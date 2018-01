Sony predstavio nove mogućnosti snimanja sa više pozicija RX0 fotoaparatom

Kompanija Sony, svetski lider na polju digitalne fotografije i najveći svetski proizvođač vizuelnih senzora, danas je najavila nova žičana i bežična rešenja za snimanje sa više fotoaparata koja će nuditi svestrani model RX0, a koja omogućavaju više fleksibilnosti, kreativnosti i operabilnosti za današnje korisnike.

Fotoaparat RX0, predstavljen u okviru sajma IFA 2017, uvodi napredan kvalitet fotografije svojstven odlično prihvaćenim fotoaparatima linije Sony RX u robusno, vodootporno kućište dimenzija oko 59mm x 40,5mm x 29,8mm (WxHxD) i težine od samo 110g . Minijaturne dimenzije i univerzalnost novog fotoaparata čine ga moćnim sredstvom kada se koristi bilo kao samostalna jedinica ili zajedno sa dodatnim RX0 fotoaparatima u višeugaonim, višepozicionim snimanjima. Za fleksibilne mogućnosti postavljanja u ograničenom prostoru, fotoaparat ima potpuno simetričnu poziciju sočiva i funkciju okretanja slike, što predstavlja dodatak širokom spektru njenog kreativnog potencijala.

Kompaktni model RX0 pruža dva različita tipa rešenja za snimanje i upravljanje sa više fotoaparata – žičano rešenje za preciznu sinhronizaciju i upravljanje fotoaparatima i bežično rešenje radi dodatne lagodnosti i fleksibilnosti.

Novo žičano snimanje RX0 sa više pozicija uz Camera Control Box

Kompanija Sony je najavila dodatak fotoaparatu, Camera Control Box (model CCB-WD1) koji se povezuje sa RX0 i omogućava kontrolu putem računara kroz internet pretraživač uz korišćenje žičane IP (internet protokol) veze. Konvertovanjem kontrolnog signala u IP, moguće je pouzdano podešavanje fotoaparata sa jednog povezanog računara sa bilo koje lokacije. Žičana veza takođe omogućava besprekornu kontrolu i sinhronizaciju više uparenih fotoaparata RX0 i Camera Control Box-ova – do ukupno 100 jedinica – što omogućava korisnicima da proizvode visokokvalitetne filmske efekte poput „bullet-time“ ili virtuelne stvarnosti ili da snimaju važna dešavanja iz jedinstvenih uglova.

Pri korišćenju više uparenih RX0 fotoaparata i Camera Control Box-ova, podešavanja svih povezanih uređaja mogu da se menjaju istovremeno i može da se obezbedi istovremeni početak i prestanak snimanja svih tih jedinica. Takođe, dostupna je funkcija video sinhronizacije, čime se omogućava vremenska sinhronizacija svih povezanih fotoaparata. Ovo smanjuje eventualnu vremensku neusklađenost fotoaparata i podržava proces povezivanja više fotografija u cilju stvaranja specijalnih efekata.

Fajlovi takođe mogu da se prebace direktno na povezani računar , uz mogućnost imenovanja i preimenovanja fajlova kako bi se izbegla zabuna pri korišćenju više fotoaparata. Ukupno može da se umreži 100vii pojedinačnih RX0 fotoaparata i Camera Control Box-ova CCB-WD1 za prenos uživo sa više fotoaparata. Takođe, putem Camera Control Box, korisnik može lako da upravlja podešavanjima i opcijama snimanja svih povezanih fotoaparata.

Cena i dostupnost

Isporuka novog Camera Control Box-a CCB-WD1 počinje od februara 2018. po ceni od oko 750 evra.

Poboljšano bežično snimanje sa više pozicija uz novu mobilnu aplikaciju PlayMemories™

Najnovija verzija 6.2 nove Sony mobilne aplikacije PlayMemories proširuje mogućnosti kontrole više fotoaparata kada se koristi sa modelom RX0iv. Uz pomoć nove verzije mobilne aplikacije, korisnici će moći da povežu preko access point-a svoj pametni telefon ili tablet sa do 50 RX0 fotoaparata kako bi sa svima njima upravljali istovremeno . Kao dodatak postojećoj mogućnosti menjanja ključnih podešavanja fotoaparata, svi povezani fotoaparati mogu da se istovremeno uključe ili isključe , a korisnici imaju mogućnost da upravljaju i snimaju posebno definisanim „grupama” fotoaparata.

Verzija 6.2 nove mobilne aplikacije PlayMemories biće dostupna ovog meseca.