lakši, kraći objektiv koji je osnova objektiva „trojstva“

Nakon najave objektiva RF 24-70mm F2.8L IS USM i RF 15-35mm F2.8L IS USM u avgustu ove godine, RF 70-200mm F2.8L IS USM kompletira Canon-ovu F2.8L zum seriju objektiva „trojstva“ – tri RF objektiva neophodna za torbu sa opremom koji omogućavaju profesionalcima i entuzijastima da snime subjekte u praktično bilo kojem scenariju zahvaljujući njihovom velikom, svetlom otvoru blende od f/2.8 i opsegu zuma.

RF 70-200mm F2.8L IS USM odličan je primer Canon-ove posvećenosti podršci fotografima kroz komplet koji pomaže da se pomere granice kreativnosti, osiguravajući budućnost njihovog sadržaja sa EOS R sistemom. Uz težinu od oko 1.070 g i dužinu od 146 mm u najkraćem položaju – što je oko 28 odsto lakše i 27 odsto kraće od postojećeg modela za EF nosač – fotografi imaju fleksibilnost da udobno snimaju tokom dužih vremenskih perioda, kako bi snimili pobednički snimak. Kao prvi RF objektiv koji ima premaz belog toplotnog štita, RF 70-200mm F2.8L IS USM će davati rezultate po premijum visokim standardima, bez obzira kakve su vremenske prilike.

RF 70-200mm F2.8L IS USM prvi je Canon objektiv koji podržava elektronsku plivajuću kontrolu fokusa koja pokreće zasebno dve grupe sočiva pomoću Dual Nano USM-ova – zahvaljujući čemu se postiže visok nivo tišine, uštede energije i rada velikim brzinama, bez žrtvovanja kompaktne veličine objektiva.

Opremljen Dual Nano USM-ovima, RF 70-200mm F2.8L IS USM takođe postiže AF visoke preciznosti za slike i gladak AF za filmove u kombinaciji sa Dual Pixel CMOS AF-om EOS R serije. Ova kombinacija smanjuje disanje fokusa prilikom snimanja video zapisa. U kombinaciji sa funkcijom IS (Image Stabilizer – stabilizator slike) u 5 koraka, slike će biti oštre čak i prilikom usporavanja brzine zatvarača, kao i u tamnim scenama – što proširuje mogućnosti za snimanje iz ruke.

RF 85mm F1.2L USM DS – portretski objektiv savršene slike

Zadržavajući zadivljujući kvalitet slike i jednostavnost korišćenja objektiva RF 85mm F1.2L USM, dodavanje modela RF 85mm F1.2L USM DS Canon-ovoj RF liniji je odgovor na raznovrsne potrebe portretskih fotografa. Kombinovanjem velikog, maksimalnog otvora blende od f/1.2 i snimanja iz blizine, sa minimalnom razdaljinom fokusiranja od 85 cm, uz DS premaz, model RF 85mm F1.2L USM DS postiže veću ekspresivnost – njegove dramatične mogućnosti zamućivanja čine da subjekti ‘iskoče’ više nego ikada do sad.

Ovaj boke efekat moguć je zahvaljujući Canon-ovom originalnom DS premazu – tehnologija nanošenja premaza pomoću isparenja koja ima visoku prenosivost u centru i nisku prenosivost ka periferiji. Bez kompromisa po pitanju kvaliteta, DS premaz koji je nanet na prednjim i zadnjim površinama objektiva blago i ravnomerno zamućuje celokupni obris bokea – ne samo na jednoj strani, kao što je uobičajeno za slične objektiva na tržištu.

Ne samo da je RF 85mm F1.2L USM DS savršen za portretsku fotografiju, već je rezultujući boke efekat koji ovaj objektiv stvara savršen za postizanje željenog ‘kinematografskog’ izgleda za kojim teže mnogi stvaraoci video sadržaja, širom raznih žanrova, od dokumentaraca do filma. Dosadni, plitki video zapisi glava koje govore stvar su prošlosti, a RF 85mm F1.2L USM DS je RF objektiv koji pomaže da se to iskoreni.

Objektivi koji optimizuju Canon-ovu optičku izvrsnost

RF 70-200mm F2.8L IS USM je prvi objektiv na svetu u svojoj kategoriji koji je moguć zahvaljujući Canon-ovom inovativnom novom optičkom dizajnu. Iskorišćavajući širok prečnik i kratak fokus zadnjeg plana, stepen slobode u dizajnu objektiva, u poređenju sa konvencionalnim EF objektivima, pomaže da se postigne izvanredno visok kvalitet slike. Osiguravajući da su slike premijum kvaliteta, svaku aberaciju uspešno ispravljaju asferična sočiva izlivena u staklu, UD sočiva i Super UD sočiva. Osim toga, koristi se i SWC – premaz koji postiže antireflektivnost i umanjuje odbljeske (flaring) i dugove (ghosting).

Ponavljajući standard optičke izvrsnosti ostatka RF linije, kombinacijom Canon-ovih vlasničkih tehnologija kao što su BR[iii] optika i UD sočiva, hromatske aberacije temeljno su suzbijene u objektivu RF 85mm F1.2L USM DS, što omogućava fotografima da takođe postignu najviši kvalitet slike. Zahvaljujući ASC antirefleksivnom premazu koji smanjuje odbljeske i duhove, kao i efikasnom rasporedu brušenih asferičnih sočiva, RF 85mm F1.2L USM DS, kao i RF 70-200mm F2.8L IS USM i ostatak Canon-ove RF linije objektiva, omogućava profesionalcima i entuzijastima da postignu izuzetno optički izvrsne slike u svom željenom stilu.

Dizajniran imajući profesionalce i entuzijaste na umu

Kao i svi Canon proizvodi, RF 70-200mm F2.8L IS USM i RF 85mm F1.2L USM DS dizajniranu su korišćenjem povratnih informacija korisnika. Oba objektiva su otporna na prašinu i vremenske prilike što fotografima omogućava da izađu na kraj sa svim vremenskim uslovima – pružajući spokojnost da će, bez obzira kakav je scenario, komplet izdržati pritiske i napraviti optički izvrsne slike.

Izuzetno prilagodljiv kontrolni prsten objektiva RF 70-200mm F2.8L IS USM i RF 85mm F1.2L USM DS omogućava dodeljivanje otvora blende, brzine zatvarača, ISO brzine i kompenzacije ekspozicije po želji. RF 70-200mm F2.8L IS USM ima novodizajnirani kompaktni nosač za stativ koji može jednostavno da se ukloni, kako bi se brzo promenilo vertikalno i horizontalno kadriranje prilikom korišćenja stativa.