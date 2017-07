Razvoj digitalnog SLR fotoaparata Nikon D850

Korporacija Nikon sa zadovoljstvom najavljuje razvoj sledećeg dostignuća na polju digitalnih SLR fotoaparata pune slike, visoke rezolucije i velike brzine sa nastupajućim izlaskom dugo očekivanog fotoaparata Nikon D850.

Fotoaparat D850 će biti impresivna alatka za one koji ne prihvataju kompromise u vrhunskom kvalitetu slike i svestranosti, uključujući one koji teže da postanu fotografi, profesionalce i amatere koji fotografišu pejzaže, komercijalni sport, modu i venčanja, kao i kreatore multimedijalnih sadržaja.

D850 je naslednik fotoaparata D810, koji je visoko cenjen zbog karakteristika izrazito oštre i jasne slike i bogate boje. Ovaj moćni digitalni SLR fotoaparat FX formata je projektovan uz pomoć mnogih novih tehnologija, karakteristika i poboljšanja performansi koje su direktan rezultat višegodišnjih povratnih informacija od korisnika koji zahtevaju najbolje od svoje foto-opreme.

D850 će premašiti očekivanja nebrojenih fotografa koji traže mogućnosti visoke rezolucije i velike brzine koje samo Nikon ovog kalibra, udružen sa NIKKOR objektivima, može da pruži.