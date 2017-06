Samsung predstavio marku fotografskih senzora “ISOCELL”

Kompanija Samsung predstavila je svoju marku fotografskih senzora “ISOCELL” i pokazala najsavremenija rešenja na Svetskom kongresu mobilne tehnologije (MWC 2017) u Šangaju.

Samsungova linija senzora slike je dobila ime po vlastitoj tehnologiji kompanije – ISOCELL, što je optimalno rešenje za današnje uređaje koji zahtevaju ultra tanke dizajne s visoko kvalitetnim kamerama.

Prvi put predstavljena 2013 godine, tehnologija ISOCELL odvaja svaki piksel uz pomoć fizičke barijere koja smanjuje prelivanje boja između piksela. To omogućava visoku verodostojnost boja, uz odličan kvalitet slike čak i kod manjih piksela.

“Očekujemo da će marka ISOCELL pomoći korisnicima da lakše prihvate i imaju poverenja u performanse kamera, kao i u celokupan kvalitet uređaja”, rekao je Ben Hur, potpredsednik marketinga LSI Sistema u kompaniji Samsung. “Uz naprednu tehnologiju senzora slike, Samsung će nastaviti sa inovacijama u pogledu kamera koje se koriste u pametnim telefonima i drugim aplikacijama.”

Samsung ISOCELL ima četiri tehnološke pod-marke: Bright, Fast, Slim i Dual, koje odgovaraju specifičnim zahtevima tržišta:

ISOCELL Bright senzori pružaju svetle i oštre slike uz visoku verodostojnost boja i smanjen šum u uslovima slabog osvetljenja

ISOCELL Fast senzori imaju brz autofokus na objekte koji miruju ili su u pokretu čak i kada su tamni

ISOCELL Slim senzori usvajaju najmanju veličinu piksela dostupnih na tržištu, a ipak proizvode slike visokog kvaliteta i na najtanjim uređajima

ISOCELL Dual senzori se mogu različito kombinovati i uskladiti na uređajima korisnika kako bi se dobile karakteristike koje su tražene u najnovijem trendu dvostrukih kamera.

Na sajmu MWC2017 u Šangaju, Samsung je takođe predstavio napredna logička rešenja, uključujući Exynos 9 seriju sa 10-nanometarskom FinFET procesnom tehnologijom, za širok raspon platformi kao što su mobilni uređaji, virtuelna realnost i nosivi uređaji.