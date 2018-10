Revolucija 4K objektiva: Canon predstavlja UHD DIGISUPER 122 , UHD DIGISUPER 111 iCJ25ex7.6B

Canon Europe unapređuje svoju liniju profesionalnih 4K objektiva za emitovanje predstavljanjem tri nova objektiva, uključujući dva nova zum okulara za emitovanje izrađena u 4K premijum optičkom kvalitetu. Prvi, UHD DIGISUPER 122, koji može da postigne najširi ugao na svetu, najveću žižnu daljinu na svetu i najveći odnos zuma na svetu i drugi, UHD-DIGISUPER 111, koji pruža veliku žižnu daljinu i visok odnos zuma za širok spektar scenarija snimanja.

Canon-ovoj UHDxs seriji prenosnih zum objektiva za 4K kamere za emitovanje sa 2/3-inčnim senzorima takođe je dodat CJ25ex7.6B koji karakterišu 25x odnos zuma, opseg žižne daljine od 7,6 mm do 190 mm i vrhunske optičke performanse. Najavljena je i sledeća generacija kontrolera zuma i fokusa sa integrisanim ekranom za dodatnu fleksibilnost, kontrolu i kreativnost.

Revolucionarno: UHD DIGISUPER 122 i UHD DIGISUPER 111

UHD DIGISUPER 122 i UHD DIGISUPER 111 imaju izvanredne optičke performanse i zahvaljujući žižnim daljinama širokog opsega, visokim odnosima zuma i operativnosti koja je vodeća u klasi, prevazilaze 4K[v] očekivanja Postižući visoku moć beleženja i vrhunsku reprodukciju boja, od širokog ugla, do telefoto položaja, ovi objektivi omogućavaju realistično snimanje u visokoj rezoluciji, što je idealno za emitovanje sportskih aktivnosti na otvorenom, ali i događaja poput koncerata u halama.

Canon-ov najbolji zum okular za emitovanje, UHD DIGISUPER 122, može da pruži najširi ugao na svetu i najveću žižnu daljinu na svetu – 8,2 mm u širokougaonom položaju i 1000 mm u telefoto položaju – kao i najveći odnos zuma na svetu od 122x. Istovremeno UHD DIGISUPER 111, sa odnosom zuma od 111x i opsegom žižne daljine od 8,3 mm do 925 mm ima za cilj da postane zlatni standard među produkcijama za emitovanje gde je veliki odnos zuma neophodan.

Garantovana optička izvrsnost

Zahvaljujući optimalnom položaju objektiva, vrhunskoj preciznosti i prvoklasnom dizajnu, oba objektiva pružaju performanse bolje i od 4K, garantujući video zapis visoke rezolucije i visokog kontrasta od centra ekrana pa sve do samih krajeva.

Ovi objektivi za emitovanje su takođe prvi koji koriste Canon-ov zaštićeni premaz AirSphereCoating (ASC), koji smanjuje bljesak (flare) i refleksije (ghosting) – što ih čini idealnim za snimanje u HDR-u i WideColorGamut (WCG) . Takovizuelno izražavanje visokog tonaliteta postaje realnost.

CJ25ex7.6B – fleksibilnost i visoka mobilnost

Dodatak Canon-ovoj UHDxs seriji prenosnih zum objektiva za 4K kamere za emitovanje sa 2/3-inčnim senzorima je CJ25ex7.6B koji karakterišu staklo od fluorita ultraniske disperzije (Ultra-lowDispersion – UD) kao o zaštićeni optički dizajn fokusiran na optimalan položaj elemenata.

Sve to smanjuje hromatske aberacije od centra ka ivicama slike, preko celog opsega zuma. CJ25ex7.6B ima 25x odnos zuma, pokriva žižne daljine od 7,6 mm u širokougaonom položaju do 190 mm u telefoto položaju, i podržava širok opseg scenarija snimanja.

Ovaj prenosni zum objektiv takođe pruža moćnu rezoluciju i visoki kontrast čime omogućava stvaranje video zapisa visoke rezolucije, dok tehnologija premaza objektiva i njihov dizajn sprečavaju refleksije unutar valjka objektiva. Vrhunska reprodukcija boja, idealna za HDR i WCG video snimanje ovde je maksimalno iskorišćena.

Osim njegovih značajnih 4K optičkih performansi, CJ25ex7.6B karakteriše kompaktan i lagan dizajn tela težine oko 1,99 kg i dimenzija 169,6 (širina) x 114,1 (visina) x 223,3 (dužina) mm. Ovo ga čini izuzetno mobilnim i pogodnim za snimanja kako napolju tako i unutra, uključujući primera radi i snimanja sportskih događaja i novinskih reportaža.

Kontroleri zuma i fokusa

Canon najavljuje i dva kompaktna digitalna servo kontrolera zuma – ZDJ-G01 i ZDJ-S01 – kao i dva kontrolera fokusa za Canon objektive – FDJ-G01 i FDJ-S01. Ovi objektivi imaju ugrađene ekrane za korisnike koji zahtevaju naprednu funkcionalnost u cilju podrške 4K snimanju uz preciznost i kontrolu nad oblastima zuma i dubinske oštrine.

UHD-DIGISUPER 122 ključne karakteristike

4K premijum optički kvalitet

8,2 – 1000 mm (do 2000 mm sa 2x ekstenderom)

F1,7 – 5,0

O.D 3 m

26,6 kg

UHD-DIGISUPER 111 ključne karakteristike

4K premijum optički kvalitet

8,3 – 925 mm

F1,7 – 4,65

O.D 3 m

26,6 kg

CJ25ex7.6B ključne karakteristike

UHDxs opseg

7,6 – 190 mm (do 380 mm sa 2x ekstenderom)

F1,8 – 2,9

O.D. 0,80 m

1,99 kg

[i] Među zum okularima za 4K kamere za emitovanje koje koriste 2/3-inčne senzore, od 13. septembra 2018, na osnovu istraživanja kompanije Canon

[ii] Među zum okularima za 4K kamere za emitovanje koje koriste 2/3-inčne senzore, od 13. septembra 2018, na osnovu istraživanja kompanije Canon

[iii] Među zum okularima za 4K kamere za emitovanje koje koriste 2/3-inčne senzore, od 12. septembra 2018, na osnovu istraživanja kompanije Canon

[iv] Niz objektiva sa visokim optičkim performansama za 4K kamere koje koriste 2/3-inčne senzore

[v] Beleženje video snimka koji je oštar, visoke rezolucije i visokog kontrasta i koji pritom ima umanjeno razlivanje boja i ljubičaste hromatske aberacije, uz istovremenu podršku 4K senzora (3840 x 2160 piksela), postignuto je primenom zaštićenih tehnologija kompanije Canon

[vi] Tehnologija koja stvara sloj koji sadrži mikrosfere vazduha, koji postiže ultranizak indeks refrakcije, preko premaza objektiva dobijenog taloženjem para

[vii] HighDynamicRange (HDR – visok dinamički opseg) odnosi se na tehniku koja poboljšava kontrast između svetlih i tamnih vrednosti (dinamički opseg) slike

[viii] Niz objektiva sa visokim optičkim performansama za 4K kamere koje koriste 2/3-inčne senzore

[ix] HDR se odnosi na tehniku koja poboljšava kontrast između svetlih i tamnih vrednosti (dinamički opseg) slike

[x] CJ25ex7.6B IASE S je težak oko 1,91 kg

