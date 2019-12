RAW VIDEO IZLAZ ZA FOTOAPARATE NIKON Z7 I Z6

Nikon danas najavljuje da će RAW video izlaz biti omogućen za fotoaparate bez ogledala punog formata, Z7 i Z6. Nadogradnja prati objavljivanje verzije firmvera 2.20.

Nikon je prvi proizvođač fotoaparata koji je omogućio RAW video izlaz direktno iz fotoaparata bez ogledala punog formata preko HDMI veze. Korisnici fotoaparata Z7 i Z6 će moći da izvoze 12-bitni RAW video strim na spoljašnji rekorder Atomos Ninja V, koji je uključen u komplet Essential Movie Kit za Nikon Z6¹ ². Video strim snima se u formatu ProRes RAW³ koji čuva tačnost boja i omogućava više detalja u svetlim oblastima i u senci. Snimatelji video zapisa će moći da iskoriste maksimalnu fleksibilnost u postprodukciji bez usporavanja uređivanja: idealno za procese rada u HDR-u.

Nakon preuzimanja ažuriranja firmvera 2.20, podrška za RAW video izlaz može da se instalira na fotoaparate Z7 i Z6 u Nikon servisnim centrima. Ova usluga će biti besplatna na svim fotoaparatima Nikon Z6 koji su kupljeni u sklopu kompleta Essential Movie Kit za Z6.⁴

Superioran kvalitet slike je osnova serije Nikon Z, a omogućavanje RAW izlaza preko HDMI veze predstavlja ključno poboljšanje za videografe svih vrsta. Serija Z će nastaviti da prati promenljive potrebe korisnika i nudi funkcije nove generacije preko ažuriranja firmvera.

Preuzmite firmver 2.20 za Z7 ovde.

Preuzmite firmver 2.20 za Z6 ovde.