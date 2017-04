Sony predstavio najnapredniji digitalni fotoaparat model α9

Kompanija Sony predstavila je do sada tehnološki najnapredniji digitalni fotoaparat, model α9 (ILCE-9), sa brojnim funkcijama neuporedivim sa modernim digitalnim SLR fotoaparatima, uključujući visoku brzinu, uzastopno snimanje bez zatamnjenja pri brzini od 20 kadrova u sekundi, 60 AF/AE praćenje i kalkulacije u sekundi, maksimalnu brzinu okidača od 1/32.000 sekunde i mnoge druge.

Ove performanse pruža slojeviti Exmor RS CMOS 35mm senzor punog formata – prvi te vrste na svetu – koji omogućava do 20 puta bržu obradu podataka nego prethodni Sony modeli punog formata bez ogledala.

Ovaj jedinstveni senzor je uparen sa sasvim novim, unapređenim BIONZ X procesorom i prednjim LSI čipom koji unapređuju funkcionalnost uređaja u celosti. Sistem za fokusiranje poseduje 693 AF tačke sa detekcijom faze, pa se prekrivanjem približno 93 odsto kadra, obezbeđuje pouzdano praćenje i najbržih subjekata.

Model α9 odlikuje i elektronski okidač za tiho fotografisanje[vii] bez vibracija i distorzija, mehaničkog ogledala ili šuma okidača, čineći ga veoma moćnim alatom u svim situacijama, naročito kada je neophodna tišina tokom snimanja. Dodatne prednosti novog fotoaparata su i nova Z baterija koja se može pohvaliti 2,2 puta većim kapacitetom u odnosu na W baterije, kao i slotovi za Dual SD kartice, uključujući jedan koji podržava i UHS-II kartice. Na raspolaganju je i port za eternet (umreženi LAN terminal), kao i niz novih kontrola i opcija za podešavanje neophodnih profesionalcima.

Novi standard za brzinu i preciznost fokusa

Spoj unapređenog slojevitog Exmor RS senzora rezolucije 24,2 megapiksela[viii], novog BIONZ X procesora i prednjeg LSI čipa ključan je za rekordnu brzinu novog modela. Moćna obrada kojoj doprinose ove komponente omogućava bržu AF/AE kalkulaciju, pri čemu se istovremeno smanjuje kašnjenje prikaza u elektronskom tražilu. Procesor i prednji LSI čip su takođe zaslužni za veći bafer pri uzastopnom snimanju, koji daje mogućnost snimanja pri fantastičnoj brzini od 20 kadrova u sekundi sa kontinuiranim AF/AE praćenjem za do 241 fotografija u RAW[ix] ili 362 u JPEG[x] formatu.

Inovativni sistem za autofokus prati kompleksno i haotično kretanje sa više preciznosti nego ikada ranije i mogućnošću kalkulacije AF/AE brzinom do 60 puta u sekundix , bez obzira na pritisak okidača i kadriranje. Dalje, kada se pri fotografisanju pritisne okidač, elektronsko tražilo funkcioniše apsolutno bez zatamnjenja[xi], dajući korisniku pregled subjekta uživo u svakom trenutku. Ova funkcija spaja sve prednosti elektronskog tražila koje ne mogu da se uporede ni sa vrhunskim optičkim tražilima i dostupna je u svim režimima fotografisanja[xii], uključujući i uzastopno snimanje pri velikoj brzini od 20 kadrova u sekundi.

Sa 693 AF tačke sa detekcijom faze koje pokrivaju približno 93 odsto kadra, fotoaparat obezbeđuje neverovatnu preciznost i nepogrešivi fokus u situacijama kada je izoštravanje teže izvesti. Brzi hibridni autofokusni sistem – koji spaja odličnu brzinu i praćenje autofokusa sa detekcijom faze i autofokusa sa detekcijom kontrasta – postiže približno 25 odsto brže performanse u poređenju sa modelom α7R II, tako da su svi brzi subjekti izoštreni.

Profesionalne funkcije u kompaktnom telu

Novi Sony fotoaparat punog formata je opremljen brojnim unapređenim funkcijama koje su naročito od koristi profesionalnim fotografima. Potpuno novo Quad-VGA OLED Tru-Finder tražilo odlikuje približno 3.686 hiljada tačaka za izuzetno preciznu i živopisnu reprodukciju detalja, kao i najviša rezolucija koju je kompanija Sony ikada uvrstila u tražila svojih modela. Optički dizajn ove komponente uključuje dvostrani asferični element, doprinoseći uvećanju od 0,78 puta i zapanjujućoj oštrini od ugla do ugla. Za značajno umanjenje refleksije, tu je ZEISS T* premaz, kao i premaz od fluora na spoljašnjoj strani objektiva koji odbija prljavštinu. Sve ove karakteristike doprinose nivou osvetljenosti koji je dva puta viši nego kod XGA OLED Tru-Finder tražila modela α7R II, što je gotovo identično nivou osvetljenosti kadrirane scene, obezbeđujući najprirodniji snimak. Brzina kadra tražila može da se podesi na 60 ili 120 kadrova u sekundi xiii, kako bi najbolje odgovarala akciji.

Na raspolaganju je i inovativna stabilizacija slike po pet osa koja pruža unapređenje brzine okidača od 5.0 koraka[xiii], kako bi se iskoristio pun potencijal senzora, čak i pri izazovnim uslovima osvetljenja. Uz pritisak okidača dopola, efekat stabilizacije slike može da se prati preko tražila ili LCD ekrana, dajući precizan pregled i proveru kadriranja i fokusa.

Model α9 nudi i port za eternet (umreženi LAN terminal) za jednostavan prenos fotografija na poseban FTP server pri velikim brzinama, čineći ovaj fotoaparat odličnim izborom za studijsko fotografisanje, novinarske ekipe, sportske događaje i drugo. Takođe, tu je i terminal za sinhronizaciju koji omogućava direktno povezivanje eksternih memorijskih jedinica i kablova.

Nove opcije za dodatnu brzinu

Korisnicima su na raspolaganju nove i unapređene fokusne funkcije za brže i jednostavnije izoštravanje. Na zadnjoj strani kamere se nalazi džojstik koji omogućava korisnicima da jednostavno promene fokus u okviru kadra pritiskom nagore, dole, levo ili desno u režimima fokusne oblasti Zone, Flexible Spot ili Expanded Flexible Spot. Novi model takođe nudi fokusiranje dodirom na zadnjem LCD ekranu za lak izbor i pomeranje fokusa ka željenoj tački ili subjektu.

Novitet za Sony E-mount fotoaparate jeste dodatak posebnih točkića za izbor režima snimanja i režim fokusa, kao i novo AF ON dugme koje može direktno da aktivira autofokus pri fotografisanju ili snimanju. Među dodatnim opcijama su mogućnost dodeljivanja određenih podešavanja (ekspozicija, brzina okidača, režim za fotografisanje itd.) dugmićima za direktan pristup, AF Area Registration za memorisanje često korišćenih fokusnih oblasti i aktiviranje istih pomoću dodeljenih dugmića, kao i opciju memorisanja i automatskog aktiviranja poslednje fokusne tačke korišćene u vertikalnoj ili horizontalnoj orijentaciji, koja se odmah pojavljuje čim se određena orijentacija ponovo iskoristi. Dodatno prilagođavanje pruža opcija My Menu koja omogućava registrovanje do 30 podešavanja u meniju koja se mogu aktivirati čim zatrebaju.

Dvostruka memorija i trajanje baterije

Ovaj inovativni uređaj se može pohvaliti i novom Sony baterijom (model NP-FZ100) sa 2,2 puta većim kapacitetom u odnosu na prethodne generacije fotoaparata punog formata, za još duže snimanje.

Zahvaljujući komentarima korisnika, novi fotoaparat nudi dva odvojena slota za kartice, uključujući jedan sa UHS-II podrškom. Isti podaci mogu istovremeno da budu snimljeni na obe kartice, ali korisnik može i da se odluči da razdvoji RAW i JPEG fotografije ili fotografije i video materijal. Filmovi takođe mogu biti istovremeno snimani na obe kartice za efikasniju kontrolu podataka i kao backup skladište.

Visoka osetljivost i širok dinamički opseg

Jedinstveni dizajn senzora modela α9 predstavlja vrhunac Sony tehnologije. Slojeviti CMOS senzor punog formata i rezolucije od 24,2MP poseduje pozadinsko osvetljenje, kako bi uhvatio najveću količinu svetla za izuzetne, živopisne fotografije. Senzor takođe omogućava širok opseg ISO vrednosti, od 100 do 51200, proširivo do 50-204800[xiv] za visok kvalitet slike uz minimum šuma pri svim podešavanjima.

Unapređeni procesor BIONZ X takođe igra važnu ulogu u kvalitetu slike, jer doprinosi umanjenju šuma pri većoj osetljivosti, pri čemu smanjuje i potrebu za ograničavanjem ISO osetljivosti u situacijama koje zahtevaju najviši nivo kvaliteta fotografije.

Novi model α9 takođe podržava nekompresovani 14-bitni RAW format, dajući korisnicima priliku da u potpunosti iskoriste širok dinamički opseg senzora.

Snimanje 4K video materijala

Novi fotoaparat je istovremeno i odlična kamera koja nudi mogućnost snimanja 4K (3840x2160p) video materijala duž celog opseg senzora[xv]. Pri snimanju u ovom formatu, uređaj koristi puno očitavanje piksela bez spajanja piksela kako bi prikupio informacije u 6K formatu, oversemplovao ih i proizveo 4K snimke visokog kvaliteta, izuzetnih detalja i dubine. Snimanje je moguće i u popularnom formatu Super 35mm.

Takođe, ovaj model može da snima i u Full HD formatu pri brzini od 120fps do 100Mbps, pa su mogući i pregled i eventualno montiranje materijala u 4x ili 5x usporeniji snimak u Full HD rezoluciji sa AF praćenjem. [xvi]

Novi dodaci

Kompanija Sony je predstavila i niz novih aksesoara za model α9, među kojima su:

Punjiva baterija NP-FZ100 sa 2,2 puta većim kapacitetom u odnosu na bateriju NP-FW50 iz serije W. Zahvaljujući podršci za InfoLITHIUM tehnologiju, moguće je videti preostalu snagu baterije i u obliku procenata i u obliku ikonice sa pet faza na LCD ekranu fotoaparata.

sa 2,2 puta većim kapacitetom u odnosu na bateriju NP-FW50 iz serije W. Zahvaljujući podršci za InfoLITHIUM tehnologiju, moguće je videti preostalu snagu baterije i u obliku procenata i u obliku ikonice sa pet faza na LCD ekranu fotoaparata. Vertikalni rukohvat VG-C3EM pruža istu operativnost, način rukovanja i dizajn kao model α9 , udvostručuje trajanje baterije i omogućava punjenje pomoću USB kabla preko tela fotoaparata.

pruža istu operativnost, način rukovanja i dizajn kao model , udvostručuje trajanje baterije i omogućava punjenje pomoću USB kabla preko tela fotoaparata. Spoljni punjač NPA-MQZ1K za 4 baterije iz Z serije, ali i za brzo punjenje. Uređaj dolazi sa dva pakovanja NP-FZ100 punjivih baterija.

– Buster GP-X1EM istog izgleda, oblika i dizajna rukovanja kao model α9, koji omogućava stabilnije rukovanje uređajem.

– Poklopac okulara FDA-EP18 sa mehanizmom zaključavanja.

– BC-QZ1 punjač za baterije za brzo punjenje: jednu bateriju iz nove Z serije napuni za oko dva i po sata.

– Zaštita za ekran PCK-LG1, čvrsto zaštitno staklo otporno na pucanje sa premazom protiv mrlja koje služi kao prevencija od otisaka prstiju. Kompatibilno sa touch LCD ekranom koji može da se naginje.

Cene i dostupnost

Fotoaparat α9 sa izmenjivim objektivima će početi da se isporučuje u Evropu od juna 2017. godine po ceni od približno 5.300 evra.