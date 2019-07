Sony unapređuje seriju objektiva punog formata predstavljanjem laganog 35mm F1.8 Prime objektiva

Kompanija Sony predstavila je najnoviji dodatak E-mount seriji objektiva punog formata – FE 35mm F1.8 Prime objektiv širokog ugla i velikog otvora blende, model SEL35F18F.

Kompaktne dimenzije i mala težina ovog objektiva punog formata, velikog otvora blende pruža mobilnost i praktičnost za snimanje širokog spektra subjekata – od svakodnevnih snimaka do fotografija hrane, pejzaža, noćnih scena i još mnogo toga.

Novi objektiv omogućava izvanredan kvalitet fotografije od ugla do ugla sa maksimalnim otvorom blende F1,8, a njegov tihi autofokus i opcija preciznog praćenja čine ga odličnim izborom za fotografisanje, kao i za snimanje filmova. Njegova mala veličina znači da je podjednako pogodan za senzore formata APS-C, kao i za senzore punog formata, nudeći ekvivalentnu žižnu daljinu od 52,5 mm koja je savršena za snimke, portrete i još mnogo toga.

Visoka rezolucija i veliki otvor blende punog formata u kompaktnom i laganom objektivu

Sa maksimalnim otovorom blende od F1,8, težine samo 280 grama i dimenzija 65,6 mm u prečniku, a dužine 73,0 mm, ovaj objektiv postavlja novi standard za prenosivost.

Pametna optička konstrukcija uključuje asferični element za suzbijanje aberacije i visoku rezoluciju u čitavom rasponu kadra fotografije. Kružni otvor sa 9 krilaca omogućava prelep bokeh efekat.

Minimalna distanca fokusiranja od 0,22 m i maksimalno uvećanje od 0,24x olakšavaju fotografisanje u krupnom planu.

Raznovrsna kontrola i rukovanje u širokom rasponu potreba fotografisanja

Pogodno postavljeno, prilagodljivo dugme za zadržavanje fokusa i prekidač režima fokusa za privremeno prebacivanje između automatskog i ručnog fokusiranja.

Ručno fokusiranje sa linearnim odzivom omogućava bolju kontrolu prilikom ručnog fokusiranja.

Dizajn otporan na prašinu i vlagu[ii] doprinosi prilagodljivosti i pouzdanosti ovog novog objektiva i izaziva osećaj poverenja kod korisnika.

Tihi autofokus sa odličnom opcijom praćenja za fotografije i filmove

Brz, precizan i tih AF sistem drajvera linearnog motora pruža precizno fokusiranje i za fotografije i za filmove u kojima „klimanje“ zahteva delikatnu kontinuiranu kontrolu fokusa.

„Prime objektiv od 35 mm koriste mnogi fotografi, jer njegova prilagodljivost znači da je to pravi izbor za toliko različitih vrsta snimaka“, ističe Jan Salmon Legegner (Yann Salmon-Legagneur), direktor Odeljenja za marketing proizvoda za digitalno snimanje kompanije Sony Europe. „Naš novi 35mm FE objektiv objedinjuje briljantnu oštrinu od ugla do ugla i veoma lagan dizajn i sigurni smo da će se svideti mnogim fotografima i snimateljima“, dodaje Legegner.

Cena i dostupnost

FE 35mm F1.8 objektiv biće dostupan u Evropi od avgusta 2019. godine, po ceni od oko 700 evra.