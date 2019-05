Saveti za fotografisanje meteorske kiše

Meteorski roj Eta akvarida obasjava nebo svake godine u aprilu i maju, i predstavlja sjajnu priliku za beleženje vrhunskih fotografija meteorima obasjanog noćnog neba. Ove godine akvaridska meteorska kiša biće vidljiva sve do 28. maja.

Kako biste je ove godine što bolje zabeležili na svojim fotografijama, Canon je uz pomoć profesionalnog fotografa Fergusa Kenedija pripremio nekoliko kratkih saveta:

Pravo vreme je važno

Bitno je odabrati najbolji datum za fotografiranje. Malo ili nimalo mesečine će vam dati dobru pozadinu. U idealnim uslovima fotografisali biste bez oblaka. Ipak, čak iako je oblačno, neka vas to previše ne brine – oblaci mogu dati dodatnu dramu vašim fotografijama.

Iskoristite snagu specijaliziranih aplikacija

Aplikacije kao što su Dark Sky, koja vam daje precizne i lokalizovane vremenske uslove, ili PhotoPills aplikacija specijalizovana za fotografisanje prirode pomoći će vam da odredite najbolji položaj za beleženje vaše fotografije.

Prilagodite postavke fotoaparata

Da biste dobili sjajne fotografije koristite široki otvor blende i visoki ISO – npr. ISO 3200 f/2.8. Upotreba objektiva kao što je Canon EF 16-35mm f/2.8L III USM sjajna je za fotografisanje noćnog neba. Koristite tronožac za postavljanje fotoaparata i osigurajte dovoljno svetla postavljanjem brzine zatvarača na 30 sekundi. Postoje i drugi načini za povećanje količine svetla na vašim fotografijama, ali ovo je sjajna početna tačka za fotografe amatere i najbolja za fotografisanje mračnog neba.

Kreirajte time-lapse

Kada fotoaparat postavite na tronožac, eksperimentišite beleženjem jedne fotografije u minuti, stvarajući tako time-lapse zapis. Biće vam potrebno oko 25 fotografija za jednu sekundu video zapisa, tako da je idealno da zabeležite 200-250 slika za kratki time-lapse video. Ako ste u prilici, za savršene fotografije noćnog neba koristite ultraširokougaoni objektiv kao što je Canon EF 14mm f/2.8L II USM.

Zabeležite lepotu koja vas okružuje

Kada fotografišete noćno nebo, često se na fotografijama nađu i svetla automobila ili ulične rasvete. Ovo može biti frustrirajuće, pogotovo ako ste uložiti mnogo truda u fotografisanje. Trik je da planirate unapred i pronađete mesto gde vas drugi izvori svetla neće ometati. To je pogotovo važno kod time-lapse zapisa. Takođe – utoplite se! Nekoliko sati fotografisanja noćnog neba u neprikladnoj odeći neće biti ugodno.

Canon-ov novi sistem fotoaparata punog formata bez ogledala EOS R, uključujući najnoviji model EOS RP, savršen je za fotografisanje noćnog neba, posebno zbog svojih performansi pri slabom osvetljenju. EOS RP može fotografisati u uslovima 5EV s preciznim fokusiranjem, zahvaljujući DualPixel CMOS AF sistemu, uz ISO postavku do čak 40.000 za oštre fotografije i u najmračnijim uslovima.

„Fotografisanje neba obasjanog meteorima veoma je ispunjavajuće, a njegov rezultat su fotografije punih, fantastičnih, nadrealnih boja, detalja i oblika. Ta aktivnost oduvek je bila popularan tehnički i kreativni izazov za fotografe svih nivoa veština. Ipak, fotografisanje u tami, a pogotovo savršeno beleženje meteora u padu nije jednostavno. Da biste izvukli najviše moguće iz ovogodišnje akvaridske meteorske kiše, preporučujem širokougaoni objektiv i fotoaparat punog formata kao što je Canon EOS RP. Fotoaparati punog formata oduvek su bili prvi izbor kada je reč o fotografisanju u mračnim uslovima jer omogućavaju beleženje zapanjujućih detalja i živih boja pri višem ISO-u – što je savršeno za ispise velikih formata na koje ćete biti ponosni jer će verno pokazati sav vaš trud!“, istaknuo je ovom prilikom Džon Moris (John Maurice), menadžer za marketing proizvoda kompanije Canon Europe.