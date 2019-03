Snimajte, štampajte i delite selfije u pokretu pomoću Canon Zoemini S i Canon Zoemini C instant fotoaparata

Canon Europe najavljuje puštanje u prodaju dva instant fotoaparata, Canon Zoemini S i Canon Zoemini C. Nastavljajući uspeh originalnog modela Canon Zoemini koji je predstavljen 2018, novi all-in-one instant fotoaparati savršeni su džepni saputnici za buđenje kreativnosti zahvaljujući fotografijama koje su jednostavne za štampu i koje mogu da se lepe, a sve to u pokretu.

Canon Zoemini S savršen je za one koji žele da zabeleže, odštampaju i podele svoje avanture sa odmora, spontani selfi, fotografije sa prijateljima ili tanjir hrane dostojan Instagrama. Ovaj uređaj sastoji se od fotoaparata od osam megapiksela, ogledala montiranog sa prednje strane, osvetljenja u prstenu, a ima i mogućnost daljinskog okidanja. To znači da je Canon Zoemini S jednostavan za korišćenje i da će „brinuti“ o tome da su njegovi korisnici spremni za snimanje savršenog selfija.

Canon Zoemini S dolazi u tri završnice sa stilom; roze-zlatna, mat crna i perla bela, a savršeno se uklapa u šaku, džep ili ranac pružajući izvanrednu prenosivost.

Bez obzira da li su u šopingu sa prijateljima, da li proslavljaju rođendan ili prisustvuju muzičkom festivalu, korisnici modela Canon Zoemini S i Canon Zoemini C mogu za tren da snime i odštampaju mini fotografije na 5 x 7,6 cm (2 x 3 inča) Zink™ foto papiru sa lepljivom pozadinom. Beleženje svakodnevnih trenutaka nikad nije bilo lakše ni zabavnije zahvaljujući ovim kompaktnim i laganim gedžetima, pa prijatelji mogu da podele svoje priče kad god su za to raspoloženi.

Canon Zoemini S podržava besplatna za preuzimanje Canon Mini Print aplikacija (iOS/Android), koja omogućava korisnicima da štampaju svoje slike direktno sa pametnog uređaja korišćenjem tehnologije Bluetooth® kao i da ih uređuju pomoću niza kreativnih filtera i ramova. Korisnici takođe mogu da eliminišu izazov snimanja grupnih selfija jednostavno koristeći funkcije daljinskog okidača i tajmera aplikacije Canon Mini Print, tako da niko neće završiti van snimka.

Pored Instagrama i Facebooka, Canon Mini Print aplikacija omogućava korisnicima da se povežu sa uslugama Google Photos i Dropbox, tako da mogu da odštampaju fizičke kopije dragih uspomena dok su u pokretu.

Za one koji traže optimizovanu verziju modela Canon Zoemini S, dostupan je Canon Zoemini C bez kompatibilnosti sa aplikacijom Canon Mini Print, a sa fotoaparatom sa pet megapiksela, reflektivnim ogledalom za podršku selfijima i slotom za Micro SD karticu. Canon Zoemini C dostupan je u četiri upečatljive boje: žvakaća guma roze, bumbar žuta, menta zelena i morska plava za pravljenje instant suvenira u pokretu.

Canon Zoemini S i Canon Zoemini C dolaze sa 10 listova Zink™ papira za štampu sa lepljivom pozadinom, otpornog na razmazivanje i cepanje, što olakšava štampu i dekorisanje – od zida u spavaćoj sobi do frižidera ili pametnog uređaja. Dodatni papir dostupan je za kupovinu u pakovanjima od 20 ili 50.

Oba modela biće kod zvaničnih Canon prodavaca od četvrtka, 25. aprila 2019.

CanonZoemini S: Ključne karakteristike

Fotoaparat od osma megapiksela sa slotom za Micro SD karticu[1] za snimanje, štampanje i deljenje sa istog uređaja

Dostupan u mat crnoj, perla beloj i roze-zlatnoj, ovaj lagani štampač i fotoaparat savršen je prenosni saputnik i jednostavno staje u džep ili torbu

Ogledalo montirano sa prednje strane i osvetljenje u prstenu osiguravaju da se selfiji spektakularno beleže, dok Canon Mini Print aplikacija pokreće funkciju daljinskog okidača, pojednostavljujući grupne snimke pomoću automatskog tajmera

Koristite Bluetooth® i Canon Mini Print aplikaciju da biste odštampali slike sa svog pametnog uređaja, koristeći opcije filtera i kolaža

Štampa i dopunjava se pomoću Zink™ tehnologije bez mastila koja omogućava štampu u pokretu fotografija koje ne mogu da se razmažu i pocepaju, koje su otporne na vodu i koje imaju lepljivu pozadinu

Uređaj dolazi sa 10 listova 2×3-inčnog Zink™ papira za štampu sa lepljivom pozadinom

CanonZoemini C: Ključne karakteristike

Fotoaparat sa pet megapiksela sa slotom za Micro SD karticu[2] za snimanje, štampu i izvoz fotografija

Ogledalo montirano sa prednje strane omogućava korisnicima savršene poze i štampu njihovih ultimativnih selfija

Dostupan u četiri živopisne boje, lagani i prenosni Zoemini C savršen je saputnik džepne veličine

Štampa i dopunjava se pomoću Zink™ tehnologije bez mastila koja omogućava štampu u pokretu fotografija koje ne mogu da se razmažu i pocepaju i koje su otporne na vodu

Uređaj dolazi sa 10 listova 2×3-inčnog Zink™ papira za štampu sa lepljivom pozadinom, kako biste mogli da štampate, skinete i zalepite

Šta je u kutiji

Canon Zoemini S/C* (dostupne boje nabrojane su iznad)

Jedno pakovanje Canon Zink™ fotopapira (10 listova fotopapira i 1 SMART SHEET™)

Micro USB kabl za punjenje (USB A na Micro)

Vodič za brzi početak

List sa regulativama

Traka za ručni zglob

O Canon Mini Print aplikaciji

Mobilni uređaj mora da bude povezan na Canon Zoemini fotoštampač putem tehnologije Bluetooth® i Canon Mini Print aplikacije, koja je besplatno dostupna na App Store i na Google Play. Kompatibilna sa mobilnim uređajima koji imaju iOS 9.0 ili noviji, kao i Android uređajima koji imaju Android 4.4 ili noviji.

Fotografije zabeležene pomoću modela Zoemini S mogu da se snime na Micro SD karticu. Snimci ne mogu da se prebace na Zoemini S sa kartice

Fotografije snimljene modelom Zoemini C mogu da se snime na Micro SD karticu. Slike ne mogu da se prebace na Zoemini C sa kartice.